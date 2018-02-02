Без сталинского авторитета современная власть в России в конечном итоге обречена, - Э.Ханымамедов

10:06 04.02.2018 Выяснение отношений, а попросту драка между Шевченко и Сванидзе лишь показало верхушку айсберга. Подобные инциденты – лакмусовая бумажка, социальный срез всего общества. Чем крепче сплочено общество, тем сложнее провести в нем деструктивные процессы противнику. На Западе это хорошо знают, и поэтому всеми доступными способами пытаются расколоть социумы оккупируемых стран. Атака начинается в первую очередь на историческую память оккупируемого народа. Главное стереть (практически в буквальном смысле слова) положительные аспекты исторической памяти у старшего поколения и взять воспитание подрастающего поколения в свои "заботливые" руки.



Кто один из самых авторитетных и уважаемых народом руководителей Советского Союза? Правильно, Иосиф Виссарионович. Отсюда естественные и настойчивые удары западной пропаганды именно по Сталину. Главное разрушить положительный образ Отца народов в людской памяти, очернить, высмеять его.



Кстати, скандал с прокатным удостоверением так называемой "комедии" "Смерть Сталина" звенья той же цепи. Уж англичане наши старые "добрые друзья" по Большой игре на такие дела мастера. Опыт идеологических провокаций против России не одно столетие.



Можете представить себе комедию "Сталинградская битва"? Я нет, даже в кошмарном сне такого не увижу. Потому что я человек советской закалки, потому что героизм народный не бывает смешным. В СССР была цель, идеология, космический рывок к справедливости. Наша большая страна старалась нести по всему миру фактически не коммунизм, а его аналог - справедливость. Советский Союз пытался сломать тот грабительский, пиратский порядок эксплуатации людей, главенствующий в основном мире.



Мы например строили социальную инфраструктуру в разоренном англичанами в 19-м веке Афганистане. Нечто подобное построил там сейчас коллективный милитаризованный Запад?



Какие преступления вменяются руководителю имеющему всенародную поддержку? "Миллионные" репрессии? ГУЛАГ? Сильная держава? Приведение в чувство зажравшейся части элиты? Задача коллективного Запада на протяжении нескольких столетий одна – внести как можно более глубокий раскол в наше общество. Технологии социальной фрагментации государств совершенствуются. А чтобы дать отпор подобным социально-психологическим выпадам извне, общество подвергающееся этим атакам должно быть как можно более сплочено.



Современная постсоветская Россия – единый общественный монолит? Нет, и все это прекрасно видят. Лозунг современной России - каждый сам за себя, он фактически во главе угла. В СССР пресловутая пирамида Маслоу не сработала – бедняки старались дать освобождаемым народам то, чего у них самих не было.



Народно-исторический фундамент-скрепа - Великая Отечественная война-Сталин-Победа-Советский народ – он до сих пор не разрушен. Запад и "свои" продавшиеся за тридцать серебряников Западу здесь бессильны.



Я провел на своей работе в Московской области небольшой эксперимент. Прикрепил на свою форменную одежду импровизированный бейдж – "2-го февраля 1943-го года – День Победы над фашистами в Сталинградской битве!!!", а также повесил небольшой плакат размера А4 с такой же надписью. Подходят две девушки - коллеги по нынешней работе, внимательно читают мой самодельный бейдж и плакат. Одной 21 год – уроженка сибирского села, второй тридцать с лишним лет – уроженка Приднестровья, перебравшаяся с семьей в Россию.



Между ними звучит примерно такой короткий диалог. Девушка из Сибири удивленно: "Сегодня день победы в Сталинградской битве, и что?". Девушка из Приднестровья: "Да ты что! Это же вся страна отмечает!". Девушка из Сибири в ответ: "У меня двойка по истории была". Надо чтобы количество таких "девушек из Приднестровья" росло в нашей стране.



Иосифа Виссарионовича Сталина прежде всего поддерживал народ. Ему не нужны были предвыборные технологии, спичрайтеры и тому подобные "гаджеты" современной эпохи.



У него было то, чего нет у нынешних, причем это был чистый продукт - не плод современных психотехнологий в политике, а именно настоящая народная любовь. И Великая Отечественная была война праведная – за Родину, за Советский Союз, за Сталина! Не за миллиарды олигархов, виллы на Западе и новые газовые маршруты.



Так называемые либеральные ценности давно себя провалили, да они никогда и не получали серьезную поддержку на нашей земле. Опора современной власти может быть лишь на справедливость и возрождение уважения к самым ярким советским символам, в число которых входит и авторитет Отца народов. Нельзя принимать Парад Победы Советского народа в самой кровопролитной войне стоя на закамуфлированном мавзолее Ленина.



И чтобы обратиться искренне к своему народу в час тяжелейших испытаний (который возможно не за горами) с воззванием - Братья и сестры! – у тебя должно быть на это моральное право.



Иосиф Виссарионович мог, современные нет..



Эрик ХАНЫМАМЕДОВ, Сталинград Источник - ЦентрАзия

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