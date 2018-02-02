 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 04.02.2018
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16:56  Актюбинск. Из автобуса, где сгорели 52 человека, доносятся странные звуки..
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12:06  Заморозили великое имя "кыргыз"... - fakt.kg
10:34  Казахстан планирует экспортировать... "советскую военную технику"
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Суббота, 03.02.2018
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19:16  Полиция Ирана арестовывает анти-хиджабисток
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15:01  Украина. Страна победившей ненависти, - Олег Царев
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Пятница, 02.02.2018
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Актюбинск. Из автобуса, где сгорели 52 человека, доносятся странные звуки..
16:56 04.02.2018

Из автобуса, в котором сгорели 52 человека в Актюбинской области, доносятся странные звуки, сообщает казахстанский 31 канал.

Несколько дней назад сгоревший автобус с места трагедии был доставлен на стоянку в Актобе. Как утверждает охранники, за эти дни они неоднократно слышали различные звуки, похожие на человеческие голоса.

"Примерно в час-два ночи можно прийти и послушать, как души погибших кричат", – рассказывает охранник.

Напомним, утром 18 января на трассе Самара – Шымкент в Иргизском районе Актюбинской области Казахстана сгорел автобус, в котором находились 57 человек. В огне погибли 52 человека, пятерым – трем казахстанцам и двум гражданам Узбекистана – удалось спастись, они получили ожоги легкой степени тяжести.

Трое водителей автобуса, жители Южно-Казахстанской области, проходят подозреваемыми по уголовному делу, возбужденному после гибели пассажиров. В настоящее время водители находятся под арестом в Актобе. Им вменяют уголовную статью "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшие по неосторожности смерть".

Источник - 31 канал
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