|В Карачи (Пакистан) неизвестные расстреляли авто с китайскими корабелами
08:15 06.02.2018
Пакистан: неизвестные убили сотрудника китайской корабельной компании
Один сотрудник китайской корабельной компании погиб, еще один ранен в результате стрельбы в портовом городе Карачи на юге Пакистана, сообщает местная полиция.
По данным следователей, сотрудники компании ехали на автомобиле в районе Замзама, когда неизвестные открыли по ним огонь. Правоохранители называют атаку целенаправленной. Полиция заявляет, что было по крайней мере девять выстрелов.
Город Карачи с населением в 14 млн человек является крупнейшим в Пакистане. Считается, что в нем скрываются члены группировки "Талибан" и другие боевики.
Присутствие Китая в Пакистане растет на фоне инвестиций Пекина в инфраструктурные проекты в этой стране.