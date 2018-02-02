Кыргызстан и его уроки. Необратимость разрушения, - Э.Ногойбаева

12:11 04.02.2018 Шок последних событий в тепловой и энергетической системе Бишкека высветил настоящий разрыв в управленческой парадигме власти.



Он показал, что вся политика Кыргызстана реализуется в двух непересекающихся плоскостях. Первом – виртуально-фантастическом (мнимом), ничего не имеющим с реальностью. И вторым, тем самым, где как раз находится вся реальность, без прикрас.



I. Виртуально-фантастический уровень



Показателен тем, что:



- Это то, что веками в истории управления называется "хлебом и зрелищами". Сюда можно отнести кучу пышных стратегий. От СУР, НЭПа до нынешнего Таза коом. Сюда же относятся пафосные и зрелищные, как бы концептуальные события, такие как "Игры кочевников", "Международный форум Алтайской цивилизации" (там, где провалилась идея и подача сакрализации комплекса с Курманджан Даткой), комплекс "Манас айылы" и другие подобранные из древнейшей истории мегаакции. Сюда же различные празднования, парады, мемориалы героев революций. То есть - все то, что сопровождается пафосом и героикой.



Сюда выделяются значительные финансовые средства: бюджетные, донорские.



Это все из разряда народно-эпического, часто мифического, коллективного и показательного.



II. Реальный уровень серьезных управленческих задач, это как и развитие регионов, инфраструктура, логистика дорог и другое.



Этот уровень требует системного подхода – стратегического, он рассчитан на длинную дистанцию менеджмента.



В нашем случае этот уровень стратегического управления перекладывается с правительства на правительство, с президента на следующего. Таким образом, ответственность не берет никто. Начиная с ответственности выбора и принятия кредитов и грантов до самой реализации. Ситуация с ТЭЦ показательна.



Показательным здесь является и другой уровень в нашей управленческой культуре –игнорирование анализа ситуации.



Внутренний анализ либо не делается, либо скрыт. Внешний – подвержен обструкции. Сами проблемы – умолчанию. Коллапс, который уже о себе начинает заявлять, уже был спрогнозирован еще в 2011 году. Он описан известной аналитической организацией - "Международной кризисной группой" (ICG), в отчете, посвященном анализу состояния инфраструктуры в странах Центральной Азии, который так и назывался "Центральная Азия. Разрушение и распад". Очень рекомендую с ним ознакомиться правительству страны. Это доклад о необратимости коллапса. И создавать уже реальные стратегии, основанные не на вселенском разборе полетов и фантазий. А уже, как показывает ситуация на кризис-менеджменте, который скрипя и обрушиваясь в реальности, начинает угрожать государству.



И главное – нужно понимать, что любому человеку, команде, отдельным министрам, кто сегодня амбициозно идет во власть, придется столкнуться не с задачами PR-обещаний (типа суйунчу), а с реальными проблемами, кризисом, штопаньем обвалов, в том числе еще того государства. При этом понимая, что стратегического системного плана в Кыргызстане нет.



А нам всем распрощаться с самой идей – прогрессивного беспроблемного будущего, которого невозможно достичь в разваливающемся государстве. Может быть, потому за последние лет 15 мы этого Видения так и не услышали от власти во всех его ипостасях.



Необходимо экономить.



Но не на гражданах, которые итак страдают в кризисный период, а следующим этапом всегда идет повышение цен. А на экономии – сокращении институтов. К примеру: Госагентство по кадровой политике (учитывая, что социальные лифты там мимо не ходят, и их кадровый резерв – мертвый груз обнадеженных). Госагенство по молодежи – советская структура с огромными затратами (а молодежь там рядом не живет, поскольку частично в миграции, частично в другом параллельном мире).



И последнее, необходимо оживлять и вовлекать изрядно подрепрессированное и загнанное гражданское общество.



Только оно может следить, регулировать за тем, чтобы не произошел полный коллапс. Особенно в условиях наших коррупционных систем, повсюду. Нам нужен такой устойчивой организм мониторинга системы. Чиновники – подневольны, они просто струсят, не говоря об их издержках лояльности.



Гражданское общество должно представить Независимую комиссию по рассматриванию бюджета, затрат и реализации жизненно важных объектов для народа и государства. И это должны быть не бутафорные собирушки и инициативы, которые привыкли инициировать власти, а реальные. С привлечением профи, экспертов, неравнодушных гражданских активистов, с проверенной репутацией.



Пора вытаскивать профессионалов, которые скорее большая редкость и главный дефицит.



Нам всем пора признать, что Кыргызстан инфраструктурно (и не только) на пороге коллапса. И если сейчас не случиться серьезный, трезвый и рациональный разворот в эту сторону и власти и самого общества, уровень рисков перейдет в угрозы, и зима 2018 покажется милой и пушистой.



Эльмира Ногойбаева

1.2.18 Источник - paruskg.info

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