 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 05.02.2018
21:36  Салям, желтые братья. В Кыргызстане стало больше китайцев, - "Фабула"
21:23  Кремль прозрел и начал громить Дагестанскую ОПГ. Задержан премьер Гамидов и министры
20:59  Узбекская железная дорога предоставила скидки для Кыргызстана на перевозку всех видов груза
20:25  Хлестаков по-южно-казахстански. Невыдуманная история
20:10  Курилы – не предмет торга, - В.Зимонин
20:06  На Мальдивах введен режим ЧП. Оппозиция требует отставки президента Ямина
19:55  Китай: в стремлении к качественному росту, - Эндрю Шенг
19:31  Войска ВАДА, войска МОК, войска Минфина США…, - Э.Лимонов
19:19  Главный по "дури". В аппарате КырПравительства назначили особого зама по программе "Таза Коом" (Турдалиева)
19:13  Зачем Москве был нужен сирийский конгресс в Сочи, - М.Беленькая
19:11  Конец транзита. Как уход главного силовика Иноятова изменит Узбекистан, - Р.Сатаров
19:09  О бизнесе ЧВК в горячих точках, - А.Веселов
16:57  По непроверенной инфо в Донбассе погиб актер Пашинин, записавшийся воевать на стороне укр-армии
16:01  МОК отказался допустить на Олимпиаду оправданных судом российских атлетов
15:19  У Турции новый кризис с США, - А.Асалыоглу
15:17  Египет и Израиль: высокие отношения, - А.Эскин
07:12  Откупился. Ранее осужденного на 10 лет за взятки эк-главу Казоборонпрома Султанбекова переквалифицировали на... штраф в 2,1 млрд тенге
06:57  Курды накрыли Турцию залпом 94 ракет - 7 погибших, 113 раненых
06:52  "Турецкий поток" дорого обходится России, - В.Мухин
01:31  Как Россия спонсирует американцев в Сирии, - З.Караев
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01:24  Россия берет под свой контроль Ближний Восток, - Марк Маккиннон
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00:20  Принесет ли Сочинский конгресс мир в Сирию? - Д.Минин
00:04  Казахские большевики и "Алаш-Орда": кого называть героями, а кого предавать анафеме? - А.Бисенбаев, А.Перуашев
00:03  Узбеко-афганскому генералу Дустуму грозят международным судом
00:01  За Родину, за Сталина... Публично получивший в ухо российский "историк" Сванидзе угодил в Склиф
00:00  Черные дыры американского бюджета, - В.Катасонов
Воскресенье, 04.02.2018
18:49  Конец большого спорта? - В.Бурт
17:05  Либеральная верхушка РФ на деньги пенсионеров содержит олигархов, - "СП"
16:58  Секс-злоупотребления в... ООН, - Надя Фурти
16:56  Актюбинск. Из автобуса, где сгорели 52 человека, доносятся странные звуки..
14:34  Ташкентский метрополитен впервые начал приносить пусть мелкую, но прибыль
12:11  Кыргызстан и его уроки. Необратимость разрушения, - Э.Ногойбаева
12:06  Заморозили великое имя "кыргыз"... - fakt.kg
10:34  Казахстан планирует экспортировать... "советскую военную технику"
10:06  Без сталинского авторитета современная власть в России в конечном итоге обречена, - Э.Ханымамедов
09:11  Геройски погибший в Сирии российский летчик - майор Филиппов, крымчанин, ранее служил в ВВС Украины
00:45  Ирак начал военную операцию на границе с Саудовской Аравией
00:36  Узбекский журналист Дильмурод Саидов вышел на свободу
Суббота, 03.02.2018
21:37  В районе Идлиба джихадисты сбили российский Су–25. Летчик погиб
19:20  Будущее Европы... Мигранты разбились на этно-банды и в драках делят французское побережье Кале, - Le Monde
19:16  Полиция Ирана арестовывает анти-хиджабисток
17:11  Восстанавливать Бишкекскую ТЭЦ назначили кыргызо-не-говорящего Андрея Воропаева
15:01  Украина. Страна победившей ненависти, - Олег Царев
15:00  США опять меняют сателлитов и приоритеты в Арабском мире, - National Interest
14:41  Настоящая элита всегда построена по рода-племенному принципу.., - М.Хазин
14:40  КазСуд запретил актюбинским школьницам приходить на занятия в платках
13:55  Мужская сборная Казахстана по теннису одолела швейцарцев и впервые в истории вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса
10:13  Тонкая дипломатическая химия. СовБез ООН вновь озабочен сирийским зарином и ипритом
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    Кыргызстан   | 
Салям, желтые братья. В Кыргызстане стало больше китайцев, - "Фабула"
21:36 05.02.2018

В последние годы увеличилось число китайцев, трудящихся в Кыргызстане. Такое обстоятельство уже долгое время беспокоит общественность. Потому что есть опасения, что это явление негативно скажется на будущем страны, на национальной безопасности. По официальным данным, в Кыргызстане насчитывается около 500 тысяч китайцев. Это означает, что место покинувших Кыргызстан кыргызов занимают китайцы. Поговаривают, что на данный момент около 100 тысяч кыргызских девушек вышли замуж за китайцев. Родившиеся от китайцев дети уже ходят в 5-6 класс. Огорчает то, что власть не придает этому значения. В прошлом году в Кыргызстане выделили более 14 тысяч квот для иностранных рабочих, из них 11 тысяч или около 80% получили граждане Китая. Об этом в парламенте сообщил председатель миграционной службы Медетбек Айдаралиев. По его словам, в 2018 году будет установлена такая же квота.

Источник: газета "Фабула пресс" №5 от 02.02.2018 / стр. 3

Источник - gezitter.org
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