В Карачи (Пакистан) неизвестные расстреляли авто с китайскими корабелами

08:15 06.02.2018 Пакистан: неизвестные убили сотрудника китайской корабельной компании



Один сотрудник китайской корабельной компании погиб, еще один ранен в результате стрельбы в портовом городе Карачи на юге Пакистана, сообщает местная полиция.



По данным следователей, сотрудники компании ехали на автомобиле в районе Замзама, когда неизвестные открыли по ним огонь. Правоохранители называют атаку целенаправленной. Полиция заявляет, что было по крайней мере девять выстрелов.



Город Карачи с населением в 14 млн человек является крупнейшим в Пакистане. Считается, что в нем скрываются члены группировки "Талибан" и другие боевики.



Присутствие Китая в Пакистане растет на фоне инвестиций Пекина в инфраструктурные проекты в этой стране. Источник - ru.krymr.com

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