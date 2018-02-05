"Турецкий поток" дорого обходится России, - В.Мухин

06:52 05.02.2018 Су-25 сбили боевики из группировки, которую поддерживает Анкара



Создается новый фронт против Сирийской армии Командиры нескольких формирований вооруженной оппозиции –"Ахрар аль-Шам", "Нур аль-Дин аль-Зенки", "Факлак аль-Шам" и различных фракций Свободной сирийской армии пришли к соглашению создать объединенные силы для борьбы с правительственными войсками на северо-западе Сирии. Операционный район новой объединенной группировки включает территории провинций Идлиб, Алеппо и Хама. Об этом сообщают ливанские СМИ, ссылаясь на источники в рядах сирийской вооруженной оппозиции.



Война в Сирии продолжается, несмотря на то что в конце прошлого года Москва заявила о ее окончании и сокращении там российской группировки войск. Сбитый в минувшую субботу боевиками в Идлибе российский штурмовик Су-25 – тому подтверждение. Террористическая группировка "Хайет Тахрир аш-Шам" (прежнее название – "Джабхат ан-Нусра", запрещена в России) взяла на себя ответственность за этот акт.



Между тем несложный анализ объективной информации, выложенной в арабских и турецких СМИ, а также в соцсетях, говорит о том, что основными исполнителями операции по уничтожению российского самолета были боевики из протурецкой "умеренной" группировки "Джейш ан-Наср", которая входит в состав Свободной сирийской армии (ССА).



Как только фотографии и видеоролики с подробностями уничтожения Су-25 появились в соцсетях, это подтвердил, к примеру, пресс-секретарь "Джейш ан-Наср" Мохаммад Рашед.



В интервью турецкому агентству Anadolu он сообщил, что штурмовик Су-25 был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК), когда самолет совершал маневры, "готовясь нанести удары по району Саракиб на востоке провинции Идлиб". Якобы боевики "Джейш ан-Наср" посчитали, что самолет принадлежит сирийским ВВС, и поэтому его и сбили. Мол, в ССА возмущены тем, что район Саракиба авиация президента Сирии Башара Асада бомбит уже несколько недель. В то же время большинство российских экспертов считают, что протурецкие формирования сбили российский самолет преднамеренно, как месть за участие в боевых действиях Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в Идлибе. Российские Су-25 имеют соответствующие опознавательные знаки и летают, как правило, на малой высоте, так что не заметить эти знаки очень трудно, утверждают эксперты.



Официальный представитель кантона Африн Рейзан Хеду также считает, что самолет сбили протурецкие боевики, которые представляют террористические организации. В то же время Anadolu несколько раз на прошлой неделе сообщало, что официальные представители Турции высказывали озабоченность авиационными ударами, которые наносились войсками Башара Асада и ВКС РФ по якобы "мирному населению Идлиба". При этом Дамаск сообщал, что ведет при поддержке российской авиации в районе Саракиба и других населенных пунктов боевые действия против террористов.



Примечательно, что тюркоязычная группировка "Джейш ан-Наср", как и многие другие структуры ССА, в российском списке террористических организаций не числится. Известно, что представители "Джейш ан-Наср" были приглашены на Конгресс национального диалога (КНД) в Сочи. Но потом, прибыв в аэропорт города и увидев там только флаги сирийского правительства, от участия в работе КНД отказались. И сейчас они продолжают вести боевые действия против режима Башара Асада, а значит, и против авиации ВКС России, которая его поддерживает.



В официальном сообщении Минобороны РФ прозвучало, что Су-25 был сбит в районе, подконтрольном не "Джейш ан-Наср", а боевикам "Джабхат ан-Нусры". Но не секрет, что формирования "Джейш ан-Наср", а также другие протурецкие структуры ССА негласно поддерживают террористические организации, запрещенные в РФ. И в военном ведомстве РФ, как и в Дамаске, не видят разницы между боевиками "Джейш ан-Наср" и "Джабхат ан-Нусры". Поэтому по району, откуда был произведен пуск ракеты по Су-25, был нанесен удар ракетами "Калибр" – как акт возмездия.



Логика войны работает стандартно. Однако многие вопросы, связанные с направлениями российской военной политики, все же остаются непроясненными. "В российском экспертном сообществе сейчас активно обсуждается тема о том, кто поставил боевикам ПЗРК – Турция, США или эти средства ПВО были захвачены у сирийской армии и т.д. Однако совершенно ясно, что по российскому самолету преднамеренно стреляли протурецкие боевики. И за этими действиями стоят Эрдоган и его окружение", – считает военный эксперт полковник Владимир Попов.



Но Россия, по мнению эксперта, не акцентирует внимания на этом: "Москва сейчас зависит от Эрдогана. И зависит по экономическим причинам, связанным со строительством "Турецкого потока". Этим и объясняется то, что РФ на политическом уровне сейчас перестала критиковать действия Эрдогана. И тот, кстати, отвечает тем же". Попов обращает внимание на то, что накануне уничтожения протурецкими боевиками российского Су-25 Турция ввела налоговые преференции для компаний, фирм и морских транспортных средств, которые примут участие в строительстве "Турецкого потока". Большинство этих кампаний, как известно, российские.



"Налогообложение не будет касаться деятельности компаний, которые участвуют в реализации проекта в исключительной экономической зоне Турции в Черном море, а также на платформах. Кроме того, от НДС освобождены проектные работы и юридические услуги", – отмечается в постановлении турецкого правительства.



Владимир Мухин

Обозреватель "Независимой газеты"

05.02.2018 Источник - ng.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1517802720

Новости Казахстана

