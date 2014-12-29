Курды накрыли Турцию залпом 94 ракет - 7 погибших, 113 раненых

06:57 05.02.2018 Турция подверглась ракетному обстрелу: семеро погибших, много раненых



Произошел ракетный обстрел турецких городов на границе с Африном. "К настоящему моменту по провинции Хатай было выпущено 60 ракет, по провинции Килис - 34. В результате обстрелов погибли семь гражданских лиц, еще 113 получили ранения", - приводит слова премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма сайт "Комсомольской правды".



Уточняется, что обстрел шел со стороны Сирии.



Ранее "СП" сообщала, что турецкие ВВС нанесли удары по укрытиям, огневым точкам, по складам с оружием курдской партии "Демократический союз", YPG (сил самообороны курдов), а также террористов ИГИЛ *. Тогда говорилось об уничтожении 33 боевиков. Всего же с момента начала военной операции против курдов "Оливковая ветвь" ликвидировано 649 боевиков.



* "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - террористическая группировка, деятельность которой на территории России запрещена решением Верховного суда РФ от 29.12.2014 г. Источник - svpressa.ru

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