Ташкентский метрополитен впервые начал приносить пусть мелкую, но прибыль

14:34 04.02.2018 Станция ташкентского метрополитена. Фото с сайта Wikipedia.org

Ташкентский метрополитен в 2017 году впервые вышел в прибыль с чистым доходом в размере 117 млн сумов ($14,3 тысячи). Об этом сообщает Gazeta.uz со ссылкой на главного инженера и бывшего руководителя "Тошкент метрополитени" Бахтиера Садыкова.



По словам собеседника издания, прибыль была достигнута за счет размещения рекламы. Конкретных цифр Садыков не привел, однако, согласно информации на сайте "Passtrans Media" (компании, занимающейся продажей рекламы на транспорте), размещение одного стикера над дверьми вагона метро сроком на один месяц обойдется рекламодателю в 3.890.000 сумов ($476). Для сравнения - подобная услуга в "подземке" Санкт-Петербурга, где количество пассажиров гораздо больше, стоит 880 рублей ($15,6).



Всего в 2017 году, по информации Садыкова, пассажиропоток в ташкентском метро вырос по сравнению с предыдущим годом на 0,2%, до 62 млн человек. Между тем, по данным Международной ассоциации "Метро", в 2016 году ташкентская "подземка" перевезла 53,3 млн человек. По этому показателю она заняла шестое место из семи среди столиц республик бывшего Советского Союза. Ташкент уступил Москве (2378,3 млн), Киеву (484,58 млн), Минску (291,0 млн), Баку (217,5 млн) и Тбилиси (105,43 млн), опередив лишь Ереван (15,354 млн) и соседнюю Алма-Ату (10,0 млн), с недавних пор утратившую столичный статус. Во всем мире же самым загруженным метро считается шанхайское - 3660 млн пассажиров в 2016 году.



Росту объема перевозок в Ташкенте, пусть и в незначительной степени, способствовало введение бесплатного проезда в метро для пенсионеров в промежуток времени с 10.00 до 16.00. Напомним, что стоимость проезда в метро была повышена 1 апреля 2016 года и в настоящий момент составляет 1200 сумов ($0,14).



Метрополитен в Ташкенте был открыт в 1977 году и стал первой "подземкой" в Центральной Азии. Сейчас он включает в себя три линии, на которых расположены 29 станций. В ближайшие годы планируется существенное расширение линий метро. Об этом подробнее рассказал глава унитарного предприятия "Тошкент метрополитени" Ойбек Худайкулов в ходе брифинга.



Сергелийская эстакадная ветка, состоящая из шести станций, по плану будет запущена в 2020 году. Стоимость проекта - $170,1 млн. Годом ранее введут в эксплуатацию вторую очередь Юнусабадской линии с двумя новыми станциями (стоимость проекта $124,8 млн). А в 2021-м в Ташкенте появится наземная кольцевая линия, состоящая из 35 станций. Источник - Gazeta.uz

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