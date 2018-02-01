 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В районе Идлиба джихадисты сбили российский Су–25. Летчик погиб
21:37 03.02.2018

Клинцевич заявил об американском происхождении сбивших Су–25 орудий


Переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК), имеющиеся на вооружении у боевиков в Сирии, были поставлены террористам американцами через третьи страны.

Об этом заявил первый замглавы комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич после появления информации о том, что российский самолет Су–25 был сбит в Идлибе из ПЗРК.

"Я абсолютно убежден, я об этом и раньше говорил, что у боевиков есть сегодня ПЗРК, и они поставлены через третьи страны американцами", - приводит "Интерфакс" слова сенатора.

Как отмечает агентство, он заявил о намерении России провести обстоятельное расследование и установить тип ПЗРК и "обстоятельства сбития Су–25".

Клинцевич также отметил отсутствие необходимости усиления группировки РФ в Сирии в связи со случившимся в Идлибе.

"У нас там достаточно сил и средств, чтобы разобраться", - заявил сенатор.

Как сообщал портал iz.ru, российский Су–25 был 3 февраля сбит в районе сирийского города Идлиб в ходе боя с террористами. По предварительным данным, воздушное судно сбили из ПЗРК.

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Вооруженные силы России нанесли ответный удар по боевикам запрещенной в России террористической группировки "Джебхат ан-Нусры" после атаки на российский штурмовик Су-25 в Сирии. Данную информацию подтвердили в Минобороны России.

"По району, подконтрольному террористической группировке "Джебхат ан-Нусра" в провинции Идлиб, откуда был произведен пуск ракеты ПЗРК по российскому самолету Су-25, нанесен групповой удар высокоточным оружием", - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что в результате удара российских военных было убито более 30 террористов.

Российский самолет был сбит в сирийской провинции Идлиб в субботу. Пилот самолета успел катапультироваться, однако он погиб в бою против террористов.

Источник - iz.ru
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