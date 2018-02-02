Заморозили великое имя "кыргыз"... - fakt.kg

12:06 04.02.2018 Большинство воспринимает аварию на ТЭЦ, что замерзла только теплоэлектроцентраль, виноватыми считают энергохолдинг, руководство ТЭЦ, отдельные – премьер-министра.



По моему мнению, заледенела не ТЭЦ. Заледенело сознание всего кыргызского народа, его будущее. Кто после этого поручится, что с Токтогульской ГЭС все хорошо?



Деньги взяли, прикарманили, заморозили свое будущее. Заморозили великое имя "кыргыз". Решили, что "кочевье выравнивается постепенно", а Создатель взял и указал нам, куда мы пришли, во что уперлись. Сказал, раскройте глаза, руководители народа. Курманбек Бакиев читает наставления из Белоруссии, выступает с нападками, воодушевлен тем, что Кыргызстан уже не управляем. А как правил сам? ..



Аскар Акаев умничает в Германии и получает по башке яйцом. Прежним правителям следует осознать свою вину и помалкивать. Но сами же выпячивают, прославляют свою глупость.



Алмазбек Атамбаев же делает вид, что ничего не знает, хотя говорил, что в энергохолдинге сильная коррупция. Весь народ знает, что коррупция набрала силу именно в среде борцов с этой самой коррупцией. Разве я привел на руководящий пост в энергоблок А. Калиева без соответствующего образования?



Все ссылаются на партии, никто не хочет взять на себя ответственность. Партии создает народ, тогда получается, виноват народ? По своей молодости мечется Сапар Исаков, подставляя свою грудь. Но даже по телевизору видно, что для этого дела ему достаточно и человечности, но недостаточно опыта управления народом. Если не уволил написавшего заявление А. Калиева, потому что "жалко", то народ его не поймет.



Следует помнить, что в искусстве управления есть свои закономерности, что недаром Сталин говорил, что "кадры решают все".



Требование времени, чтобы назначали на должности не брата, не свата, не однопартийца, а компетентных людей, чтобы вывести кыргызское кочевье из тупика. Новый президент тоже должен подумать, оправдать доверие народа, взять в свои руки бразды правления и возглавить кочевье, это его обещание перед народом и задача. Источник - fakt.kg

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