 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Российские сети подстрекают к андалусийской независимости, - El Pais
00:32 06.02.2018

Фернандо Пейнадо | El Pais

"Педро Альтамирано и лидеры "Андалусийской национальной ассамблеи" (ANA) вынуждены путешествовать по Испании в одной машине и оплачивать бензин вскладчину, но когда они летят в Крым, их принимают министры, их интервьюирует Rusia Today (так в оригинале. - Прим. ред.), они участвуют в помпезных церемониях", - утверждает журналист El Pais Фернандо Пейнадо.

"С апреля прошлого года этот 61-летний журналист из Малаги, основавший ANA в 2016 году, побывал в Крыму два раза по приглашению депутата-ультранационалиста Владимира Болтунова из ЛДПР", - говорится в статье.

"В Андалусии движение за независимость поддерживает немногочисленное меньшинство, и у националистов даже нет представительства в региональном парламенте, но Альтамирано провозгласил виртуальную республику Андалусия и опубликовал карты, на которых Мурсия, юг Португалии и север Марокко образуют части будущего государства. Какими бы эксцентричными ни казались Альтамирано и его единомышленники, те, кто внимательно следит за поведением Кремля, считают, что эти усилия - элемент стратегии: обхаживания радикальных и провокационных организаций на Западе, которые в будущем могут вызвать раздоры и раскол", - говорится в статье.

"В краткосрочной перспективе Альтамирано и ANA служат внутриполитической задаче, добавляют эксперты: их визиты освещаются с размахом, дабы продемонстрировать российскому обществу, что тема Крыма пользуется поддержкой за рубежом", - пишет издание.

"Депутат Болтунов объясняет EL PAIS в электронном письме, что в Крыму есть срочная необходимость борьбы со стереотипными представлениями об этом регионе, сложившимися в Европе", - сообщает издание.

"Есть люди, политики и публичные фигуры, которые не хотят слепо верить в события, которые демонстрирует им пресса. Педро дал объективную информацию и доволен объективностью событий в Крыму", - написал Болтунов.

"Альтамирано заверяет в телефонном интервью из Малаги, что стоимость двух поездок в Крым с пересадкой в Москве оплатили он и его соратники", - пишет издание.

"Альтамирано уже планирует на этот же месяц третью поездку, в которой намерен популяризировать фольклор своего края", - сообщает издание. "В прошлый раз я попросил людей из министерства культуры Крыма помочь нам с организацией Недели фламенко", - сказал он.

Источник - Инопресса
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1517866320
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