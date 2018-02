Почему в Казахстан не едут туристы, - Д.Шрайбер

01:14 06.02.2018 Почему в Казахстан не едут туристы



ДАГМАР ШРАЙБЕР



Заслуженный деятель туризма РК Дагмар Шрайбер – о туристском рынке в Казахстане и о судьбе урочища Кокжайлау



На снимке: Дагмар Шрайбер.



Об этой женщине Герольд БЕЛЬГЕР в 2014 году, в своем видеообращении в защиту урочища Кокжайлау, говорил так: "Дагмар ШРАЙБЕР, которая много лет провела в Казахстане, написала книгу "Kasachstan" c большой любовью, добротой, настоящим открытым сердцем".



Дагмар Шрайбер, эксперт по экотуризму, автор двух путеводителей по Казахстану, соавтор учебника по экотуризму, обладатель звания "заслуженный деятель туризма РК", специально для Ratel.kz написала статью о туристской сфере в нашей стране и, в частности, о судьбе, которую хотят уготовить уникальному урочищу Кокжайлау.



Надежды на Казахстан как "туристическую Мекку" не обоснованы



Более 15 лет я занимаюсь организацией туров в Казахстан для европейских туристов. Поэтому попробую сформулировать некоторые выводы о казахстанском туризме.



1. Несмотря на то, что за последние 15 лет вышло шесть изданий путеводителя о Казахстане на немецком языке и четыре на английском, общим тиражом 30 тысяч экземпляров, и они все распроданы, люди на Западе по прежнему не имеют практически никакого представления о стране. В этом не помогли ни Азиада, ни Универсиада, ни даже, по большому счету, ЭКСПО. Все маркетинговые ходы и дорогие имиджевые ролики не повысили известность или притягательную силу республики.



2. После долгих лет самых разных визовых стратегий введение безвизового режима для граждан около полусотни стран на срок до 30 дней наконец-то увеличило число въездных туристов. Но за эти бесцельно потраченные годы соседи отвоевали у Казахстана львиную долю рынка, и, похоже, надолго.



3. Высокие цены в Казахстане отпугивают туристов. После последней девальвации это немного изменилось, но несущественно.



4. За все 15 лет, что я работаю в туристской сфере РК, всего лишь три человека обратились ко мне, чтобы покататься на лыжах. Двое потом передумали и поехали в Киргизию из-за более низких цен для хели-скиинга. Один прилетел и хотел кататься только на старых советских ГЛК (горнолыжных курортах. – Ред.), так как у него была ностальгия. Но спрос есть в совершенно других сегментах!



5. Направления, которые интересуют иностранных туристов, - это пешие и конные походы; фототуры по интересным природным ландшафтам, по местам произрастания диких тюльпанов и яблок; туры орнитологические (наблюдение за птицами), по местам древних кочевий и ознакомление с бытом, ремеслами номадов и т. п., кулинарные, смешанные природно-культурные.



6. Астана во время ЭКСПО не в счет, а так казахстанские города иностранных туристов не интересуют вообще. Алматы даже отпугивает своими пробками, смогом и шумом 24 часа в сутки, бешеной застройкой. Раньше я для южной столицы всегда предусматривала два дня, а теперь гости в середине дня, после осмотра музея Кастеева и Зеленого базара, говорят: "Давайте свалим отсюда поскорее".



7. Посетители из-за рубежа в первые годы независимости Казахстана сильно кайфовали от его природных просторов. Но сейчас мы все чаще сталкиваемся с ужасным состоянием почти во всех национальных парках (мусор, заборы, шлагбаумы и пр.).



8. Еще один повод разочарования туристов - запущенность культурно-исторических памятников. Например, в городищах Сузак, Отрар, Сарайшык, Талхиз. Даже Танбалы и Туркестан - вроде объекты всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, но там так много еще предстоит сделать. И зачем там, извините, деньги берут? В святых местах, которые еще и находятся под опекой ЮНЕСКО, – это, мягко говоря, непривычно.



9. Оставляет желать лучшего и состояние транспортной инфраструктуры. Много можно не говорить, все это знают. Алматинский аэропорт отстал. Железнодорожная инфраструктура отстала. Автобусный транспорт страны тоже дискредитирован после недавнего ужасного происшествия под Актобе (имеется в виду пожар в автобусе 18 января, в котором погибло 52 человека. – Ред.). Во всем мире теперь знают, что в Казахстане водители ездят без лицензий и стандартов безопасности.



И про монополиста в небе (авиакомпания Air Astana, - Ред.) тоже не могу сказать много хорошего. Постоянно опаздывают или меняются рейсы: "Уведомляем вас о том, что время вылета рейса KC857 Алматы - Актау 24.01.2018 было изменено с 10:15 на KC859 21:30 24.01.2018. Приносим извинения за причиненные неудобства. Будем рады видеть вас на борту наших самолетов!"



Это ведь смешно: "Извиняемся за неудобства - летите с нами!" Да не буду я больше лететь с вами, пока еще конкуренты есть. Но это они спокойно могут делать, так как почти всех конкурентов вытеснили с рынка. Недавний пример ухода голландской авиалинии KLM - самый яркий пример. Большинство игроков в туризме действуют по старому принципу Ходжи НАСРЕДДИНА, который за бешеные деньги, нахваливая, продавал кошмарные конфеты на базаре. Когда кто-то жаловался: "Как вы можете продавать такую дрянь?" - он возразил: "Один раз каждый покупает. Вы же тоже купили!" И беда в том, что за ними (авиамонополистами. – Ред.) почти не видны хорошие компании, которые тоже есть!



Итак. Насколько обоснованы надежды и амбиции превратить Казахстан в "туристическую Мекку"? Не обоснованы. Иностранные туристы смеются над этими амбициями, так как видят, что реальных предпосылок для улучшения ситуации - нет.



Что может привлечь туристов из богатых стран Европы, Америки и Азии в Центральноазиатском регионе и, в частности, в Казахстане?



Качество! Лучше меньше, да лучше. Не потенциал, о котором любят говорить, а интересный, отличающийся от других продукт и качество сервиса. История и современная культура бывших кочевых народов в просторах пустынь, степей и гор. Все остальное я найду в других уголках мира.



Если такого продукта и качества не будет, мы все равно еще можем рассчитывать на туризм, даже, наверное, на массовый - из Китая, Индии. Тогда цены надо снизить, границы открывать – и пожалуйста.



Мне кажется, что у чиновников от туризма как раз сейчас идет дискуссия именно об этом: раз европейцы и американцы такие капризные и не хотят увидеть наши красоты, будем их предлагать на Востоке. Но об этом наплыве, если он случится, потом будут жалеть.



Коростель на Кокжайлау сделал профессора счастливым



Сохранение Иле-Алатауского национального парка имеет важное значение для развития как туристического потенциала, так и поставщика экосистемных услуг – чистой воды и воздуха.



Значение урочища Кокжайлау состоит еще и в биоразнообразии этого парка. В трекинг-туризме - настоящем отдыхе для горожан, измученных достижениями цивилизации (его можно даже называть лечебным). А также в пока еще сохранившемся нишевом туризме: это туры для ботаников, орнитологов, энтомологов.



Почему я пишу "пока еще"? Потому что уверена в том, что по мере разрушения природы (а оно происходит с ужасающей скоростью, я не паникую, это факт) ценность таких относительно нетронутых территорий будет значительно расти, и многие захотят их увидеть.



Расскажу одну историю. Это было в июне 2013 года, когда дискуссии вокруг запланированного строительства на Кокжайлау достигли накала и сформировалось движение в его защиту, которое существует и сегодня. В Алматы приехал известный профессор биологии и экологии из Германии со своими студентами.



Во время полевой практики они хотели познакомиться с уникальными экосистемами Казахстана. Побывали в дельте Или на Балхаше, потом захотели в горы. Обратились ко мне с просьбой организовать им маршрут. Я с ними пошла на Кокжайляу.



И вот что случилось.



Весна в горах в полном разгаре. Все цветет. Студенты кайфуют от горного леса, все что-то пишут в записные книжки, а профессор вдруг пропал. Он уже в возрасте, думаю: может, устал - и иду назад его искать. А он... Сидит на большом валуне метрах в двадцати от дороги, голова чуть наклонена в сторону, глаза закрыты, блаженная улыбка на лице.



Я тихо к нему подкрадываюсь – и слышу: "Крррркс-крррркс!" - "Тихо, - говорит профессор. -Слышишь?" – "Да. А что это такое?" Открывает глаза, пристально на меня смотрит: "Коростель. На латыни crex-crex. Вот так и зовет: crex-crex! Лет 40 или больше его не слышал. В Германии, наверное, вымер от интенсивного сельского хозяйства. А здесь есть... Чудесно!"



Идем дальше, и он рассказывает, что это урочище уникальное, особенное, так называемый hotspot (горячая точка) биоразнообразия. Все ущелья Северного Тянь-Шаня идут с юга на север, а КЖ (Кокжайлау. – Ред.) - с востока на запад, и поэтому здесь так много живности. Это пути миграции животных.



Догнали мы студентов, у тут профессор экспромтом начинает читать доклад о том, что по всему миру обязательно надо сохранить такие места в целостности и сохранности, ибо человечеству после полного коллапса (который, несомненно, наступит) нужны будут такие островки для начала нового, бережного сожительства с природой.



Мы услышали коростеля - эту забавную скрытную птицу, которая живет в высокой траве, - еще в двух местах. Профессор был счастлив.



А он не кто иной, как всемирно известный Михаэль ЗУККОВ, лауреат альтернативной Нобелевской премии, создатель природоохранного фонда своего имени.



По всему свету он поддерживает проекты защиты биоразнообразия.



Вложил много труда в квалификацию и номинирование заповедников "Тенгиз и Коргальджинские озера" и "Наурзум" как первых объектов всемирного природного наследия ЮНЕСКО в Казахстане.



Потом разочаровался в местных природоохранных органах, отвернулся от Казахстана и с тех пор поддерживает коллег в Киргизии по нескольким большим проектам. Этот человек – легенда.



Умных политиков сегодня мало



Одним словом, в Иле-Алатауском национальном парке есть реальный потенциал для "мягкого", ответственного, устойчивого, по-настоящему экологического туризма. Который привлечет гостей не через массовость, а через качество.



Есть немало примеров других стран, которые доказывают, что в нацпарках можно развивать настоящий и даже прибыльный экотуризм: США, Коста-Рика, Ботсвана, Новая Зеландия, Германия...



Когда я еще работала в Алматы в КТА (Казахская туристская ассоциация. – Ред.), мы с коллегами решили издать учебник по экотуризму, и я тогда взялась за международный опыт.



Весь фокус вот в чем (цитирую eco-business.com): "Rather than making a quick profit for a few, the idea is that sustainable tourism is something that will stand the test of time and bring diverse benefits for many" ("Идея устойчивого туризма такова: вместо того чтобы дать быструю прибыль горстке людей, он пройдет проверку временем и принесет разнообразные выгоды более широким слоям населения"). В том числе местным жителям. Ибо туризм не самоцель - эта отрасль должна дать работу многим, и не только в некоторых крупных проектах в центральных городах, а во множестве мест, в том числе отдаленных.



Почему я так резко, однозначно и безоговорочно против строительства ГЛК на Кокжайлау? Мы, люди, не имеем право только брать и брать от природы. Читайте последний доклад Римского клуба: налицо коллапс. Мы люди, у нас есть разум. Мы имеем возможность строить прогнозы, смотреть вперед, решать, что и как будем делать, чтобы через 10, 20, 50 лет нам еще жилось комфортно на планете.



Я надеюсь на разум. Умные политики решили бы: "Руки прочь от этой жемчужины! Это наше богатство. Мы как современные, прогрессивные люди вместе будем беречь его для нас и для следующих поколений. Лет через 20 нам за это будут благодарны". Но умных политиков сегодня мало. Во всем мире, увы. И поэтому, похоже, мы будем дальше брать и брать от природы, а та в очень скором будущем нам за это даст по полной программе.



SOS Кокжайлау! Источник - Ratel.kz

