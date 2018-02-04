Узбеко-афганскому генералу Дустуму грозят международным судом

00:03 05.02.2018 Рашид Дустум и Рамзан Кадыров

Международный уголовный суд принял жалобы из Афганистана, от людей, называющих себя жертвами военных преступлений. Об этом сообщает "Би-Би-Си". Среди возможных виновников афганские военные, представители движения "Талибан", а также сотрудники американских спецслужб. Международный суд должен рассмотреть жалобы, а затем решить, начинать ли официальное расследование.



По данным источника, некоторые жалобы касаются вице-президента страны, генерала Абдула Рашида Дустума. Об этом пишет и Khaama. О каких конкретно обвинениях идет речь, не уточняется.



Аппарат вице-президента Афганистана, как отмечается, пока не комментировал эту информацию. Сам Дустум в настоящее время находится в Турции.



Жалобы у жителей Афганистана собрала правозащитная организация Reprieve. Некоторые поступили от тех, кто был задержан и находился на американской авиабазе Баграм неподалеку от Кабула. Многие заявляют, что стали жертвами пыток.



Генерал Рашид Дустум – один из главных полевых командиров афганской войны. В разное время он поддерживал просоветское правительство, моджахедов, вступал в союзы с другими командирами, воевал против талибов. В начале 1990-х годов захватил несколько северных провинций, и управлял ими как собственным государством (неофициально его называли "Дустумистан"). Позднее поддержал правительство Хамида Карзая, но при его правлении поднял мятеж, попытавшись захватить один из регионов. В 2014 году стал вице-президентом Афганистана.



Дустума и его сторонников неоднократно обвиняли в жестокости и произволе – как в мирное время, так и во время войны. Одно из самых серьезных обвинений – расправа над пленными талибами в 2001 году (для доставки в тюрьму их заперли в герметичных металлических контейнерах, по дороге сотни людей погибли от удушья). Лояльные ему отряды также занимались мародерством. Такие эпизоды, по данным правозащитников, происходили и после того, как он стал вице-президентом.



Генерал пользуется определенной поддержкой в Афганистане, в частности, среди узбекского населения. Сторонники отмечают его успехи в военных операциях против талибов. В то же время он известен как человек, жестоко расправлявшийся со своими противниками. В 2008 году он вместе с группой вооруженных людей похитил своего оппонента Акбар Бая, пленника отвезли в резиденцию генерала и подвергли пыткам.



Последний скандал произошел в конце 2016 года. Один из политических противников Дустума, бывший губернатор Ахмад Эшчи был похищен людьми из окружения вице-президента. Позднее его освободили. Пострадавший рассказал, что его пытали в личной тюрьме Дустума, при этом в пытках генерал участвовал лично. История, в которой фигурировал один из руководителей Афганистана, вызвала международный резонанс. Сам вице-президент все отрицал, но позднее стало известно, что он отстранен от исполнения обязанностей. Через некоторое время он выехал в Турцию, как сообщалось – на лечение. В конце 2017 года по делу о похищении Эшчи были осуждены несколько его охранников.

04.02.2018 Источник - fergananews.com

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1517778180

Новости Казахстана

