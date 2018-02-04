Нефтеюань - угроза российскому бизнесу? - BWchinese

00:57 06.02.2018 BWchinese, Китай



Чтобы избежать зависимости, Китай вдруг взял определение цен на нефть в свои руки. Это еще одна угроза российскому бизнесу?



В международной торговле цены на товары обычно устанавливаются в зависимости от фьючерсных цен на них, поэтому те, кто устанавливает последние, имеет право определять и цены-спот на основные (крупнооптовые) товары. Если взять, к примеру, торговлю нефтью, то сейчас стоимость основных сортов рассчитывается исходя из цены лондонской эталонной марки Brent и Нью-Йоркской WTI (West Texas Intermediate), с помощью которых каждый день и заключаются сделки на сотни миллионов долларов. Термин "нефтедоллар" был придуман советником американского президента Джимми Картера (Jimmy Carter), профессором Джорджтаунского университета Ибрагимом Овейссисом (Ibrahim Oweiss), который, очевидно, хотел создать систему циркуляции энергетических и финансовых ресурсов, где "нефть бы менялась на доллары, а доллары на нефть". Таким образом, нефтедоллары - это составная, незаменимая часть могущества США и господства доллара.



Тот факт, что Китаю очень не хватает "права" на определение цен на нефть, неоспорим. Подобное положение вещей делает Китай зависимым в вопросах импорта сырой нефти и оказывает серьезное негативное влияние. Например, при импорте КНР использует только один канал поставки (в большинстве случаев это укрупненные перевозки по морю- прим. автора), что очень рискованно, ведь из-за отсутствия вышеуказанного "права" страна не может проявлять инициативу, чем легко могут воспользоваться другие страны. В отличие от других государств, в Китае наблюдается интересный феномен - чем выше цены на нефть, тем больше ее покупают, и наоборот. Такая ситуация неразрывно связана с тем, что у Китая нет права определять цены на нефть - он не может по-настоящему пользоваться колебаниями международных цен, находится в зависимом положении, не владеет информацией о рынке, и потому не может действовать в соответствии с обстоятельствами, взять инициативу в свои руки, неся, таким образом, убытки при импорте сырой нефти.



Как видно из расчетов, сделанных агентством Bloomberg на основе прошлогодних данных об импорте нефти в США (более 7,9 миллиона баррелей в день - прим. автора), КНР уже перегнала Соединенные Штаты по этому показателю и стала крупнейшим в мире импортером сырой нефти. Дело в том, что прирост перерабатывающих мощностей и увеличение числа независимых покупателей подтолкнуло неэластичный спрос, а это сделало Китай еще более восприимчивым к колебаниям цен на нефть. Свежие данные китайской таможни показывают, что степень зависимости Китая от поставок сырой нефти достигла исторического максимума (в 2017 году объем импортированной в КНР нефти составил 8,43 миллиона баррелей, сопоставимый прирост - 10%, - прим. автора). Учитывая все это, Китай может оказаться в вечной зависимости. При условии, что он не получит право устанавливать цены на нефть, и сформируется порочный круг.



Россия с ее дорогой нефтью отчетливо видит, что зависимость Китая от этого энергоносителя становится все серьезнее и собирается завоевать этот рынок. Международные нефтяные компании начинают управлять ценами на нефть, делая Китай еще более ведомым. Бросает алчные взоры и США со своей сланцевой нефтью. Что касается производственных цепочек в отраслях, связанных с этим видом топлива, то международные цены в этом случае влияют сначала на цены внутри страны, а затем на каждое звено производственных цепочек, на все сферы жизни, пока в итоге не повлияют напрямую на китайского потребителя.



Например, нефть, природный газ и другие энергоносители влияют непосредственно на индекс потребительских цен (ИПЦ): международные цены на сырую нефть - цены на продукты нефти и газа внутри страны - закупочные цены на материалы - цены на транспортные перевозки - цены на промтовары, созданные с использованием нефти - цены на бытовой газ - индекс цен производителей - индекс потребительских цен.



Вне всякого сомнения, торговля нефтяными фьючерсами за юани заставит власть европейских стран и США в установке цен на нефть поколебаться (вначале этот шаг со стороны КНР будет служить символом - прим. автора), с помощью нового механизма можно будет полностью обойти финансовую систему США, что сделает доллар неэффективным экономическим оружием, ведь, с точки зрения страдающих от нехватки долларов нефтедобывающих стран, система "нефтеюаня" более привлекательна, чем старая система нефтедоллара. В то же время Китай вдруг усилил давление на Саудовскую Аравию, ведь принятие саудитами юаня как расчетного средства при торговле нефтью может все изменить. Саудовская Аравия - это не только крупнейшая нефтедобывающая страна, но и ведущий член ОПЕК (который может повлиять на остальных - прим. автора). Если компания "Сауди Арамко" (Saudi Aramco) позволит Китаю стать одним из акционеров, это может послужить "флюгером" для других. С другой стороны, сейчас очень многие государства ищут покровительства у КНР, предлагая ей нефть или газ. Уже произошло небольшое снижение объемов импорта российской нефти в Китай, однако китайско-мьянманский газопровод может стать третьим стратегическим маршрутом импорта энергоресурсов в Китай после нефтепроводов и газопроводов, проходящих через страны Центральной Азии, и морского пути.



Тем не менее суть нефтедоллара в том, что "если нет доллара, то нет и нефти". Высока вероятность того, что, ради защиты главенствующего положения доллара, США будет всячески препятствовать нефтедобывающим странам, которые пытаются уничтожить нефтедолларовую систему.



Например, ранее Ирак и Ливия открыто заявляли, что приложат усилия, чтобы использовать евро и обеспеченную золотом "единую африканскую валюту" для замены доллара в качестве расчетного средства в нефтяных сделках и внешней торговле. Они собирались с помощью Общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) прекратить расчеты в американской валюте в банках нефтедобывающих государств. США, обладая контрольным пакетом акций или просто являясь акционером, вмешивается в нефтегазовые проекты между Китаем, Казахстаном и Таджикистаном, а также в международные проекты по сотрудничеству, пытаясь, таким образом, удержать под контролем источники нефти и газа в Центральной Азии, важные для Китая.



В то же время не исключено, что в будущем разразится крупномасштабный геополитический кризис, в таком случае нефть, вполне возможно, станет важным "оружием" в борьбе. Прекращение поставок нефти из Персидского залива нанесет серьезный удар и экономикам Китая и Европейского Союза. США, однако, сможет снова воспользоваться нефтедолларом.



Несмотря на то, что Китай обладает геополитическим преимуществом, которое позволяет ему использовать нефтяные ресурсы Центральной Азии, нехватка стратегических запасов уже превратилась в угрозу для китайской экономики. КНР нужно приготовиться заранее, воспользоваться сравнительно низкими ценами на нефть и курсом юаня, чтобы увеличить стратегические запасы и построить новую мировую систему определения цены золота. Источник - Иносми

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1517867820

Новости Казахстана

