Геройски погибший в Сирии российский летчик - майор Филиппов, крымчанин, ранее служил в ВВС Украины

09:11 04.02.2018 Погибший в Сирии пилот ранее был украинским военнослужащим



Обломки российского самолета, сбитого 3 февраля в сирийской провинции Идлиб







Российский пилот сбитого штурмовика Су-25, вероятно, отстреливался и был убит после приземления на парашюте. Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) обнаружила фотографии документов и личного оружия, которые были найдены у погибшего пилота. В телеграм-канале CIT сообщается, что "судя по полутора отстрелянным обоймам к АПС, можно предположить, что пилот отстреливался и был убит уже на земле".



Ранее Министерство обороны сообщило, что летчик катапультировался и "был убит в бою с террористами".



Источник "Новой газеты" в Министерстве обороны сообщил, что погибший – майор Роман Филиппов, бывший украинский летчик из Симферополя. В телеграм-канале "Наблюдатель" опубликовано письмо, которое якобы было обнаружено в одежде пилота.



Российский штурмовой самолет Су-25 был сбит в субботу в сирийской провинции Идлиб, пилот катапультировался. Первые сообщения об этом поступили от расследователей группы CIT и сотрудников Сирийского центра мониторинга нарушений прав человека. Вскоре информацию официально подтвердило Министерство обороны. Представитель военного ведомства заявил, что, по предварительным данным самолет был сбит из переносного зенитного-ракетного комплекса (ПЗРК). Источник - rus.ozodi.org

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