Хлестаков по-южно-казахстански. Невыдуманная история

20:25 05.02.2018 Житель Усть-Каменогорска обманул нескольких акимов в ЮКО



Районные чиновники отдавали мошеннику большие деньги, принимая его за сотрудника областного акимата



Аферу в стиле Ивана Хлестакова и Остапа Бендера провернул устькаменогорец, 25-летний Элдар БАКТЫГАЛИЕВ в Южном Казахстане.



Молодой человек гастролировал по районам области и, представляясь сотрудником акимата ЮКО, просил у районных акимов и их подчиненных деньги в долг.



Губа у парня была не дура, брал он у своих жертв от нескольких сотен тысяч до миллиона тенге.



Мошенник, прежде чем пуститься в авантюру, видимо, хорошо изучил менталитет местных жителей и, смекнув, что чинопочитание здесь возведено в высшую степень, решил это использовать для собственного обогащения.



Отыскав контакты районных акиматов и отделов на официальном сайте областной администрации, молодой человек звонил туда, сообщал, что он работает в акимате области и говорил, что ему нужны деньги взаймы.



Самое смешное в этой ситуации то, что большинство чиновников верило словам лже-работника областного акимата и беспрекословно выполняло его просьбу, отваливая крупные суммы.



Лишь единицы засомневались в личности парня и только благодаря им удалось вывести мошенника на чистую воду.



Элдар Бактыгалиев свою вину полностью признал, сообщил Ratel.kz судья Аль-Фарабийского районного суда Шымкента Сабит ТУРЕХАНОВ.



Судья Туреханов будет рассматривать это необычное уголовное дело, главное слушание по которому состоится уже на днях.



Планируется, что выступать на процессе будут все пострадавшие акимы и их подчиненные.



К слову, у подсудимого Бактыгалиева в Усть-Каменогорске живет семья: жена и двое детей.



Что именно побудило его приехать на юг и решиться на такое дерзкое преступление, должно проясниться в ходе суда.



Динара Бекболаева

Понедельник, 05 Фев 2018, Источник - ratel.kz

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