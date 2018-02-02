За Родину, за Сталина... Публично получивший в ухо российский "историк" Сванидзе угодил в Склиф

00:01 05.02.2018 Журналист Николай Сванидзе находится в одной из клиник в Москве. Об этом сообщил общественный деятель Григорий Амнуэль на своей странице в соцсети Twitter.



"Для тех кто не знает, Н. К. Сванидзе переведен из Склифа в Кремлевку, - пишет Амнуэль. - Лежит в кардиологии".



Общественный деятель добавил, что он планирует в ближайшее время навестить журналиста.



"Собираюсь в Кремлевку к Николаю Карловичу, - написал Амнуэль. - У него сотрясение мозга и предынфарктное состояние".



Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 января 2018 года во время эфира на радио "Комсомольская правда", куда были приглашены журналисты Максим Шевченко и Николай Сванидзе, возникла перепалка, окончившаяся потасовкой. Сотрудников СМИ пригласили в студию обсудить проблему "Является ли сталинизм болезнью, которую надо лечить".



видео драки тут -



Источник - regnum.ru

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