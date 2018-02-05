 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Это за наших пацанов!" Российский пилот не сдался, - "Daily Mail"
00:06 06.02.2018

Сбитый в небе над Сирией российский пилот не позволил джихадистам взять себя в плен и, перед тем как взорвать себя гранатой, громко произнес: "Это за наших пацанов!"

Майор российских ВКС Роман Филиппов успел катапультироваться после того, как боевики попали в пилотируемый им Су-25 ракетой из переносного ПЗРК в сирийской провинции Идлиб. 33-летний пилот в субботу попал под огонь боевиков связанной с "Аль-Каидой" группировкой "Фронт ан-Нусра" (обе организации запрещены в России - прим. ред.).

Филипов связался по радиосвязи с российской авиабазой Хмеймим и застрелил двух повстанцев из пистолета, когда джихадисты окружили его. Осознание того, что ситуация безнадежна, вынудило его выдернуть чеку из имевшейся у него гранаты.

Его последними словами, которые зафиксировала видеокамера повстанцев, были: "Это за наших пацанов!" Майор Филиппов родился во Владивостоке. Пилот представлен к высшей российской награде - званию Героя России (посмертно). Ожидается, что награду (родственникам погибшего) вручит Владимир Путин.

Самолет сбили на высоте 4 тысячи метров. Самолет упал неподалеку от места попадания ракеты. Видео и фотографии с места происшествия показывают, как вооруженные повстанцы радуются горящим на земле обломкам самолета. Ранее сообщалось, что майор Филиппов был захвачен повстанцами и был убит в ходе перестрелки. Но позже стало ясно, что он подорвал гранату, чтобы не попасть в плен. Сообщается, что сирийские и российские военные прибыли на место для того, чтобы забрать останки летчика. Минобороны России подтвердило, что самолет был сбит: "При выполнении облета зоны деэскалации „Идлиб" потерпел крушение российский самолет Су-25. Летчик успел доложить о катапультировании в районе „Идлиб", подконтрольном боевикам „Джебхат ан-Нусры" (запрещенная в России организация - прим. ред.). Пилот погиб в бою с боевиками".

Россия оказывает поддержку Сирийской арабской армии в Идлибе, где она ведет борьбу с "Фронтом аль-Нусра". После того, как самолет Филипова был сбит, российские ВКС активизировали налеты на удерживаемые повстанцами в этой провинции населенные пункты. Источники сообщили, что воздушные удары были нанесены по городам Кафр-Нубль, Маасран, Саракеб, Маарат-Аль-Нуман и Идлиб, и что несколько человек погибли и десятки были ранены.

По словам свидетелей и жителей, в Маарат-Эль-Нумане в результате авиаударов повреждена больница и, по меньшей мере, пять человек погибли в результате еще одного налета, повредившего жилое здание в Кафр-Нубле. Видео, записанное спасателями, демонстрирует, как детей выносят на носилках из поврежденной больницы, в то время как другие спасатели тушат пожар. В Идлибе, столице провинции, один свидетель рассказал, что пятиэтажное здание было сравнено с землей и что, по крайней мере, пятнадцать человек оказались под ударом. Министерство обороны России отрицает нанесение ударов по гражданским объектам и заявляет, что целью авиаударов в Сирии являются позиции джихадистов.

***

Комментариии читателей

Cornish Dave (Труро): Отважный человек и настоящий герой. Мир праху твоему, майор Филиппов.

Flowerpot89 (Северный Йоркшир): Настоящий герой, покойся с миром.

helenwilliams (Барри): А вы бы хотели оказаться в плену этих пещерных людей?

clear_sky1 (Манчестер): Я поступил бы так же.

Thriller_in_Manila (Веллингборо-Манила): Президент Путин предаст его земле с почестями. Если бы он был британцем, наше Минобороны начало расследование его действий, хотя он мертв. И это расследование длилось бы пару лет. Мир праху твоему, хороший парень.

Red Johnno (Магсборо): Храбрый человек, но давайте не будем забывать, что Россия поддерживает режим, который использует химическое оружие против своего собственного народа, чтобы следовать плану Путина увеличивать влияние России и подрывать Запад при любой возможности.

Paulioo (планета Земля): Давайте не будем забывать, что Запад финансирует "аль-Нурсу" (запрещенная в России организация - прим. ред.), чьи боевики с радостью отрубят вам голову только за то, что ты британец.

TRJ (Перт): Сколько у вас еще версий этой истории? Вчера утверждали, что пилот был убит в перестрелке… Пожалуйста, попытайтесь проявить немного уважения к этому человеку, его семье и его коллегам.

Star in the sky (София): Не покидает чувство, что российские солдаты учатся подрывать себя, чтобы не попасть в плен. Альтернатива более ужасающая, чем ад. Представьте, что вас захватили эти сумасшедшие….

Оригинал публикации: Downed Russian pilot "shouts "this is for our guys" before killing himself with a grenade to avoid being captured by jihadists" in Syria

Daily Mail, Великобритания
05/02/2018

Источник - inosmi.ru
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