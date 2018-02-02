Как Россия спонсирует американцев в Сирии, - З.Караев

01:31 05.02.2018 Как Россия спонсирует американцев в Сирии



И почему Запад противоречит сам себе



Заур Караев



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Танер Бексой



Несмотря на активное участие Ирана, Турции, Хезболлы и других, Россия и США остаются, пожалуй, главными иностранными участниками военного конфликта в Сирии.



У Штатов, конечно, после того, как Анкара объявила об операции "Оливковая ветвь", прибавилось проблем, но уходить они явно не собираются - все-таки под их контролем обширные территории на севере Сирии. Вашингтон может здесь хозяйничать и этим занимается вплотную, правда, с экономической точки зрения особого прогресса эта колонизация Ближнего Востока не принесла особой пользы - американские энергетические гиганты понесли здесь убытки и с некоторых пор их присутствие в регионе сокращается. Чего не скажешь о России.



В Ираке "Роснефть" стала одним из крупнейших партнеров руководства курдской автономии. По неподтвержденным данным, в Сирии местные силы, контролирующие нефтеносные районы к востоку от Евфрата, также стремятся к сотрудничеству с компаниями из Российской Федерации. Впрочем, пока что это не приносит особых доходов в российский бюджет. Местные проекты российских энергетиков на данный момент подразумевают лишь расходы, потому как истерзанные войной арабские страны утратили прежние мощности, кроме того, помимо инфраструктуры требуется скрупулезная работа по разведке потенциально прибыльных районов.



Это, кстати, одна из причин по которым Запад сокращается свое присутствие в местном энергетическом секторе. Например, иракские курды до сих пор должны миллиарды долларов европейским и американским компаниям. И ходят слухи, что выплачиваются долги из средств, предоставленных российской стороной в качестве платы за реализацию определенных проектов. Значит ли это, что Россия в какой-то мере является спонсором американских кампаний на Ближнем Востоке? Об этом мы решили поговорить с турецким специалистом по международной экономике Танером Бексоем.



"СП": - Насколько привлекательны для международных компаний инвестиции в энергетический сектор Иракского Курдистана и Сирии?



- Эти регионы надо отделять друг от друга. В Сирии ситуация намного хуже, чем в Ираке, потому что с 2011 года здесь не появилось ни одного нового инвестора, за исключением сотрудничавших с Исламским государством* небольших организаций. В Ираке война началась только в 2014 году, а до этого момента сюда пришло много иностранцев, в основном американские компании. Они начали исследовать потенциал регионов государства еще в тот момент, когда шли боевые действия со сторонниками Саддама Хусейна. Тогда регионы, считавшиеся наиболее прибыльными, меньше всего пострадали от действий американской армии. Это было разумно. В Сирии этот процесс еще не начался, и он нескоро начнется. Здесь больше проблем. В ходе боевых действий Исламское государство целенаправленно уничтожало инфраструктуру, эти убытки оцениваются в миллиарды долларов. Кроме того, ситуация для ведения бизнеса здесь значительно сложнее. В Сирии с самого начала и до сих пор существует много проблем, и Исламское государство было далеко не единственной из них, в Ираке же война началась из-за ИГИЛ. По преодолению этой проблемы у Ирака больше шансов продолжить успешную деятельность по привлечению инвесторов в энергетику. Сирии придется подождать.



"СП": - Известно, что сейчас в Иракском Курдистане у местных властей много разногласий с иностранными компаниями. Многие из них уже свернули проекты.



- Да, американские компании, которые первыми пришли в автономию (речь о Курдистане - авт.) и другие районы, сделали хорошую рекламу. Это позволило привлечь европейских, турецких, арабских и других инвесторов. Но с падением интереса американцев другие иностранцы становятся более осторожными Exxon Mobil начал сокращать свое присутствие еще в 2016 году, и это привело к тому, что через несколько месяцев четыре из семи проектов были полностью свернуты. В министерстве природных ресурсов автономии связывают это с сокращением добычи нефти в целом, но есть повод полагать, что есть и политические причины. Осуществление проекта независимости Курдистана, который рассматривается уже несколько лет, вызвал недовольство Exxon, Chevron (американские компании - авт.), RVE, OMV, MOL (немецкая, австрийская и венгерская компании соответственно, в ряде проектов они участвуют совместно - авт.). Работа в самопровозглашенном государстве могла нарушить планы этих организаций в других регионах Ближнего Востока. Они свернули большинство своих проектов и теперь требуют у властей автономии выплат по долгам, которые накопились за период сотрудничества.



"СП": - Как Иракский Курдистан пытается решить проблему?



- После того, как американские компании проникли на местный рынок, соответствующий интерес появился и у российских. Газпром и Роснефть были одними из первых, кто предлагал крупные контракты. Пока ситуация была под контролем американцев, им не давали возможность осуществить задуманное. Но теперь все поменялось. По мере того, как западные компании уходили, Gazprom Neft Middle East (дочерняя компания "Газпром нефти" - авт.) увеличивала свое присутствие в некоторых блоках, доведя свою долю в некоторых из них почти до ста процентов. Естественно это дало правительству автономии миллиарды долларов. Этими финансами власти региона расплачиваются со своими прежними партнерами из США, Европы. Это лучшее экономическое решение на данный момент. Получается, что долги Курдистана перед американцами и европейцами покрываются из российских средств. Похожая ситуация может повториться и в Сирии.



* Движение "Исламское государство" решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена. Источник - СвободнаяПресса

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