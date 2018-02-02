 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ЦентрАзия
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Понедельник, 05.02.2018
15:19  У Турции новый кризис с США, - А.Асалыоглу
15:17  Египет и Израиль: высокие отношения, - А.Эскин
07:12  Откупился. Ранее осужденного на 10 лет за взятки эк-главу Казоборонпрома Султанбекова переквалифицировали на... штраф в 2,1 млрд тенге
06:57  Курды накрыли Турцию залпом 94 ракет - 7 погибших, 113 раненых
06:52  "Турецкий поток" дорого обходится России, - В.Мухин
01:31  Как Россия спонсирует американцев в Сирии, - З.Караев
01:26  КНДР заработала 200 миллионов долларов в обход санкций
01:24  Россия берет под свой контроль Ближний Восток, - Марк Маккиннон
00:27  В Египте нашли уникальную гробницу (с фресками!) жрицы времен Древнего царства
00:22  В китайские "лагеря перевоспитания" вновь набивают тысячи уйгуров
00:20  Принесет ли Сочинский конгресс мир в Сирию? - Д.Минин
00:04  Казахские большевики и "Алаш-Орда": кого называть героями, а кого предавать анафеме? - А.Бисенбаев, А.Перуашев
00:03  Узбеко-афганскому генералу Дустуму грозят международным судом
00:01  За Родину, за Сталина... Публично получивший в ухо российский "историк" Сванидзе угодил в Склиф
00:00  Черные дыры американского бюджета, - В.Катасонов
Воскресенье, 04.02.2018
18:49  Конец большого спорта? - В.Бурт
17:05  Либеральная верхушка РФ на деньги пенсионеров содержит олигархов, - "СП"
16:58  Секс-злоупотребления в... ООН, - Надя Фурти
16:56  Актюбинск. Из автобуса, где сгорели 52 человека, доносятся странные звуки..
14:34  Ташкентский метрополитен впервые начал приносить пусть мелкую, но прибыль
12:11  Кыргызстан и его уроки. Необратимость разрушения, - Э.Ногойбаева
12:06  Заморозили великое имя "кыргыз"... - fakt.kg
10:34  Казахстан планирует экспортировать... "советскую военную технику"
10:06  Без сталинского авторитета современная власть в России в конечном итоге обречена, - Э.Ханымамедов
09:11  Геройски погибший в Сирии российский летчик - майор Филиппов, крымчанин, ранее служил в ВВС Украины
00:45  Ирак начал военную операцию на границе с Саудовской Аравией
00:36  Узбекский журналист Дильмурод Саидов вышел на свободу
Суббота, 03.02.2018
21:37  В районе Идлиба джихадисты сбили российский Су–25. Летчик погиб
19:20  Будущее Европы... Мигранты разбились на этно-банды и в драках делят французское побережье Кале, - Le Monde
19:16  Полиция Ирана арестовывает анти-хиджабисток
17:11  Восстанавливать Бишкекскую ТЭЦ назначили кыргызо-не-говорящего Андрея Воропаева
15:01  Украина. Страна победившей ненависти, - Олег Царев
15:00  США опять меняют сателлитов и приоритеты в Арабском мире, - National Interest
14:41  Настоящая элита всегда построена по рода-племенному принципу.., - М.Хазин
14:40  КазСуд запретил актюбинским школьницам приходить на занятия в платках
13:55  Мужская сборная Казахстана по теннису одолела швейцарцев и впервые в истории вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса
10:13  Тонкая дипломатическая химия. СовБез ООН вновь озабочен сирийским зарином и ипритом
10:11  Премьеры сверили цифры в Алматы. ЕАЭС обсуждает планы IT-интеграции, - "Къ"
10:03  Итальянец Салини обещает подарить Рахмону на следующую "днюху" ... первый агрегат Рогунской ГЭС
00:43  47 ронинов. Как выступят на Олимпиаде спортсмены из Центральной Азии
00:39  В Свердловской области дотла сгорел родной дом Ельцина
00:37  Узб-власти решили не сносить, а отреставрировать Самаркандский дом классика таджикской литературы и гос-деятеля С.Айни
00:31  Была ли президент Литвы Грибаускайте агентом КГБ под псевдонимом "Магнолия"
00:13  Раскрыта тайна "трупа из Сомертона"? Поставившая в тупик детективов в 1948-м
Пятница, 02.02.2018
19:29  Китай как "стратегический конкурент" США. О новой военной доктрине США и не только, - Б.Марцинкевич
18:35  Известный каз-буржуй Сейсембай, ранее обвиненный во всех тяжких и сбежавший в США, прощен "на самом верху" и возвращается на родину
18:32  В джунглях Гватемалы обнаружена целая агломерация заброшенных городов древних майя
18:14  Главного "пиарщика" ДАИШ 22-летнего Хаммуда схватили в Турции
17:32  Политэкономия одного теракта. Почему выходцы из ЦА едут на Запад взрывать "мир неравенства и несправедливости", - А.Сахнин
17:29  "Знак божий". Роспремьер Медведев глуповато шутит на тему землетрясения в Алма-Ате
17:26  Старший сын Фиделя Кастро - Анхель Кастро покончил жизнь самоубийством
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За Родину, за Сталина... Публично получивший в ухо российский "историк" Сванидзе угодил в Склиф
00:01 05.02.2018

Журналист Николай Сванидзе находится в одной из клиник в Москве. Об этом сообщил общественный деятель Григорий Амнуэль на своей странице в соцсети Twitter.

"Для тех кто не знает, Н. К. Сванидзе переведен из Склифа в Кремлевку, - пишет Амнуэль. - Лежит в кардиологии".

Общественный деятель добавил, что он планирует в ближайшее время навестить журналиста.

"Собираюсь в Кремлевку к Николаю Карловичу, - написал Амнуэль. - У него сотрясение мозга и предынфарктное состояние".

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 января 2018 года во время эфира на радио "Комсомольская правда", куда были приглашены журналисты Максим Шевченко и Николай Сванидзе, возникла перепалка, окончившаяся потасовкой. Сотрудников СМИ пригласили в студию обсудить проблему "Является ли сталинизм болезнью, которую надо лечить".

видео драки тут -

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1517778060
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