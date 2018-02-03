 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 04.02.2018
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Узбекская железная дорога предоставила скидки для Кыргызстана на перевозку всех видов груза
20:59 05.02.2018

Узбекская железная дорога предоставила скидки для Кыргызстана на перевозку всех видов груза. Сообщает "Кыргыз темир жолу" в понедельник.

С 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года на перевозки всех видов грузов, следуемых транзитом по территории Республики Узбекистан в направлении южных регионов Кыргызской Республики и в обратном направлении, Узбекская железная дорога предоставила скидки.

На перевозку всех грузов предоставлена скидка 20%. При условии, если перевозка грузов по данному маршруту составит 300 тысяч тонн, то последующие грузы будут перевозиться со скидкой 30%.

Напомним, что в целях обеспечения своевременной реализации двусторонних договоренностей, достигнутых в ходе встречи на высшем уровне президентов двух стран в городе Ташкент 13-14 декабря 2017 года, Кыргызская железная дорога обратилась с предложением о предоставлении скидки Узбекской железной дорогой с января 2018 года в размере 30% на все грузы, следуемые в направлении станций Южного отделения Кыргызской железной дороги, также в обратном направлении, транзитом через территорию Республики Узбекистан.

Источник - kyrtag.kg
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