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Египет и Израиль: высокие отношения, - А.Эскин
15:17 05.02.2018

Египет и Израиль: высокие отношения

Израиль провел более ста операций против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Египта

Газета "Нью-Йорк таймс" известила вчера мир о негаданных масштабах сотрудничества между Израилем и Египтом в борьбе с террористами ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Синайского полуострова. Корреспондент Дэвид Киркпатрик выявил более ста случаев, когда израильские вертолеты, самолеты и беспилотники осуществляли операции против душегубцев. Подсчитали, что израильтяне проводят свои авиарейды чаще, чем раз в неделю.

В разного рода зарубежных публикациях можно было уже наткнуться на информацию о сотрудничестве между Египтом и Израилем в Синае. Как известно, Иерусалим позволил египтянам существенно укрепить свое военное присутствие на полуострове, закрыв глаза на соглашения о демилитаризованной территории. Особо пытливые читатели натыкались даже на истории о том, как израильские военные поставляли продовольствие своим голодным египетским коллегам по ту сторону границы и даже оказывали им медицинскую помощь.

Нет ничего удивительного в том, что Израиль охотится на боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Не надо быть экспертом по Ближнему Востоку, чтобы понимать намерения самоотверженных головорезов по отношению к Израилю. Тем паче, что ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) удалось осуществить уже несколько терактов с территории Египта. В российских СМИ не любят об этом писать, но израильское присутствие наблюдалось уже с первых дней боев между ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и курдами на территории Ирака.

Однако известие о столь активном сотрудничестве между Израилем и Египтом произвело ошеломляющий эффект. Да, сотни египетских солдат погибли в Синае от рук территористов за последние годы. Армия этой страны не справляется с тысячей боевиков, обосновавшихся на Синайском полуострове. Россияне помнят, как два года назад 224 их сограждан стали жертвой теракта на борту самолета, вылетевшего из Шарм-аш-Шейха в Санкт-Петербург.

Сводки с Синая за последний год представляют собой один беспрерывный марш смерти.

Несколько примеров за последнее время. 20 октября: в перестрелке с террористами погибли 58 египетских военных. А 24 ноября во время пятничной молитвы было совершено нападение на суфийскую мечеть в населенном пункте Бир аль-Абед, Северный Синай. В результате организованного террористического нападения погибли 310 человек, и 109 получили ранения. Сообщения о ликвидации египетскими силами банд террористами тоже появляются в сводках. Только мы не можем точно знать, были ли египетские солдаты египетскими солдатами…

И все равно: последнее вскрытие израильско-египетской тайны смутило не только "читателей газет", но и знатоков. Ибо получается вот что. Египет дал согласие на то, что израильская авиация наносит смертоносные удары по арабам-суннитам с согласия Каира. Это, конечно, террористы, изверги и нелюди. Но в то же время - арабы и сунниты. А Египет претендует на роль лидера арабского и суннитского мира. И при этом позволяет чужим и нехорошим убивать своих?

Ровно тридцать лет назад, десять лет после подписания соглашения о мире между Израилем и Египтом, я брал интервью у посла Мохаммеда Басьюни, известного своей жесткостью и недружелюбием. Он имел обыкновение приплетать по любому поводу "оккупацию", "палестинцев" и "аннексию". Любимые слова тех, кто любит искажать и переписывать историю Ближнего Востока.

Наша беседа была предназначена для разворота религиозного еженедельника правого толка "Эрев шабат". Победить в диалоге египетского недруга было вопросом чести. И я приготовил вопрос, которым должен был отправить собеседника в нокаут. Позволив ему развить тему "палестинцев" и их права на государство, я жестко и резко начал рассуждать о том, почему Египет и другие арабские страны не пеклись вовсе о создании палестинского государства с 1948 года по 1967-й, когда территории Иудеи и Самарии (Западный берег) и Восточный Иерусалим находились под иорданской оккупацией. Согласитесь, неплохой вопрос. Коли так им дороги права на самоопределение именно этих арабов, которых прозвали полвека назад палестинцами, то что им мешало дать им государство тогда? С 1948 года по 1967-й территории находились в руках Иордании…

Мохаммед Басьюни не дрогнул и прямо ответил: "Пока эти земли были в арабских руках, то мы не протестовали, да. Это наше личное семейное дело. Но сейчас вы их оккупировали, и это недопустимо". Я продолжал наседать. То есть девятнадцать лет незаконной иорданской оккупации - это семейное дело? Настолько семейное, что никто не вспомнил о "палестинском государстве", а Организация Освобождения Палестины помышляла только об уничтожении Израиля в его первичных границах.

Мой собеседник абсолютно невозмутим. Да, он признал все факты. И еще раз повторил, что сама идея независимого государства для "палестинцев" - это дело их, семейное, а территории отдайте. Кому? Арабам. Я продолжал напор: но это противоречит международному праву. Как так можно ставить вопрос? Мохаммед Басьюни продолжал улыбаться.

В этом году исполняется сорок лет со дня подписания мирного договора между Израилем и Египтом. Друзья или враги? Загадочный и неповторимый клубок противоречий. Попытаемся разобраться. Продолжение следует…

Авигдор Эскин

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1517833020
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