Восстанавливать Бишкекскую ТЭЦ назначили Андрея Воропаева

17:11 03.02.2018 Андрей Воропаев вновь назначен директором ТЭЦ Бишкека



Директором ТЭЦ Бишкека вновь назначен Андрей Воропаев. Об этом сообщает пресс служба АО "Электрические станции" в субботу.



"Новым директором ТЭЦ, вместо Нурлана Омуркул уулу, который освобожден от должности, назначен Андрей Воропаев" , - сообщает пресс – служба.

Воропаев в период 2013-2017 возглавлял ТЭЦ Бишкека. До последнего назначения работал заместителем главного инженера по электрооборудованию ТЭЦ Бишкека.



Напомним, по факту аварии на ТЭЦ Бишкека созданы несколько комиссий, возбуждено уголовное дело. От должности освобождены директор ТЭЦ и первый заместитель председателя АО "Электрические станции".



Альбина Метерова. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - kyrtag.kg

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