Россия берет под свой контроль Ближний Восток, - Марк Маккиннон

01:24 05.02.2018 Россия может стать влиятельным игроком на Ближнем Востоке и за его пределами



Марк Маккиннон (Mark Mackinnon)

The Globe And Mail, Канада



Сочи - "Мир народу Сирии!" такие плакаты украшают на этой неделе город Сочи, бывшую столицу Олимпийских Игр. Приветствия были написаны на арабском и английском языках, а также на русском, однако здесь обсуждался мир - если он когда-нибудь будет установлен - на условиях Москвы.



Быстрое окончание войны в Сирии никогда не было на повестке дня поддерживаемого Кремлем Конгресса сирийского национального диалога, в работе которого приняли участие делегации из Ирана и Турции, спецпредставитель Генерального секретаря ООН Стаффан де Мистура, а также различные сирийские группировки, преимущественно проправительственные.



Однако тот факт, что эта встреча проводилась в этом черноморском курорте, свидетельствует о том влиянии, которым обладает Россия после того, как президент Владимир Путин два с половиной года назад впервые направил свои войска и самолеты для спасения гибнущего режима Башара аль-Асада. Еще более показательным было отсутствие озабоченности по поводу того, что в этой встрече не принимали участие Соединенные Штаты и их союзники.



Закончилась та эпоха, во время которой все беспокоились о том, что думает Вашингтон - по крайней мере, в Сирии, где российские военно-воздушные силы впечатляющим образом изменили ход войны в пользу г-на Асада.



Г-н Путин заполнил пустоту, образовавшуюся в тот момент, когда бывший президент Соединенных Штатов Барак Обама решил не вмешиваться. А сегодня, когда Белый дом Дональда Трампа проявляет мало интереса, Кремль появился на другой сцене, покинутой Соединенными Штатами - он стал принимающей стороной и патроном мирной конференции по Ближнему Востоку.



"У Соединенных Штатов ничего не получается на Ближнем Востоке. А для нас все складывается хорошо. Все", - сказал Виталий Наумкин, опытный российский дипломат, который является советником г-на де Мистуры, а также представляет интересы Кремля.



Поскольку Америка сфокусирована на своих внутренних проблемах - а конфронтационный подход г-на Трампа приводит к тому, что Америка лишается своих друзей за границей, - Москва видит для себя возможность стать влиятельным игроком на более широком Ближнем Востоке и за его пределами.



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приехал в Москву в понедельник, накануне саммита в Сочи, для проведения переговоров с г-ном Путиным, а также для того, чтобы через г-на Путина предупредить Иран о том, что Израиль предпримет меры военного характера в том случае, если Иран продолжит наращивать свое присутствие в Ливане.



Возможно, г-н Нетаньяху оставил также г-ну Путину сообщение для передачи палестинскому президенту Махмуду Аббасу. По словам г-на Аббаса, сделанное г-ном Трампом заявление о переносе в следующем году американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, означает, что Соединенные Штаты отказываются от своей роли миротворца в конфликте между Израилем и палестинцами.



Г-н Наумкин сообщил о том, что г-н Аббас посетит Москву в начале февраля, и таким образом он станет еще одним участником большой группы высокопоставленных политиков, включая лидеров Саудовской Аравии, Египта и Иордании, посетивших Москву за последние несколько месяцев. "Мы делаем все возможное для того, чтобы предпринять какие-то инициативы", - сказал г-н Наумкин.



Россия недавно предложила провести у себя переговоры между афганским правительством и представителями Талибана, и это означает, что известные высокими затратами на свое строительство гостиницы и другие объекты в Сочи (на проведение в Сочи в 2014 году Зимних Олимпийских игр было потрачено рекордное количество денег - 51 миллиард долларов) могут увидеть еще больше плакатов с призывами к миру, а также иностранных дипломатов. Будучи одной из немногих стран, поддерживающих дипломатические связи с Северной Кореей, Россия является необходимым игроком и в этом обостряющемся противостоянии.



"Они приезжают в Россию не потому, что любят Москву; они сюда приезжают, потому что понимают, кто в настоящий момент главный парень в городе. Участие России является необходимым в любом будущем урегулировании на Ближнем Востоке, - отметил Федор Лукьянов, главный редактор влиятельного журнала "Россия в глобальной политике", имея в виду лидеров государств, направляющихся в страну для встречи с г-ном Путиным.



По словам г-на Лукьянова, новое центральное место России лишь частично можно объяснить успехами ее внешней политики. "Роль России не целиком, но до определенной степени, является функцией от потери интереса со стороны Америки".



Иэн Бреммер (Ian Bremmer), глава расположенной в Нью-Йорке консультационной компании Eurasia Group, занимающейся изучением глобальных политических рисков, был настроен более скептично по поводу того, какой прогресс может быть достигнут при отсутствии американской дипломатии и - что более важно - американского влияния. "Это не означает, что ничто не может произойти без американцев; просто у американцев значительно больше опыта и больше возможностей, и, кроме того, они больше хотят быть честными посредниками, а также хотят, чтобы их воспринимали как честных посредников, - подчеркнул г-н Бреммер в телефонном интервью. - Русские участвуют в этой игре, руководствуясь в значительно большей мере своими собственными интересами".



Однако с учетом сдержанного отношения администрации Траппа к увеличению усилий, направленных на прекращение войны в Сирии, именно к России обращаются региональные игроки.



Тем не менее, город Сочи еще не готов для того, чтобы его сравнивали с Кэмп-Дэвидом, и можно с уверенностью предположить, что г-н Путин в будущем не получит Нобелевскую премию мира. Кремль сделал себя незаменимым в Сирии своими бомбардировками, направленными против тех, кто выступает против г-на Асада, а также тем, что в ходе проведения своих операций не обращал особого внимания на жертвы среди мирного населения.



Ничего из этого противники г-на Асада не забыли, а до полного прекращения боевых действий - их жертвами с 2011 года стали больше 400 тысяч человек, а около 11 миллионов вынуждены были покинуть свои дома - предстоит еще преодолеть длинный путь. Кроме того, Россия выступила в роли гаранта сделки, целью которой являлось выведение химического оружия из этого конфликта, хотя, как утверждают некоторые наблюдатели, и после этого режим Асада продолжал его использовать.



Большая часть повстанческих группировок, сохранивших значительную часть своего боевого потенциала, не направили своих представителей на встречу в Сочи (хорошая новость состоит в том, что образованная в Сирии группировка, известная под названием Исламское государство (запрещенная в России организация) и побежденная на поле боя, почти не удостоилась упоминания в Сочи).



Некоторые повстанцы, на самом деле, согласились приехать - после того как им выкрутили руки их турецкие патроны, - однако они сразу же вернулись назад, как только увидели в аэропорту Сочи приветственный символ этой встречи - грозный голубь на фоне флага режима Асада. Другие противники Асада несколько раз прерывали вступительную речь российского министра иностранных дел Сергея Лаврова - они кричали о том, что бомбы в настоящий момент падают на мирных жителей.



Соединенные Штаты и правительства других западных государств направили в Сочи своих дипломатических представителей низкого ранга (от Канады там никого не было). Не было также представителей Саудовской Аравии и стран Персидского залива, которые предоставляют финансовую помощь повстанческим группировкам арабов-суннитов, борющимся против режима Асада, в котором господствующее положение занимают представители шиитов.



Их не хватало там, в основном, из-за их кошельков, поскольку финансовое положение России, Турции и Ирана не позволяет им возглавить восстановление сирийских городов, которые они помогли разрушить. Г-н Наумкин подверг резкой критике западные правительства за то, что они отказываются участвовать в восстановлении тех районов, которые находятся под контролем режима Асада.



Однако отсутствие Соединенных Штатов и их друзей сегодня значит значительно меньше, чем это было до вмешательства России в 2015 году.



Г-н Асад и его союзники - включая находящуюся в Ливане военизированную группировку Хезболла и других шиитских боевиков, сохраняющих лояльность по отношению к Ирану - сегодня контролируют свыше 70% сирийской территории. А три года назад под контролем Дамаска было около половины страны.



Боевики, поддерживаемые Соединенными Штатами и их союзниками в Персидском заливе, больше не являются значимыми факторами на земле. Большая часть группировок, продолжающих борьбу с режимом Асада, получают поддержку от Турции, которая уделяет больше внимания предотвращению создания курдского мини-государства на севере Сирии, чем свержению г-на Асада.



(Турция в этом месяце направила свои танки и своих солдат в северную часть Сирии для того, чтобы отодвинуть от своих границ поддерживаемых Соединенными Штатами курдских боевиков, которых Анкара считает "террористами". Москва с трудом скрывает свое удовольствие по поводу того, что союзники по НАТО Турция и Соединенные Штаты - американские силы специального назначения прикомандированы к курдских формированиям - приблизились к конфликту).



Относящаяся к послевоенному периоду концепция Москвы стала понятна на саммите в Сочи, в конце работы которого была создана группа в составе 150 человек для составления новой конституции Сирии.



Поддерживаемые ООН переговоры в Женеве - там прошло девять раундов без какого-либо прорыва - каждый раз заходили в тупик в тот момент, когда представители оппозиции требовали отстранения г-на Асада от власти, однако в Сочи этот вопрос не обсуждался, а участники встречи исходили из того, что г-н Асад сохранит должность президента. Две трети из 150 человек, входящих в состав конституционного комитета являются союзниками г-на Асада.



По словам Джошуа Лэндиса (Joshua Landis), эксперта по Сирии из Университета Оклахомы, это означает, что оппозиция "признала свое поражение".



Сохранение г-на Асада у власти позволяет России добиться своей главной цели, тогда как Иран получает возможность сохранить дугу Тегеран - Багдад - Дамаск - Бейрут, где у власти находятся правительства с доминирующим положением шиитов, готовые подчиниться ему как лидеру.



Принятое в Сочи заключительное коммюнике также подтверждает территориальную целостность Сирии, и это означает отсутствие нового курдского мини-государства, а также то, что начертанная Анкарой красная линия в этом конфликте не будет пересечена.



Россия, судя по всему, сохранит свою военно-воздушную базу в Хмеймиме на северо-востоке страны, а также своей пункт базирования военно-морского флота в Средиземном море. Это дает возможность России в обозримом будущем наблюдать за ситуацией в Сирии. Договоренность о размещении российских военных баз г-н Наумкин сравнил с 17-летним присутствием американцев в Афганистане. Другими словами, стремление России к прекращению войны в Сирии далеко от того, чтобы быть альтруистичным. У г-на Путина есть озабоченности внутреннего характера накануне намеченных на этот год выборов. Как ожидается, г-н Путин победит без всякого труда, однако Россия еще завязла на Украине, и поэтому за показателями его поддержки, а также за признаками возможного появления растущего недовольства будут внимательным образом следить.



"Сирийский вопрос превратился в бремя для России, - отметил Александр Шумилин, директор расположенного в Москве Центра анализа ближневосточных конфликтов.



Не только сама война непопулярна, но она еще является обузой для находящейся в непростой ситуации экономики. "Россия нужно найти выход из создавшегося положения", - подчеркнул г-н Шумилин. Источник - Иносми

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