Казахстан планирует экспортировать... "советскую военную технику"

10:34 04.02.2018 Казахстан планирует продавать за границу советскую военную технику. Такие планы, как пишет "Казинформ", предусмотрены в проекте закона "Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе".



Представляя в четверг, 1 февраля, законопроект в Мажилисе (парламент), министр оборонной и аэрокосмической промышленности (МОАП) Бейбут Атамкулов рассказал, что в Казахстане еще с советских времен осталось много старой военной техники на складах войсковых частей. Чтобы устранить угрозу теневого оборота оружия внутри страны планируется эту старую технику отремонтировать и отправить на экспорт. Все остальное необходимо утилизировать, заявил министр.



Также документ предусматривает, что министерство обороны лишится права распоряжаться неиспользованным военным имуществом. Это будет в полномочиях МОАП, которое сможет передавать это имущество в уставный капитал компаниям с госучастием для производства товаров военного и двойного назначения.



Еще одно нововведение - оборонным заказом теперь вместо министерства обороны также будет заниматься МОАП. По мнению Атамкулова, это позволит освободить вооруженные силы от несвойственных функций.



Помимо военной техники в законе упоминается утилизация отработанных боеприпасов. Как заявил Атамкулов, в арсеналах Казахстана хранятся снаряды еще времен Второй мировой войны, которые представляют постоянную угрозу взрыва. Раньше утилизацией боеприпасов занималось агентство "Казтехнология" при Минобороне, перешедшее в ведение МОАП. Депутаты призвали МОАП подготовить необходимые подзаконные акты, чтобы упорядочить работу агентства. Источник - Казинформ

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