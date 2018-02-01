 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Полиция Ирана арестовывает анти-хиджабисток
19:16 03.02.2018

Полиция Ирана арестовала 29 противниц хиджабов


В Иране полиция арестовала 29 женщин, которые присоединились к протесту против закона об обязательном ношении хиджаба. Об этом сообщает Guardian со ссылкой на местные СМИ.

Иранские женщины начали серию одиночных протестов 29 декабря. Тогда жительница Тегерана Вида Мовахед с непокрытой головой забралась на трансформаторную будку на проспекте Энгелаб и стала размахивать хиджабом на палке. Потом к ней присоединились и другие женщины. На одном из выложенных в Твиттере снимков видно, что в протесте приняла участие и религиозная иранка. Одетая в чадру, она также залезла на трансформатор и стала размахивать хиджабом в знак солидарности с тем женщинами, кто не хочет его носить.

Полиция Тегерана утверждает, что протестную компанию спровоцировали вещающие из-за рубежа спутниковые каналы. Они обманом заставили женщин нарушить закон. Генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери назвал протесты женщин "детскими" и "эмоциональными".

Депутат иранского парламента Сохеила Йолодарзаде при этом заявила, что женщины протестуют из-за наложенных на них давних ограничений. "У нас неправильный подход. Мы наложили на женщин ненужные ограничения. Вот почему они выходят на проспект Энгелаб с хиджабом на палке", - сказала она.

В полиции уверены, что женщины попали под влияние кампании "Белые среды", которую в мае 2017 года начала живущая в США иранская журналистка и активистка Масих Алинеджад, призывая женщин носить белые хиджабы или выходить на улицу совсем без платка. До этого, в 2014 году, она создала в Facebook группу "Моя скрытая свобода" (My stealthy freedom), куда мусульманки выкладывают фото без хиджабов. Иранские власти тогда обвинили ее в получении грантов от западных государств.

По словам Алинеджад, ее не удивляет, что полиция арестовывает протестующих женщин. "Только в 2014 году в Иране вынесли предупреждение, задержали или осудили около 3.5 миллиона женщин за неверное ношение хиджаба. Люди протестуют именно из-за такого давления", - рассказала она Guardian.

После Исламской революции 1979 года женщинам постепенно запретили появляться без платка во всех общественных местах под угрозой ареста. До сих пор иранские женщины пытались добиваться отмены этого запрета, но до публичных уличных акций еще не доходило. Так, иранские женщины требуют разрешить им ездить без платка в автомобиле, поясняя, что салон машины – это частное пространство.

Источник - fergananews.com
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1517674560
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