 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Египте нашли уникальную гробницу (с фресками!) жрицы времен Древнего царстваВ Египте нашли уникальную гробницу (с фресками!) жрицы времен Древнего царства
00:27 05.02.2018

В Египте нашли уникальную гробницу жрицы времен Древнего царства

Фрески 4400-летней давности удивительно хорошо сохранились

Египетские археологи обнаружили гробницу возрастом около 4,4 тысячи лет, в которой была похоронена жрица.

Стены гробницы, находящейся неподалеку от Каира, покрыты хорошо сохранившимися фресками, на которых изображена жрица Хетпет.

Хетпет служила богине плодородия Хатхор, которая, как считалось, помогала женщинам при родах.

Гробница была обнаружена при раскопках на плато Гиза, к югу от пирамиды Хеопса, сообщает министерство по делам памятников древности Египта.

В этом месте хоронили знатных людей времен пятой династии древнеегипетского царства. Некоторые из находящихся там гробниц были обнаружены еще в 1842 году.

"Мы знаем, что это была женщина высокого ранга и что у нее были тесные связи с дворцом", - сказал министр по делам памятников древности Халед аль-Анани.

Гробница была обнаружена при раскопках примерно в 20 километрах к югу от пирамиды Хеопса в Гизе, сообщает министерство по делам памятников древности ЕгиптаПравообладатель иллюстрацииAFP

В гробнице, по форме напоминающей букву Г, заметны "архитектурный стиль и декоративные элементы времен пятой династии", говорится в заявлении министерства.

Фрески "сохранились очень хорошо. На них видны изображения Хетпет на охоте и рыбалке, а также получающей подарки от детей".

Кроме того, на фресках изображены выступления танцоров и музыкантов, а также различные животные - от домашнего скота до обезьян.

На одной из фресок видна обезьяна, танцующая перед оркестром.

"Такие сцены очень редки… Один раз подобная сцена была обнаружена в гробнице "Ка-Ибер", но на ней обезьяна танцевала перед гитаристом, а не оркестром", - сказал Мустафа Вазири из министерства по делам памятников древности агентству Франс-Пресс.

Министр аль-Анани надеется, что археологов еще ждут находки в этом месте. "Мы будем продолжать раскопки, и я уверен, что мы еще что-то найдем", - сказал он.

Источник - BBC
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