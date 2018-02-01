Ирак начал военную операцию на границе с Саудовской Аравией

00:45 04.02.2018 В иракской провинции Анбар началась операция против боевиков группировки "Исламское государство", передает телеканал Al Sumaria.



Главком армии Ирака на западе провинции генерал-майор Махмуд аль-Фаляхи заявил, что военные нацелены на то, чтобы зачистить от боевиков районы пустыни у границы с Саудовской Аравией.



Операция проводится при поддержке коалиции во главе с США и с участием ополченцев-суннитов.



"Подразделения армия, полиции и племенного ополчения, а также пограничные войска при поддержке ВВС страны и международной коалиции начали сегодня утром масштабную операцию по зачистке пустыни Анбар в направлении иракско-саудовской границы", - сообщил военачальник.



В конце декабря минувшего года армия Ирака зачистила от боевиков ИГ (запрещено в России) районы провинции Анбар близ сирийской границы. Источник - rosbalt.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1517694300

Новости Казахстана

