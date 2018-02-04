 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 06.02.2018
02:23  Игра на деньги. Чем оборачивается для казахстанских журналистов новый закон о СМИ, - Акен Мурзаев
02:17  42-летняя узбекистанская гимнастка Оксана Чусовитина творит чудеса! Три "золота" в Хьюстоне
01:33  Узбекистан лишился "железной руки", - Neue Zurcher Zeitung
01:20  Иран - бунт возглавят левые, - И.Адясов
01:14  Почему в Казахстан не едут туристы, - Д.Шрайбер
01:10  Взлет и падение главного арабского националиста Насера, - А.Братерский
00:57  Нефтеюань - угроза российскому бизнесу? - BWchinese
00:43  "Обучаюсь кыргызскому языку, повторяю наизусть пословицы", - минюст Киргизии Уран Ахмедов
00:39  "Жены необрезанных мужчин превращаются в "бешеную матку", - экс-Кыр-муфтий Чубак ажы Жалилов жжот
00:32  Российские сети подстрекают к андалусийской независимости, - El Pais
00:26  США будут унижать Россию до тех пор, пока она терпит, - Пол Робертс
00:07  Молдова/Румыния. На пороге гражданской войны? - В.Малышев
00:06  "Это за наших пацанов!" Российский пилот не сдался, - "Daily Mail"
00:04  Где пригодился, там и поженился. Зачем мигранты повторно заводят семьи на чужбине, - Е.Иващенко
Понедельник, 05.02.2018
21:36  Салям, желтые братья. В Кыргызстане стало больше китайцев, - "Фабула"
21:23  Кремль прозрел и начал громить Дагестанскую ОПГ. Задержан премьер Гамидов и министры
20:59  Узбекская железная дорога предоставила скидки для Кыргызстана на перевозку всех видов груза
20:25  Хлестаков по-южно-казахстански. Невыдуманная история
20:10  Курилы – не предмет торга, - В.Зимонин
20:06  На Мальдивах введен режим ЧП. Оппозиция требует отставки президента Ямина
19:55  Китай: в стремлении к качественному росту, - Эндрю Шенг
19:31  Войска ВАДА, войска МОК, войска Минфина США…, - Э.Лимонов
19:19  Главный по "дури". В аппарате КырПравительства назначили особого зама по программе "Таза Коом" (Турдалиева)
19:13  Зачем Москве был нужен сирийский конгресс в Сочи, - М.Беленькая
19:11  Конец транзита. Как уход главного силовика Иноятова изменит Узбекистан, - Р.Сатаров
19:09  О бизнесе ЧВК в горячих точках, - А.Веселов
16:57  По непроверенной инфо в Донбассе погиб актер Пашинин, записавшийся воевать на стороне укр-армии
16:01  МОК отказался допустить на Олимпиаду оправданных судом российских атлетов
15:19  У Турции новый кризис с США, - А.Асалыоглу
15:17  Египет и Израиль: высокие отношения, - А.Эскин
07:12  Откупился. Ранее осужденного на 10 лет за взятки эк-главу Казоборонпрома Султанбекова переквалифицировали на... штраф в 2,1 млрд тенге
06:57  Курды накрыли Турцию залпом 94 ракет - 7 погибших, 113 раненых
06:52  "Турецкий поток" дорого обходится России, - В.Мухин
01:31  Как Россия спонсирует американцев в Сирии, - З.Караев
01:26  КНДР заработала 200 миллионов долларов в обход санкций
01:24  Россия берет под свой контроль Ближний Восток, - Марк Маккиннон
00:27  В Египте нашли уникальную гробницу (с фресками!) жрицы времен Древнего царства
00:22  В китайские "лагеря перевоспитания" вновь набивают тысячи уйгуров
00:20  Принесет ли Сочинский конгресс мир в Сирию? - Д.Минин
00:04  Казахские большевики и "Алаш-Орда": кого называть героями, а кого предавать анафеме? - А.Бисенбаев, А.Перуашев
00:03  Узбеко-афганскому генералу Дустуму грозят международным судом
00:01  За Родину, за Сталина... Публично получивший в ухо российский "историк" Сванидзе угодил в Склиф
00:00  Черные дыры американского бюджета, - В.Катасонов
Воскресенье, 04.02.2018
18:49  Конец большого спорта? - В.Бурт
17:05  Либеральная верхушка РФ на деньги пенсионеров содержит олигархов, - "СП"
16:58  Секс-злоупотребления в... ООН, - Надя Фурти
16:56  Актюбинск. Из автобуса, где сгорели 52 человека, доносятся странные звуки..
14:34  Ташкентский метрополитен впервые начал приносить пусть мелкую, но прибыль
12:11  Кыргызстан и его уроки. Необратимость разрушения, - Э.Ногойбаева
12:06  Заморозили великое имя "кыргыз"... - fakt.kg
10:34  Казахстан планирует экспортировать... "советскую военную технику"
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Иран - бунт возглавят левые, - И.Адясов
01:20 06.02.2018

Иран - бунт возглавят левые?

Иран вступает в крайне неспокойную эпоху

Ситуация в Иране для неискушенного наблюдателя вошла в стабилизацию. Массовые выступления закончились, протесты немногочисленны и носят локальный характер.

Но многие эксперты утверждают, что нынешний ход протестов во многом повторяет развитие ситуации в ходе Исламской революции.

Пожар, как на торфяных болотах, ушел вниз и каждый момент может вырваться наружу.

Пока нет детального анализа событий декабря 2017 - января 2018 в Иране.

Принято говорить, что выступления были вызваны исключительно экономическими причинами, в частности повышения цен на основные продукты и топливо.

Действительно, эти факторы имели место, но были ли они основными.

Тут нужен некий анализ.

Западные санкции привели Иран к экономической стагнации, и, несмотря на рост экономики в последний год, экономика страны так и не может выбраться из стагнации.

И эта ситуация бьет прежде всего по молодежи - по данным Всемирного Банка, число безработных среди молодежи в Иране на весну 2017 года достигало почти 30! процентов при общем уровне безработицы в 11,3 процента.

При этом население Ирана в этом году должно составить 82 млн человек, оно ежегодно растет на 1 млн человек.

При этом многие из "разгневанных молодых иранцев" получило высшее образование, в том числе и за рубежом, но не может найти себе места в современном иранском обществе.

Парадокс, но современные власти сами наступили на те же грабли, что и последний шах Ирана Реза Пехлеви: в результате так называемой белой революции многие молодые иранцы получили высшее образование, но не смоги найти достойной работы и стали в результате чуть ли не решающей силой в событиях 1978?1979 годов .

Социальные лифты сейчас в Иране, как и при шахе, практически закрыты.

Над всей экономикой так или иначе довлеет тень КСИР (Корпуса Стражей исламской Революции).

Молодежь активно ищет альтернативу и весьма показательно, что во время недавних беспорядков объектами нападений в первую очередь становились религиозные школы медресе.

Уже не устраивает не только уровень жизни (который значительно ниже, чем в соседней Турции), но и идеологические установки.

Если для поколения конца 70-ых годов прошлого века Ислам был ответом на все вопросы (прежде всего, вопрос преодоления социального неравенства), то для нынешнего поколения это тормоз в развитии.

Неслучайно, сейчас иранские власти проводят превентивные операции в иранских университетах, чтобы не дать сформироваться общей идеологии протеста.

Какой она может быть?

Идеи либерализма известны в Иране давно, и "Исламская революция" во многом начиналась именно как движение недовольных либералов, официально поддерживаемых США.

Но сейчас у этой доктрины в Иране немного приверженцев, недоверие к Западу остается общенациональной чертой.

На передний край протеста неизбежно выйдут левые, которые будут действовать под лозунгами светской власти.

Можно часто услышать. Что все структуры протеста в Иране давно разгромлены.

Действительно коммунистическая партия Ирана - Народная партия Ирана (ТУДЕ) с 1992 года действует вне страны и серьезного влияния на последние события не оказывала.

Но в Иране всегда были сильны традиции левацкого протеста и ведущей силой здесь были Организация моджахедов иранского народа (ОМИН).

ОМИН первой стала в оппозицию к режиму аятолл и в 1981 году провела теракт с целью ликвидировать аятоллу Хомейни.

Иранские власти официально в 1981 году заявили о разгроме структур ОМИН, но последние события показывают, что многие активисты смогли сохраниться в подполье.

Запад уже давно отказался признавать ОМИН террористической организацией и готов вести с ними переговоры как с официальной иранской оппозицией.

ОМИН категорически опровергает информацию о получении финансовой помощи со стороны Саудовской Аравии и стран Персидского залива и старается представить себя патриотической организацией, действующей прежде всего в интересах рабочего класса и студенчества Ирана.

На их имидж играют и жесткие меры подавления со стороны официального Тегерана.

Есть в Иране и другие претенденты на роль лидеров протеста. И прежде всего среди них армия "Народных моджахедов Ирана" (или МКО) - это запрещенная в стране группировка радикалов, исповедующая странную некую смесь марксизма и исламизма.

Официальный Тегеран обвиняет их в основных терактах в стране.

Именно боевики МКО, как считают официальные лица Тегерана, стоят за всеми терактами последнего времени, начиная с 1994 года, когда смертник подорвал себя в мечети имама Резы. Тогда погибло более 20 человек, после чего власти объявили настоящую охоту на террористов МКО, которая ведется с весьма переменным успехом - не проходит и года, чтобы исламомарксисты не напомнили бы о себе очередным взрывом. МКО вместе с городскими либералами были основной ударной силой выступлений 2009 года против переизбрания Ахмадинежада.

Об их боевых структурах информация разнится.

Сейчас иранские власти пытаются после протестов снять напряжение: так официально заявлено об уменьшении привилегий для КСИР.

Но эти меры явно недостаточны и не смогут успокоить растревоженное иранское общество.

Снятие санкций и проведение либеральных реформ президентом Рухани неизбежно приведет к росту социальной напряженности и новым вспышкам протеста.

Видимо, левые (левацкие) силы будут эти протесты направлять.

Ясно одно - Иран вступает в крайне неспокойную эпоху.

Иннокентий Адясов

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1517869200
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  