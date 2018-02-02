Откупился. Ранее осужденного на 10 лет за взятки эк-главу Казоборонпрома Султанбекова переквалифицировали на... штраф в 2,1 млрд тенге

07:12 05.02.2018 Экс-зампреду "Казахстан Инжиниринг" изменили приговор



Вместо 10 лет лишения свободы Канат Султанбеков выплатит штраф в 2,1 млрд тенге.



Бывшему заместителю председателя правления "Казахстан Инжиниринг" Канату Султанбекову изменили приговор, передает Zakon.kz.



Уголовное дело в отношении Султанбекова и других фигурантов завершилось 29 ноября 2017 года приговором осужденных Каната Султанбекова, Гиля Смолински, Мбэрэкрэхима Габдул-Кабирова и Мухтара Карабекова. Их приговорили к лишению свободы на разные сроки. В частности, сам Султанбеков был приговорен к 10 годам лишения свободы.



2 февраля была рассмотрена апелляционная жалоба. В итоге судебная коллегия по уголовным делам Военного суда РК изменила приговор.



"Приговор в части назначения наказания в виде лишения свободы в отношении осужденных Султанбекова Каната Танатаровича и Смолински Гиля (Smolinski Gil) - отменить. Султанбекову Канату Танатаровичу по части 4 статьи 366 УК, с применением части 4 статьи 55 УК РК, назначить наказание в виде штрафа в размере двукратной суммы взятки, равной 2 139 834 310 тенге, на основании части 6 статьи 62 УК смягчить назначенное наказание на 334 310 тенге и назначить окончательное наказание - штраф в размере 2 миллиарда 139 миллионов 500 тысяч тенге", - гласит постановление.



"Смолински Гилю по части 4 статьи 367 УК, с применением части 4 статьи 55 УК, назначить наказание в виде штрафа в размере трехкратной суммы взятки, равной 536 478 165 тенге, на основании части 6 статьи 62 УК смягчить назначенное наказание на 478 165 тенге и назначить окончательное наказание - штраф в размере 536 миллионов тенге. (...) Меру пресечения в отношении осужденных Султанбекова Каната Танатаровича и Смолински Гиля (Smolinski Gil) - содержание под стражей - отменить и освободить их немедленно", - решили в судебной инстанции.



Что касается двух других осужденных, то решение звучит так: "Исключить из описательно-мотивировочной и резолютивной частей приговора выводы и решения суда о признании виновным и назначении наказаний Габдул-Кабирову Мбэрэкрэхиму Зиннятзяновичу по статье 366, части 3, пункту 4 УК и по статьям 24, части 3, 366, части 3, пунктам 2, 4 УК, как излишние вмененные и назначенные. Исключить из описательно-мотивировочной и резолютивной частей приговора выводы и решения суда о признании виновным и назначении наказаний Карабекову Мухтару Насипбековичу по статьям 24, части 3, 28, части 4 УК, назначить по статье 366, части 3, пунктам 2, 4 УК, с применением части 4 статьи 55 УК, наказание в виде лишения свободы сроком четыре года".



Напомним, Канат Султанбеков обвинялся в получении взятки. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - zakon.kz

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1517803920

Новости Казахстана

