 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 04.02.2018
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00:36  Узбекский журналист Дильмурод Саидов вышел на свободу
Суббота, 03.02.2018
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Пятница, 02.02.2018
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Узбекский журналист Дильмурод Саидов вышел на свободу
00:36 04.02.2018

55-летний журналист и правозащитник Дильмурод Сайид (Саидов) 3 февраля был отпущен на свободу из колонии в городе Карши, где он отбывал многолетний срок, сообщили в правозащитном обществе "Эзгулик". Эту информацию подтвердил брат Сайида – Обид. Никаких подробностей о причинах освобождения и состоянии журналиста пока нет.

Сайид состоял в ташкентской областной организации "Эзгулика", специализировался на расследованиях нарушений в сфере прав человека, расследовал коррупцию и защищал права фермеров Самаркандской области. Его статьи публиковались во многих СМИ.

После того как Сайид сообщил о незаконном изъятии земель у фермеров и подготовил для них жалобы в органы государственной власти, против него было сфабриковано дело по обвинению в вымогательстве и подделке документов.

22 февраля 2009 года журналист был арестован, судебный процесс над ним начался в июне и проходил с многочисленными нарушениями: из дела исчезли важные документы, судья опирался на письменные показания свидетелей несмотря на то, что многие из них отказались от своих слов, а некоторые заявили, что дали показания под давлением со стороны сотрудников спецслужб. Тем не менее, 30 июля 2009 года Сайид был осужден на 12,5 лет лишения свободы. К тому времени у него уже был туберкулез в острой форме. Ходатайства защиты журналиста о назначении альтернативных видов наказания с учетом состояния его здоровья не были удовлетворены – 11 сентября Самаркандский областной суд подтвердил приговор, позже Верховный суд оставил его без изменений.

Находясь в заключении, Сайид пережил большое горе: в конце 2009 года его жена и пятилетняя дочь погибли в автокатастрофе.

В феврале прошлого года сообщалось, что Сайид не попал под амнистию, объявленную по случаю 24-летия Конституции, так как специальная комиссия, рассмотрев его дело, не дала положительную характеристику его поведению. Тогда же брат осужденного Обид рассказал об ухудшении состояния его здоровья: "Во время нашей последней встречи я заметил, что брат потерял ровно половину своего веса, который он имел в первые годы нахождения в тюрьме. Кроме того, его сильно беспокоит хронический туберкулез, которым он страдает несколько лет. Меня мучает то, что мой брат находится в очень плачевном психологическом состоянии".

Международная правозащитная организация Human Rights Watch включила Сайида в список журналистов, лишенных свободы по политическим мотивам, и настаивала на его немедленном освобождении.

Источник - fergananews.com
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1517693760
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