За Родину, за Сталина... Публично получивший в ухо российский "историк" Сванидзе угодил в Склиф 00:01 05.02.2018
Журналист Николай Сванидзе находится в одной из клиник в Москве. Об этом сообщил общественный деятель Григорий Амнуэль на своей странице в соцсети Twitter.
"Для тех кто не знает, Н. К. Сванидзе переведен из Склифа в Кремлевку, - пишет Амнуэль. - Лежит в кардиологии".
Общественный деятель добавил, что он планирует в ближайшее время навестить журналиста.
"Собираюсь в Кремлевку к Николаю Карловичу, - написал Амнуэль. - У него сотрясение мозга и предынфарктное состояние".
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 января 2018 года во время эфира на радио "Комсомольская правда", куда были приглашены журналисты Максим Шевченко и Николай Сванидзе, возникла перепалка, окончившаяся потасовкой. Сотрудников СМИ пригласили в студию обсудить проблему "Является ли сталинизм болезнью, которую надо лечить".