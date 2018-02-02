 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Обучаюсь кыргызскому языку, повторяю наизусть пословицы", - минюст Киргизии Уран Ахмедов
00:43 06.02.2018

Уран Ахмедов, министр юстиции: "Обучаюсь кыргызскому языку, повторяю наизусть пословицы"

Общественность, депутаты постоянно критиковали министра юстиции Урана Ахмедова за его незнание языка. Только недавно на одном из собраний его заместитель тоже мялся, не мог ответить на заданный депутатами вопрос. Разозленные такой выходкой народные представители дошли до вывода его из зала. Уран Ахмедов по прозвищу "киргиз" дал небольшое интервью о кыргызском языке, министерской работе, сконфуженном заместителе. Во время интервью Ахмедов, смущаясь, мучаясь, говорил по-кыргызски. По его словам, оказалось, он глубже усовершенствует свой родной язык. Наверное, до полного усовершенствования уйдет из министерства.

- Уран Тулондиевич, почему принесенные вами законы в комитете всегда оказываются сырыми? Не хватает специалистов для правильной подготовки, или это ваша слабость?

- При внесении нами закона в Жогорку Кенеш мы приходим с одним мнением, а депутаты высказывают другое. Внутри правительства тоже возникают расхождения во мнениях, а потом пишется закон. Считаю это нормальным процессом.

- На прошлой неделе ваш заместитель перед депутатами не мог открыть рта на кыргызском языке. Понесет ли за это ответственность?

- Мой заместитель в тот день впервые пришел в Жогорку Кенеш. Похоже, разволновался, не смог ответить. Я тоже всегда волнуюсь с каждым приходом в Жогорку Кенеш.

- Скажите правду, он знает по-кыргызски?

- Он ведь разволновался. После этого я дал ему задание "обучись по-кыргызски, усовершенствуй навыки разговора и письма. Сейчас старается. При утверждении полугодового плана в министерстве вошли также работы по изучению кыргызского языка. Законы преимущественно готовятся на русском языке, переводятся на кыргызский язык.

- Заместителю-то вы дали задание, но вы и сами изучаете?

- В обязательном порядке, читаю газеты, рассматриваю материалы. Выросшие в городе ребята не читают газет на кыргызском. Произведения Айтматова читают на русском. Я сам тоже максимально изучаю кыргызский язык, наизусть повторяю пословицы.

- Сказанное о городских ребятах это же предлог. Вы не устыдились что, будучи министром, только теперь изучаете кыргызский язык?

- От того, что устыжусь, мой вопрос с кыргызским языком не решится. Я стараюсь без стеснения изучить и решить вопрос.

- Деловые бумаги (документы) министерства, оказывается, на русском языке, значит?..

- На каком языке к нам приходит письмо, мы на том языке отвечаем. Но у нас каждый приказ, внутренние протоколы готовятся на кыргызском языке. Недоверчивые люди могут пойти и посмотреть. Это лживые слова, что 90% деловых бумаг ведутся на русском языке.

- Скажите правду, на каком языке вы думаете? Дело в том, что о вас много говорят "не знает языка, чала кыргыз"?

- Я же с вами говорю по-кыргызски. Поскольку длительное время находился в Японии, там больше востребован английский и японский язык. И мои дети пошли в садик в Японии. Поэтому бывает, они ко мне обращаются на японском языке.

- Какой ответ дадите на слова "спустившийся с неба министр", "не отвечает требованиям"?

- В общей сложности я проработал на государственной службе 15 лет. Уважаю мнение народа, и сам слышу. Некоторые говорят: "Или не может работать, или работает. Во всяком случае результат работы увидим через год".

Источник: газета "De факто" №4 от 02.02.2018/стр.8
Автор: Сезим МУРАТАЛИЕВА

Источник - gezitter.org
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