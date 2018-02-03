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|На Мальдивах введен режим ЧП. Оппозиция требует отставки президента Ямина
20:06 05.02.2018
Президент Мальдив Абдулла Ямин объявил чрезвычайное положение в стране, сообщает Indian Express
Положение введено на 15 дней.
Режим ЧП объявлен после того как правительство отказалось исполнять решение Верховного суда о выпуске девяти заключенных в тюрьму лидеров оппозиции.
Введение чрезвычайного положения происходит в условиях углубляющегося политического кризиса в стране.