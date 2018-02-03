На Мальдивах введен режим ЧП. Оппозиция требует отставки президента Ямина

20:06 05.02.2018 Президент Мальдив Абдулла Ямин объявил чрезвычайное положение в стране, сообщает Indian Express



Положение введено на 15 дней.



Режим ЧП объявлен после того как правительство отказалось исполнять решение Верховного суда о выпуске девяти заключенных в тюрьму лидеров оппозиции.



Введение чрезвычайного положения происходит в условиях углубляющегося политического кризиса в стране. Источник - gazeta.ru

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