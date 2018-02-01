"Жены необрезанных мужчин превращаются в "бешеную матку", - экс-Кыр-муфтий Чубак ажы Жалилов жжот

00:39 06.02.2018 Чубак ажы Жалилов: "Жены необрезанных мужчин превращаются в "бешеную матку"



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- Чубак ажы, один аксакал говорит, что зачать ребенка нужно в полнолуние. Только тогда родится умный, всесторонне развитый мальчик или девочка. Действительно ли такое природное явление может отразиться на зачатии?



- В Шариате нет условий, связанных с зачатием ребенка в полнолуние. Важно, чтобы связь была правильной, после совершения обряда нике и получения благословения. Кроме того, можно добиться цели, если перед близостью супруги прочитают соответствующую молитву.



В риваяте Ибн Аббаса наш пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: "Перед половым актом супруги должны прочитать молитву: "Бисмиллахи, Аллохумма жаннибнаш шайтаана ва жаннибнаш шайтаана маа разактанаа". Тогда шайтан не сможет навредить родившемуся ребенку" (Бухарий, Муслим). Смысл молитвы: "Именем Аллаха! О Создатель Аллах! Защити нас и даренное нам дитя от шайтана!" (Книга молитв пророка, стр. 23).



Лучше всего выучить и произносить текст на арабском языке. Кто еще не успел – можно на кыргызском. Кроме того, большое значение имеет состояние здоровья отца и матери, прохождение медосмотра супругами до заключения брака, качественное и халяльное питание, благоприятная атмосфера в доме, а также любовь.



Когда ребенок находится в утробе матери, мать должна держаться подальше от психологических потрясений и скандалов, должна выработать привычку слушать хорошие слова, в том числе Коран.



Ребенок родится здоровым, если [мать] находится под наблюдением врача и совершает намаз. Результат может быть плохим, если была связь вне брака, в состоянии алкогольного опьянения, при употреблении запрещенной пищи. Пускай Бог убережет от плохого.



- Общественность в массе своей интересуется астрологией, верит в нее. Что думаете об этом? Есть ли что-то общее между астрологией и исламом?



- В Шариате недолюбливают тех, кто гадает по звездам, предсказывают судьбу по четкам. Вера в эти предсказания считается грехом в нашей религии. Имам Бухарий в своей книге "Жаамиъус сахих" говорит следующее: "Аллах создал звезды для трех вещей: для украшения неба, для того, чтобы они служили пулей против шайтана, для того, чтобы они послужили путеводителем (в географическом смысле). Кто будет искать другие предназначения (как гадать по звездам), тот совершит ошибку. Тогда он собьется с праведного пути. Будет ломать голову над бесполезной наукой!" (Баабу маа жааа, а фии ат танжиим).



А астрономия ценится как наука. Изучения начала и конца месяца, планет в нашей вселенной, нашей галактики (систему звезд, куда входит Солнце), в интересах всего человечества, считается благородным делом.



- Как сообщают медицинские источники, из года в год совершают аборт девушки, которым не исполнилось 18 лет. Это же угроза для будущего народа? Какие советы можете дать по данному поводу? Или вы считаете, что девушкам можно выходить замуж в 16-17 лет, согласно традициям предков?..



- По законодательству КР граждане могут состоять в браке с 18 лет, в некоторых случаях, в зависимости от обстоятельств, с разрешения местной власти и по предложению совета аксакалов можно состоять в браке с 17 лет.



Можно с двух сторон рассмотреть то, что девушки совершают аборт. С одной стороны, это нехватка нравственности и воспитания. Если девушка не смогла защитить маленькое место [девственность], лишилась его, то впоследствии у нее отберут и остальное. Если не рассказывают, что правильно, а что грешно, если мальчики не обучаются отдельно от девочек, если не соблюдается традиция запретов для девушки, то девушки продолжат беременеть.



Имеющие деньги сделают аборт, не имеющие денег родят и оставят. С другой сторон – тех, кто был в половых отношениях с девушкой вне брака, тех, кто насиловал или склонил к добровольной связи, нужно привлекать к усиленной ответственности (например, в мусульманстве за измену семейного человека закидывают камнями, а несемейного бьют палкой и отправляют в изгнание, на год). Для женщин, которые добровольно пошли на связь, предусмотрено такое же наказание, как для мужчин.



Есть еще одно обстоятельство. Половое созревание не говорит о том, что человек готов к браку. Человек должен быть готов к взлетам и падениями в браке, к трудностям семейной жизни, к поддерживанию связи с родственниками супруга, к воспитанию детей, к семейной ответственности (!).



Есть еще юноши, которые женятся, когда у их отцов еще борода не начала расти. Рановато жениться и молодым джигитам, которые не в состоянии содержать себя, а ждут пенсию состарившихся отца и матери. Я считаю, что мужчинам нужно жениться после 23 лет. Конечно, это не универсальный совет.



- В Саудовской Аравии, в Пакистане, Афганистане и в других мусульманских странах, говорят, "модно" жениться на несовершеннолетних девушках. В каком возрасте девушка готова к браку?



- Выше я озвучил полноценный ответ на этот вопрос. В зависимости от места проживания и климатических особенностей, меняется и возраст полового созревания. Судя по тому, что я знаю, нигде не практикуется заключение брака с девушками до полового созревания. Я хорошо разбираюсь в этом вопросе, как человек, который прожил много лет в Саудовской Аравии. Родители никогда не будут насильно заставлять дочерей выти рано замуж, родительская любовь не позволит.



В Шариате указано, что половое созревание наступает, когда начинается менструация. С этой поры девушка обязана носить платок и совершать намаз. Но это не значит, что девушка готова выходить замуж. Некоторые богословы и вторящие им сторонники светского образа жизни постоянно повторяют одно и то же, неверную информацию. Они утверждают, что девушки могут выходить замуж с того момента, как начинают совершать намаз. Тем самым они пробуждают ненависть к исламу.



- Обрезание стало кыргызской традицией, которая была перенята от мусульманства. Но в последние годы тенгрианец Анарбек Усупбаев говорит: "Обрезание делают рабы, наши предки не делали такого, это нам чуждо". Среди общественности появились неоднозначные мнения. Ваше мнение?



- Будет неправильно серьезно относиться к словам человека, которого вы упомянули. Не стоит даже принимать во внимание. Так мы потеряем время впустую. Кыргызы не равняются на таких людей. Если Анарбек ага не сделал себе обрезание, пускай так и ходит. К тому же, он не знаком с дааратом [омыванием]. Когда произойдет заражение, он обратится к вменяемому и уважаемому младшему брату, работающему в урологии. Они и сделает ему обрезание.



Обрезание – это сунна. Наш пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил, что Шариат приветствует обрезание, вдобавок, это правильный обряд для природы человека. После обрезания здоровье мужчины становится крепким, он становится далек от всяких венерологических заболеваний, а гусул и даарат [обязательные для мусульман виды омовения] будут считаться полноценными.



В постельном вопросе мужчина и партнерша вместе достигают высшей точки удовольствия. В российских соцсетях и без особых поисков найдете доказательство тому, что жены у необрезанных мужчин превращаются в "бешеную матку" и заводят любовников. В общем, счастье приходит в жизнь после обрезания.



- В социальных сетях, в том числе в Фейсбуке, активно вступают в словесную перепалку мусульмане и тенгрианцы, пускают в ход непотребные слова. Не скажется ли это дурно на единстве кыргызского народа? Как можно сблизить враждующие стороны и как следует призвать взяться за ум?



- В упомянутых тобой социальных сетях я не наблюдаю словесных перепалок между мусульманами и тенгрианцами. Речь идет о ссоре тенгрианцев с псевдомусульманами. Потому что истинный мусульманин не будет так ссориться. Мы наблюдаем, как те же тенгрианцы меняют свое имя.



Богословы-мусульмане, простые мусульмане всегда в хороших отношениях с тенгрианцами и с другими, говорят правильные вещи, разумно призывают в нашу религию. Если ты кинешь в кого-то грязь, то можешь попасть, а можешь и промазать. А твои руки точно будут в грязи.



- Частенько бывает, как мужья во сне проговаривают имена девушек, из-за чего нарушается дружба в семье. Можно еще привести в пример многочисленные примеры ревности. Если у мужчин или у женщин существует чрезмерная ревность, это болезнь или любовь?..



- Возможно и жены проговаривают имена кого-то. Это еще надо проверить. Можно похвалить, если ревность не выходит за рамки. Другое дело, если ревности нет или она чрезмерна. Чрезмерно ревнивы безрассудные женщины и безмозглые мужчины.



Есть и те, про кого можно сказать: "Дрянная женщина мужа стережет, дрянной мужчина землю стережет". Если дрянная женщина стережет своего мужа, то к ней присоединяются в этом деле журналисты-женщины и журналисты-мужчины. Женщин-то можно понять. Вот мужчин никак не поймешь. Зачем они стерегут мужчину, или им нужен мужчина?.. В общем, непонятно. Ориентация вся сбилась, будто упали горы Айтматова, наступает конец света…



- Слава Богу, мечетей становится больше! Но когда приходит много народу, машины некуда ставить, создаются неудобства. Может пора думать о создании условия для соотечественников, а не просто строить мечети? Что посоветуете по этому поводу?



- Вы правильно подметили. У меня уже язык устал от того, как часто я это повторяю… Но кочевье выпрямляется в пути [со временем все исправится]…



(продолжение следует)



Источник: газета "Азия news" №4 от 01.02.2018 / стр. 1 и 7

Автор: Асланбек Сартбаев Источник - gezitter.org

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