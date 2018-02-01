США опять меняют сателлитов и приоритеты в Арабском мире, - National Interest

15:00 03.02.2018 National Interest: Дипскандал вокруг Катара получил новое развитие



США отказались от подхода, который ранее расценивался некоторыми экспертами как поддержка Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна в их дипломатическом противостоянии с Катаром



В январе 2018 года США дали понять, что по-прежнему намерены добиваться примирения между Катаром и другими арабскими государствами. Однако официальные лица США отказались от подхода, который ранее расценивался некоторыми экспертами как поддержка Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна в их дипломатическом противостоянии с Катаром, пишет Пол Дж. Сандерс в статье для The National Interest.



В июне 2017 года Эр-Рияд и его партнеры разорвали дипломатические и транзитные связи с Катаром, начав блокаду. Хотя каждый их участников дипломатического кризиса имеет собственную точку зрения относительно причин, его породивших, однако все они сходятся в том, что существует внешняя угроза, исходящая от Ирана, и внутренняя угроза, исходящая от суннитских исламистских политических сил, включая "Братьев-мусульман" (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Если немного упростить имеющуюся картину, то Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн пытаются противостоять указанным угрозам, в то время как Катар пытается их использовать в своих интересах.



Если говорить об Иране, то у Дохи не так уж много возможностей для выбора, поскольку обе страны делят между собой крупнейшее в мире месторождение природного газа, известное в Катаре как Северное поле, а в Иране - как Южный Парс. От данного газового месторождения зависит процветание и безопасность Катара, для которого противостояние с Тегераном было бы сопряжено с большим риском. В отличие от Катара, у Саудовской Аравии, например, нет такой необходимости в сотрудничестве с шиитским руководством Ирана.



Взаимодействие Катара с исламистскими группами - это более сложный вопрос. Для маленькой страны, расположенной в неспокойном регионе, важно сотрудничество с многими силами, включая исламистские группы. Саудовская Аравия придерживается противоположной точки зрения, она не просто отказывается от политического взаимодействия с исламистами, а стремится искоренить эти группы на своей территории, поскольку они могут представлять серьезную опасность для внутренней стабильности. Учитывая разницу в территории и численности населения, Саудовская Аравия может оказаться более уязвимой к внутреннему исламистскому давлению, чем Катар.



Суть заключается в том, что при рассмотрении вопросов, связанных с исламистами или Ираном, Саудовская Аравия и Катар руководствуются разными национальными интересами. Со временем этот раскол стал более явным. Поскольку благосостояние Катара непрерывно росло, его лидеры, похоже, стали все чаще задумываться о внешней политике, которая не зависела бы от интересов правящей семьи Саудовской Аравии.



Что касается США, то Вашингтон заинтересован в обеспечении безопасности Катара, поскольку Доха располагает значительными энергетическими ресурсами, при том что более половины экспорта природного газа приходится на союзников США в ЕС и в странах Азии. Катарский газ является альтернативой российскому газу и предоставляет возможность снизить зависимость ЕС от поставок природного газа из России. С другой стороны, в Катаре выразили готовность покрыть значительную часть расходов, связанных с обеспечением американской авиабазы Эль-Удейд, за счет доходов от экспорта энергоресурсов. Недавно Катар согласился расширить американскую авиабазу и закупить в США военную технику, включая 36 истребителей F-15.



На авиабазе Эль-Удейд находятся около 10 тыс. солдат США и расположено центральное командование ВС США. Данная авиабаза необходима для поддержания американских военных миссий в Сирии, Ираке и Афганистане.



Наиболее значимым результатом стратегического диалога между Катаром и США стало совместное заявление, в котором говорится, что "США готовы к совместной работе с Катаром для сдерживания и противостояния любой внешней угрозе, представляющей опасность для территориальной целостности Катара". Совместное заявление - это не договор, поэтому США не связаны юридическими обязательствами. С другой стороны, совместное заявление - это мощный сигнал о том, что США готовы защищать Катар от неспровоцированного нападения.



Для Саудовской Аравии, как и для остальных арабских государств, любые уступки в отношении Катара будут расценены как унижение и проигрыш, поэтому переговоры с Саудовской Аравией не будут простыми. Как бы там ни было, любой вариант разрешения сложившейся вокруг Катара ситуации требует тех или иных уступок от каждого участника дипломатического противостояния. Ключ к проблеме, конечно же, заключается в том, чтобы найти такое решение, которое позволило бы всем заинтересованным сторонам сохранить свое лицо. Процесс урегулирования не обещает быть легким, но администрация Трампа, похоже, положила хорошее начало.



Максим Исаев Источник - REGNUM

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