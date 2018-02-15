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Взлет и падение главного арабского националиста Насера, - А.БратерскийВзлет и падение главного арабского националиста Насера, - А.Братерский
01:10 06.02.2018

Взлет и падение главного арабского националиста
Как Гамаль Абдель Насер пытался объединить арабов под властью Египта

Александр Братерский

1964 год. Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев и президент ОАР Гамаль Абдель Насер Василий Егоров/ТАСС

5 февраля исполняется 60 лет с того дня как первым и последним президентом Объединенной арабской республики стал Гамаль Абдель Насер. Главный идеолог арабского национализма и большой друг СССР, Насер - пример волевого политика, чьи идеи изменили карту Ближнего Востока до неузнаваемости.

Сын почтового работника, Насер еще в молодости стал участвовать в политической борьбе против британского колониального владычества в Египте. На одной из демонстраций его чуть не застрелили: пуля задела юного революционера по касательной. Трагический случай, впрочем, стал первой ступенью политической карьеры Насера. Статного молодого военного, который уже в то время мечтал о большом будущем и увлекался биографиями великих политических деятелей от Джузеппе Гарибальди до Камаля Ататюрка, заметили в революционном движении.

Книги помогли ему сформировать политические взгляды, которые совмещали социализм с арабским национализмом. Несмотря на то, что из-за участия в протестах Насер считался политически неблагонадежным, многие его сослуживцы – включая будущего президента Египта Анвара Садата – разделяли те же взгляды. Вместе с друзьями по академии Насер сформировал круг единомышленников, которые обсуждали свержение британского владычества и установления в Египте республики.

Во время арабо-израильской войны 1947-1949 года Насер служил заместителем командира бригады и заработал славу героя. В то же время молодому офицеру быстро стало ясно: армия египтян подготовлена гораздо хуже израильской, и военное поражение неминуемо. После войны Насер написал книгу воспоминаний, которая станет настольной для многих офицеров его поколения.

Ситуация в армии только укрепила антимонархические взгляды Насера. Возвратившись с фронта, он и его сторонники начали гораздо серьезнее относиться к своей революционной деятельности. Благодаря недюжинному таланту оратора и организаторским способностям товарищи избирают Насера главой группы заговорщиков "Свободные офицеры".

Их вдохновляла ситуация в соседней Сирии. В этой стране к 1950-м годам военные уже свергли президента Хусни аз-Заима, который уже долгое время не пользовался поддержкой народа.

В Египте Насеру удается объединить в одно движение соврешенно разные политические силы: от офицеров-националистов до радикальных мусульман и коммунистов. В 1952 году "Свободным офицерам" и их союзникам удалось совершить военный переворот и провозгласить республику. Король Фарук был низложен и отправлен в ссылку. Сам Насер еще некоторое время оставался в тени главного руководителя восстания, генерала Мохаммеда Нагиба.

Насер занял высокий пост в новом руководстве страны, однако его взгляды на будущее Египта казались генералу Нагибу радикальными, и тот не доверял своему соратнику. Как оказалось, не зря. Через некоторое время Насер отправил генерала под домашний арест.

Революционные меры

Встав во главе страны тогда еще как глава революционного командования, Насер начал активно укреплять институт госконтроля и жестко расправлялся с противниками, преследуя бывших товарищей по оружию, как "Братьев-мусульман", так и коммунистов.

В октябре 1954 года на мероприятиях по случаю вывода британских войск из Египта в него несколько раз выстрелил член группировки "Братья-мусульмане" (организация запрещена в РФ). Насер остался цел и использовал покушение для увеличения своей популярности.

В 1956 году Насер победил на выборах и стал президентом Египта. Его первыми шагами стала национализация одной из главных мировых артерий – Суэцкого канала. Несмотря на то, что ООН признала право Египта на эти действия, это вызвало негативную реакцию Запада.

Израиль, Великобритания и Франция начали вторжение в Египет. Главной ударной силой стали израильтяне, которые быстро нанесли Египту военное поражение. Мир удалось заключить лишь при вмешательстве СССР и США.

Несмотря на поражение, Насер как сторонник модернизации и популистских реформ, власть не потерял. Более того, он попытался реализовать на Ближнем Востоке мощный интеграционный проект.

Насер предложил объединиться с соседней Сирией в единое государство. Вскоре к союзу присоединился и Северный Йемен. В феврале 1968 года Насер был избран президентом Объединений Арабской республики, которая, как ожидалось, должна была стать серьезным противником для Израиля и его западных союзников. СССР по той же причине не скрывал живого интереса к ОАР.

Впрочем, арабское единство продлилось недолго. Недовольные ролью Египта сирийские военные осуществили военный переворот у себя в стране, расколов ОАР в 1961 года. Насер рассматривал вариант вновь объединить республику военной силой, но делать этого не стал, опасаясь кровопролитной и затяжной войны в сердце арабского мира.

Не диктатор, а друг

В начале 1960-х Насер начинает активно укреплять отношения с СССР. Произошло это не сразу. Главный редактор газеты "Известия" Алексей Аджубей в своих мемуарах утверждал, что советского лидера Никиту Хрущева уговорил присмотреться к Египту глава Югославии Иосип Броз Тито, который поддерживал дружеские отношения с Насером.

"Во время визита Хрущева в Югославию в 1955 году маршал Тито обратил внимание Никиты Сергеевича на президента Египта Насера, посоветовал отнестись к нему внимательно. По существовавшим тогда у нас представлениям, Насер был типичным военным диктатором, – объяснял Аджубей сомнения советского руководства. – Он пришел к власти в 1952 году в результате "революции офицеров". Его действия в Египте отнюдь не свидетельствовали о торжестве демократии".

Хрущев в итоге решил поддержать Насера, – даже несмотря на его специфические взгляды на социализм, а также преследование коммунистов в Египте. С конца 1950-х годов туда начинают приезжать советские военные советники и специалисты. В 1960-х годах стартует строительство крупнейшего гидротехнического сооружения региона – Асуанской плотины.

В 1964 году Хрущев сам совершает визит в Египет. Пораженный роскошным приемом и попав под влиние обаятельного Насера, советский лидер вручает ему высшую награду страны – Золотую Звезду Героя СССР. В Советском Союзе это решение вызывает вопросы.

"Потеряли истинную веру, Больно мне за наш СССР. Отберите орден у Насера. Не подходит к ордену Насер", – гласит текст песни Высоцкого, написанной по этому поводу.

Впрочем, Хрущев руководствовался другими соображениями. По его мнению, дружественный режим в Египте был важен для противостояния СССР интересам США и Израиля на Ближнем Востоке. Отношения с Тель-Авивом у Москвы на долгие годы прерваны после Шестидневной войны.

Война произошла на втором сроке правления Насера. Хотя первым военные действия против Каира начал Израиль, египтяне сами не скрывали желания первыми нанести удар по Израилю, – чтобы отомстить за предыдущие обиды. Несмотря на наличие квалифицированных советских военных, армия Насера воевала из рук вон плохо и бросала на поле боя современную технику.

"Они нас не слушали, а сами ничего не умели делать", – рассказал "Газете.Ru" один из бывших советских советников в Египте Николай Покровский.

Положение осложнялось тем, что в армии Израиля были евреи из числа советских репатриантов. Эти люди которые ранее служили в Советской армии и понимали ее слабые и сильные страны. Шестидневная война привела к политическому поражению Насера.

Арабский мечтатель

"В израильских учебниках истории Насер предстает человеком, который мечтал стать вождем всей арабской нации. И как он считал, что первым делом на пути к этому- покончить с Израилем. Но После Шестидневной войны израильтяне были уверены, что теперь арабские страны не посмеют говорить о войне на уничтожение", – рассуждает в беседе с "Газетой.Ru" эксперт по Ближнему Востоку Евгений Сова.

Эксперт называет Насера историческим парадоксом. "Он проиграл две войны, которые первым формально начинал Израиль, нанося превентивный удар (56-го и 67-го годов), но в памяти израильтян остался яростным ненавистником Израиля", – считает Евгений Сова.

В 1968 году Насер вновь начал конфликт с этой страной, стремясь отвоевать потерянные территории. Война вновь завершилась провалом Египта. Мира удалось достичь лишь при посредничестве великих держав СССР и США.

Военные авантюры помешали египетскому президенту начать политические реформы в , которые он планировал совершить в конце правления. При этом Насеру удалось добиться улучшения социальных гарантий для жителей страны, школьного образования и медицинского обслуживания.

В своей книге, посвященной лидерам, оказавшим влияние на мировую политику, президент США Ричард Никсон пишет: "Он был известен как "президент" Насер, а не "египетский силовик" или "диктатор Египта". Его режим был жестко авторитарным, но эта жестокость была отчасти смягчена тем, что Насер был любимым революционным лидером. Он давал людям понимание миссии, которая простиралась дальше их границ".

Сегодня египтяне старшего поколения часто вспоминают Насера добрым словом, а портреты первого президента в военной форме можно часто увидеть в домах. Смерть Насера вывела на улицы городов арабских государств сотни тысяч людей. Многие плакали, говоря о том, что "единая арабская нация осиротела". После Насера в политике Ближнего Востока не появлялось таких же горячих поклонников идеи объединить арабские страны в единую силу.

О Насере вспоминали в Египте и в наши дни. Во время событий "арабской весны", который привели к революции в Египте в 2011-м году, многие митингующие египтяне держали над собой портреты Гамаля Абдель Насера.

Источник - Газета.ру
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