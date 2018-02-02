Мигранты разбились на этно-банды и в драках делят французское побережье Кале, - Le Monde

19:20 03.02.2018 2 февраля 2018 г.



Редакция | Le Monde



Стычки между мигрантами в Кале: глава МВД Франции сказал, что не хочет их "закрепления"



В четверг во французском Кале после раздачи еды произошло несколько массовых драк между афганцами и эритрейцами. На место прибыл глава МВД Франции Жерар Коллон, говорится в редакционной статье Le Monde.



Днем и вечером в различных местах Кале произошли три потасовки между мигрантами из Афганистана и Эритреи, пишут журналисты. По данным пожарных, ранения получил 21 человек. По данным префектуры Па-де-Кале, пятеро получили огнестрельные ранения, в пятницу четыре человека находятся между жизнью и смертью.



"Это небывалый уровень насилия", - заявил министр внутренних дел Жерар Коллон, прибывший к 23:30 в комиссариат Кале. Он назвал эти события "исключительно серьезными".



"То, что переживают жители Кале, неприемлемо", - сказал министр.



"Сегодня право сильного осуществляется с помощью огнестрельного оружия. Необходимо, чтобы повсюду сила оставалась на стороне закона", - напомнил Коллон.



На вопросы об условиях жизни мигрантов, живущих на улицах Кале, министр ответил: "Каждый из них получил прием. Для тех, кто хочет оставаться в качестве нелегалов, это невозможно".



В пятницу Жерар Коллон подтвердил, что правительство не хотело бы "закрепления" мигрантов в Кале. "Месседж, который я хочу отправить, состоит в том, что если они хотят ехать в Великобританию, то не надо приезжать сюда", - сказал он. "В ближайшие две недели мы будем способны взять под контроль раздачу еды", как было объявлено президентом Эммануэлем Макроном в ходе его посещения этого места 16 января, заявил министр журналистам.



Это самый печальный итог начиная с 1 июля 2017 года, когда межэтнические стычки привели к ранениям 16 человек, в том числе одному тяжелому. За год до этого, 26 июня 2016 года, другие массовые драки привели к сорока пострадавшим, один из них поручил тяжелое ранение. Последнее столкновение между мигрантами от 25 ноября 2017 года привело к огнестрельным ранениям в ходе перестрелки между двумя группами афганцев, вызванной возможным сведением счетов между участниками. Пятеро из них получили ранения, напоминает редакция.



По последним данным от различных ассоциаций, в настоящее время в Кале живут приблизительно 800 мигрантов, по данным префектуры - от 550 до 600 человек, передает Le Monde. Источник - inopressa.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1517674800

Новости Казахстана

