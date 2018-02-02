Салям, желтые братья. В Кыргызстане стало больше китайцев, - "Фабула"

21:36 05.02.2018 В последние годы увеличилось число китайцев, трудящихся в Кыргызстане. Такое обстоятельство уже долгое время беспокоит общественность. Потому что есть опасения, что это явление негативно скажется на будущем страны, на национальной безопасности. По официальным данным, в Кыргызстане насчитывается около 500 тысяч китайцев. Это означает, что место покинувших Кыргызстан кыргызов занимают китайцы. Поговаривают, что на данный момент около 100 тысяч кыргызских девушек вышли замуж за китайцев. Родившиеся от китайцев дети уже ходят в 5-6 класс. Огорчает то, что власть не придает этому значения. В прошлом году в Кыргызстане выделили более 14 тысяч квот для иностранных рабочих, из них 11 тысяч или около 80% получили граждане Китая. Об этом в парламенте сообщил председатель миграционной службы Медетбек Айдаралиев. По его словам, в 2018 году будет установлена такая же квота.



Источник: газета "Фабула пресс" №5 от 02.02.2018 / стр. 3 Источник - gezitter.org

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