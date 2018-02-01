|Ирак начал военную операцию на границе с Саудовской Аравией
00:45 04.02.2018
В иракской провинции Анбар началась операция против боевиков группировки "Исламское государство", передает телеканал Al Sumaria.
Главком армии Ирака на западе провинции генерал-майор Махмуд аль-Фаляхи заявил, что военные нацелены на то, чтобы зачистить от боевиков районы пустыни у границы с Саудовской Аравией.
Операция проводится при поддержке коалиции во главе с США и с участием ополченцев-суннитов.
"Подразделения армия, полиции и племенного ополчения, а также пограничные войска при поддержке ВВС страны и международной коалиции начали сегодня утром масштабную операцию по зачистке пустыни Анбар в направлении иракско-саудовской границы", - сообщил военачальник.
В конце декабря минувшего года армия Ирака зачистила от боевиков ИГ (запрещено в России) районы провинции Анбар близ сирийской границы.