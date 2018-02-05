 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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42-летняя узбекистанская гимнастка Оксана Чусовитина творит чудеса! Три "золота" в Хьюстоне
02:17 06.02.2018

Оксана Чусовитина. Фото с сайта Gazeta.uz
Прославленная узбекистанская и немецкая гимнастка, олимпийская чемпионка 1992 года Оксана Чусовитина продолжает успешно выступать в свои 42 года. На турнире по спортивной гимнастике Houston National Invitational в США Чусовитина завоевала три золотые и одну серебряную награды, сообщила спортсменка на своей страничке в Инстаграм.

"Начало удачное – 1-е место в многоборье, прыжок, вольные; 2-е – на бревне. Спасибо огромное всем", − написала Чусовитина.

На этом же турнире в прошлом году Чусовитина завоевала четыре золотые и две бронзовые медали.

Оксана Чусовитина начинала карьеру еще в составе сборной СССР в 1991 году. В 1992 году в составе Объединенной команды СНГ взяла золотую медаль в командном первенстве. Многократная победительница чемпионатов мира, Азиатских игр; чемпионка Европы. Из-за болезни сына в 2002 году вынуждена была переехать в Германию, выступала за эту страну вплоть до 2013 года. Сейчас вновь выступает под флагом Узбекистана. Чусовитина - единственный человек в истории гимнастики, принимавший участие в семи летних Олимпиадах (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 годах). В мае 2017 года она была введена в Международный зал славы гимнастики (International Gymnastics Hall of Fame, IGHOF).
05.02.2018

Источник - fergananews.com
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