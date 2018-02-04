 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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США будут унижать Россию до тех пор, пока она терпит, - Пол Робертс
00:26 06.02.2018

США будут унижать Россию до тех пор, пока она терпит

Пол Робертс о том, что в этой ситуации может предпринять Кремль


Российские власти, СМИ и общественность понятия не имеют, что такое для них "кремлевский список" министерства финансов США. Список минфина содержит имена из высшего эшелона российской власти и руководителей бизнеса. Русские понимают, что список этот является недружественным и продвигает политику Вашингтона по ухудшению отношений между двумя главными ядерными державами, но то, что стоит за этим списком, для них - тайна.

Президент Путин пошутил как-то, что разочарован тем, что его оставили за этим списком. Путина оставили за списком по определенной причине. Этот список и направлен против него.

Я уже объяснял главные причины для составления списка.

И вот еще две дополнительные причины для появления этого списка:
•1) Этот список - неявная угроза бизнес-интересам российских олигархов. И олигархи это понимают. Поступали сообщения, что многие из них принимали в Вашингтоне лоббистские усилия для того, чтобы исключить себя из этого списка. Давая понять, что Вашингтон может запретить олигархам приезжать на Запад, может захватить их расположенные на Западе активы, а также не позволить американцам и европейцам делать бизнес с их компаниями. Вашингтон говорит им перестать поддерживать президента Путина. Вашингтон намерен использовать финансируемые Западом НКО и СМИ в России для того, чтобы вмешиваться в предстоящие президентские выборы в России. Вашингтон не хочет, чтобы у Путина состоялась убедительная победа, которую уже ожидают. Трудно сделать монстром человека, у которого уровень общественной поддержки выше, чем у любого американского президента в истории.
•2) Цель этого списка - нанести оскорбление России и ее президенту. В результате того, что Путин на прежние провокации отвечал сдержанно, Вашингтон надеется - и вполне правильно, - что от Путина не поступит никакой реакции на оскорбление Вашингтоном всего политического и экономического руководства России. Таким образом, остающиеся без ответа оскорбления становятся тем способом, которым Вашингтон демонстрирует свое господство над Путиным и Россией.

Отсутствие осмысленного ответа со стороны России побудит к еще большим оскорблениям и реальным санкциям против сторонников Путина, что побудит их отойти от Путина с тем, чтобы защитить свои экономические и карьерные интересы. В прошлом Вашингтон использовал санкции для того, чтобы лишить лидеров поддержки со стороны общества. Введя "кремлевский список", Вашингтон изменил свою тактику и теперь выбрал в качестве цели репутации и экономические интересы руководящего класса. Этот список - попытка Вашингтона лишить Путина поддержки высшего эшелона власти и бизнес-лидеров. Этот список - пуля, посланная в сердце президента.

Обратите внимание на министра финансов США Мнучина, человека, которого многие считают хитрым финансовым гангстером, который причинил огромное зло многим американцам. Он издает некий список, который предполагает, что власти США собираются принять какие-то карательные действия против премьер-министра России, против министра иностранных дел России, против министра обороны России.

Такой список - это способ сказать России, что Вашингтон считает Россию одной из трамповских "сраных дыр". Этот список говорит России, что Вашингтон никогда не будет принимать в расчет какие бы то ни было интересы России, и что Россию продолжат наказывать до тех пор, пока она не подчинится господству Вашингтона, как Британия, Германия, Франция, Скандинавия, Япония, Канада, Австралия, Италия, Испания и все остальные услужливые западные марионеточные государства. Как заявлял Джордж Буш-сын: "Вы либо с нами, либо - против нас". Быть с нами означает, что вы делаете так, как вам сказано.

Россия может либо делать так, как ей сказано, либо - бороться. У России нет никакого иного выбора.

Автор: - Пол Крэг Робертс (Paul Craig Roberts), доктор экономических наук, бывший заместитель министра финансов США по экономической политике в администрации Рональда Рейгана. Работал редактором и обозревателем газеты "Уолл-стрит-джорнел", журнала "Businessweek" и информационного агентства "Scripps Howard News Service". В свое время был автором постоянной колонки в газете "The Washington Times". Автор многочисленных книг, посвященных крупнейшим проблемам современности.

Публикуется с разрешения автора.

Перевод Сергея Духанова.
5.2.18

Источник - svpressa.ru
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