Иран - бунт возглавят левые, - И.Адясов

01:20 06.02.2018 Иран - бунт возглавят левые?



Иран вступает в крайне неспокойную эпоху



Ситуация в Иране для неискушенного наблюдателя вошла в стабилизацию. Массовые выступления закончились, протесты немногочисленны и носят локальный характер.



Но многие эксперты утверждают, что нынешний ход протестов во многом повторяет развитие ситуации в ходе Исламской революции.



Пожар, как на торфяных болотах, ушел вниз и каждый момент может вырваться наружу.



Пока нет детального анализа событий декабря 2017 - января 2018 в Иране.



Принято говорить, что выступления были вызваны исключительно экономическими причинами, в частности повышения цен на основные продукты и топливо.



Действительно, эти факторы имели место, но были ли они основными.



Тут нужен некий анализ.



Западные санкции привели Иран к экономической стагнации, и, несмотря на рост экономики в последний год, экономика страны так и не может выбраться из стагнации.



И эта ситуация бьет прежде всего по молодежи - по данным Всемирного Банка, число безработных среди молодежи в Иране на весну 2017 года достигало почти 30! процентов при общем уровне безработицы в 11,3 процента.



При этом население Ирана в этом году должно составить 82 млн человек, оно ежегодно растет на 1 млн человек.



При этом многие из "разгневанных молодых иранцев" получило высшее образование, в том числе и за рубежом, но не может найти себе места в современном иранском обществе.



Парадокс, но современные власти сами наступили на те же грабли, что и последний шах Ирана Реза Пехлеви: в результате так называемой белой революции многие молодые иранцы получили высшее образование, но не смоги найти достойной работы и стали в результате чуть ли не решающей силой в событиях 1978?1979 годов .



Социальные лифты сейчас в Иране, как и при шахе, практически закрыты.



Над всей экономикой так или иначе довлеет тень КСИР (Корпуса Стражей исламской Революции).



Молодежь активно ищет альтернативу и весьма показательно, что во время недавних беспорядков объектами нападений в первую очередь становились религиозные школы медресе.



Уже не устраивает не только уровень жизни (который значительно ниже, чем в соседней Турции), но и идеологические установки.



Если для поколения конца 70-ых годов прошлого века Ислам был ответом на все вопросы (прежде всего, вопрос преодоления социального неравенства), то для нынешнего поколения это тормоз в развитии.



Неслучайно, сейчас иранские власти проводят превентивные операции в иранских университетах, чтобы не дать сформироваться общей идеологии протеста.



Какой она может быть?



Идеи либерализма известны в Иране давно, и "Исламская революция" во многом начиналась именно как движение недовольных либералов, официально поддерживаемых США.



Но сейчас у этой доктрины в Иране немного приверженцев, недоверие к Западу остается общенациональной чертой.



На передний край протеста неизбежно выйдут левые, которые будут действовать под лозунгами светской власти.



Можно часто услышать. Что все структуры протеста в Иране давно разгромлены.



Действительно коммунистическая партия Ирана - Народная партия Ирана (ТУДЕ) с 1992 года действует вне страны и серьезного влияния на последние события не оказывала.



Но в Иране всегда были сильны традиции левацкого протеста и ведущей силой здесь были Организация моджахедов иранского народа (ОМИН).



ОМИН первой стала в оппозицию к режиму аятолл и в 1981 году провела теракт с целью ликвидировать аятоллу Хомейни.



Иранские власти официально в 1981 году заявили о разгроме структур ОМИН, но последние события показывают, что многие активисты смогли сохраниться в подполье.



Запад уже давно отказался признавать ОМИН террористической организацией и готов вести с ними переговоры как с официальной иранской оппозицией.



ОМИН категорически опровергает информацию о получении финансовой помощи со стороны Саудовской Аравии и стран Персидского залива и старается представить себя патриотической организацией, действующей прежде всего в интересах рабочего класса и студенчества Ирана.



На их имидж играют и жесткие меры подавления со стороны официального Тегерана.



Есть в Иране и другие претенденты на роль лидеров протеста. И прежде всего среди них армия "Народных моджахедов Ирана" (или МКО) - это запрещенная в стране группировка радикалов, исповедующая странную некую смесь марксизма и исламизма.



Официальный Тегеран обвиняет их в основных терактах в стране.



Именно боевики МКО, как считают официальные лица Тегерана, стоят за всеми терактами последнего времени, начиная с 1994 года, когда смертник подорвал себя в мечети имама Резы. Тогда погибло более 20 человек, после чего власти объявили настоящую охоту на террористов МКО, которая ведется с весьма переменным успехом - не проходит и года, чтобы исламомарксисты не напомнили бы о себе очередным взрывом. МКО вместе с городскими либералами были основной ударной силой выступлений 2009 года против переизбрания Ахмадинежада.



Об их боевых структурах информация разнится.



Сейчас иранские власти пытаются после протестов снять напряжение: так официально заявлено об уменьшении привилегий для КСИР.



Но эти меры явно недостаточны и не смогут успокоить растревоженное иранское общество.



Снятие санкций и проведение либеральных реформ президентом Рухани неизбежно приведет к росту социальной напряженности и новым вспышкам протеста.



Видимо, левые (левацкие) силы будут эти протесты направлять.



Ясно одно - Иран вступает в крайне неспокойную эпоху.



Иннокентий Адясов Источник - REGNUM

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