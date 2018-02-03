Кремль прозрел и начал громить Дагестанскую ОПГ. Задержан премьер Гамидов и министры

21:23 05.02.2018 Кремлевская чистка в Дагестане: У власти сидела ОПГ



Несколько членов правительства республики уже взяты под стражу





Присланная из Москвы спецгруппы прокуроров обнаружила в правительстве Дагестана и администрации Махачкалы целое ОПГ. Счет украденных из бюджета средств идет на десятки миллиардов рублей.



Зачем премьеру золотой пистолет?



В понедельник сотрудники ФСБ задержали врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова и двух его заместителей - Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова (он же министра экономики и территориального развития), всех троих этапировали в Москву, где Басманный суд изберет им меру пресечения.



Сотрудники МВД и ФСБ провели обыски в служебных кабинетах и в домах у чиновников. И находки были порой весьма неожиданными: у Гамидова на даче обнаружили два автомата Калашникова с боеприпасами, золотой пистолет ТТ, пистолеты "Беретта" и Макарова. Любопытно, зачем премьер-министру Дагестана иметь такой арсенал?!



Чиновникам будут предъявлены обвинения в рамках возбужденного ГУ по расследованию особо важных дел Следственного комитета дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Фабула обвинения пока точно неизвестна, но, скорее всего, речь идет о хищении бюджетных средств, которые выделялись Дагестану на реализацию социальных программ.



Еще одним задержанным стал бывший министр образования и науки Дагестана Шахабас Шахов, который был отправлен в отставку еще в декабре. В отношении него в прошлом году уже было возбуждено уголовное дело, связанное с хищениями бюджетных средств при строительстве образовательного комплекса в Каспийске. При этом, однако, преемником Шахова на посту министра оказался его многолетний заместитель Ширали Алиев.



Вполне вероятно, что следствие предъявит задержанным обвинение по ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества или участие в нем"). И прецедентом для России это не станет: скажем, организацию преступного сообщества следствие вменяет бывшему губернатору Республики Коми Вячеславу Гайзеру (на днях к рассмотрению его дела приступил Замоскворецкий суд Москвы). А в декабре 2016 года по аналогичной статье был осужден бывший вице-губернатор Приморского края Игорь Мещеряков и ряд чиновников, которые занимались продажей государственной собственности.



Должностей лишились уже 12 человек



- Судя по тому, как все готовилось (вспомним знаменитую паузу, которую взял Владимир Васильев перед началом "чистки"), и по тому, как шерстят даже самые высокие уровни власти, Москва серьезно взялась за регион, - считает старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО МИД России Ахмед Ярлыкапов. - Правда, очень трудно предугадать, до каких пор дойдет эта "чистка". Поскольку для таких масштабных преобразований и "чисток" необходим внутренний серьезный кадровый резерв. Невозможно всех заменить варягами. Вот этот лимит и может оказать серьезное ограничивающее воздействие.



Уголовные дела в отношении руководства дагестанского правительства - результат работы спецгруппы, собранной из сотрудников Генеральной прокуратуры (из управлений по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции и за исполнением федерального законодательства). В состав спецгруппы входят также сотрудники Южной транспортной прокуратуры (Ростов-на-Дону), а также прокуратур Москвы, Московской, Ростовской и Волгоградской областей.



По информации "Свободной прессы", в Дагестан командированы также специалисты из соседних регионов ЮФО и СКФО, которые имеют опыт контрольно-ревизионной работы в сфере кадастра и землепользования, градостроительства, торгов и госзакупок. Руководит спецгруппой лично заместитель генерального прокурора России Иван Сыдорук (который, напомним, с 2006 по 2012 годы возглавлял Главное управление Генеральной прокуратуры по ЮФО и СКФО).



Напомним, что по результатам проведенных проверок в январе уже были возбуждены уголовные дела в отношении мэра Махачкалы Мусы Мусаева (отстранен от должности, заключен под стражу) и главного архитектора города Магомедрасула Гитинова (отстранен от должности, арестован на 10 суток).



С тех пор как в октябре Дагестан возглавил Владимир Васильев, должностей лишились еще целый ряд одиозных государственных служащих. В частности, покинул свой пост прокурор республики Рамазан Шахнавазов (на этот пост парламент региона уже согласовал бывшего прокурора Хакасии Дениса Попова).



Отстранен от должности вице-премьер дагестанского правительства Билал Омаров, который курирует сельское хозяйство и пищевую промышленность. Еще в апреле прошлого года Следственное управление по Дагестану возбудило против него уголовное дело, связанное с хищениями средств в ФГБУ "Запкаспрыбвод". Дело расследовалось, но добиться отстранения чиновника местные следователи никак не могли - пока, похоже, лично не вмешался Васильев.



Также за последний месяц покинули свои должности министр по земельным, имущественным отношениям и вопросам торговли Руслан Магомедов, заместитель министра природных ресурсов и экологии Али Ахмедов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Казмагомед Янбулатов, заместитель начальника Управления по вопросам переселения лакского населения Магомед Исмаилов.



Из бюджета украдено 45 миллиардов



Дагестан входит в первую десятку регионов России по количеству выявленных экономических преступлений. По официальной статистике Генеральной прокуратуры РФ, в 2017 году (за 11 месяцев) в регионе их было зарегистрировано 2226 (а за весь 2016 год - только 2179).



Причем в указанный срок 263 из них (то есть каждое седьмое!) не были предварительно расследованы: в 2016 году этот показатель, впрочем, был значительно выше - не были предварительно расследованы более 20% экономических преступлений.



Еще 107 преступлений выявлено по трем самым частым "коррупционным" составам - получение и дача взятки и злоупотребление должностными полномочиями (за весь 2016 год их было 149), из которых предварительно расследовать успели 81 деяние.



Из года в год росли и масштабы финансовых нарушений, выявляемых Счетной палатой Дагестана и Службой государственного финансового контроля (СГФК). Последняя, напомним, была создана в июне 2013 года по личному распоряжению Рамазана Абдулатипова (контрольные полномочия изъяли у Минфина), и даже подчинялась напрямую ему: к слову, больше ни в одном другом регионе Северного Кавказа подобных ведомств нет.



Если прочитать отчеты обоих финансовых ведомств, то создается впечатление, будто они трудятся, не покладая рук. С 2014 по 2016 годы аудиторы Счетной палаты выявили в регионе нарушений на 19,5 млрд. рублей, а инспекторы СГФК - на 22,5 миллиарда. Однако удалось вернуть в республиканский бюджет лишь 2,8 миллиарда (часть суммы нарушители вернули в добровольном порядке).

Антон Чаблин

5.2.18 Источник - svpressa.ru

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