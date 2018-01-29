Настоящая элита всегда построена по рода-племенному принципу.., - М.Хазин

14:41 03.02.2018 О правилах игры



Есть известная фраза Бжезинского: "Россия может иметь сколько угодно ядерных чемоданчиков, но поскольку 500 миллиардов долларов, принадлежащих ваше элите, лежат у нас в банках, вы еще разберитесь, ваша эта элита или наша!"



Фраза эта замечательная, но у нее есть одно слабое место, которое я сейчас попытаюсь разобрать. Суть его очень проста. Элита - это группа, которая влияет на принципиальные решения, определяющие жизнь общества. И в этом смысле в элиту входят и богатые люди, и высокопоставленное чиновники, и "властители дум" (например, редактора крупных СМИ) и так далее. Но есть одна тонкость.



Давайте вспомним российскую ситуацию. У нас было много вице-премьеров или, скажем, министров финансов. Многие из них запомнились народу после того, как оставили свой пост?



Или еще вариант, как сказал мне один мой знакомый: "Посмотри на этот техцентр, им руководят аж три бывших генерала".



В случае США (или Западной Европы) ситуация похожая: всем казалось, что нет в Голливуде более могущественного продюсера, чем "великий и ужасный" Харви Вайнштейн. И вдруг, кто-то щелкнул пальцами и … Где "великий и ужасный"?



Ну, и то, как быстро практически все СМИ распространяют одну и ту же, причем лживую, информацию, говорит о том, что где-то есть какой-то "центр", который определяет, что такое "хорошо" и что такое "плохо". А. соответственно, "властители дум", как и некоторые чиновники, не совсем настоящая элита, а, скорее, высокопоставленная обслуга.



Отметим, что иногда такие центры видны невооруженным взглядом. Например, Бильдельбергский клуб. Хотя и там есть довольно много высокопоставленной обслуги, но она имеет право обсуждать важные вопросы. Хотя, все-таки, Бильдельбергский клуб это это, скорее, координационный центр, то есть материалы для него все-таки кто-то готовит и кто-то утверждает. Дальше я сошлюсь на "Лестницу в небо", в которой подробно объясняется, кто реально входит в элиту - большая тайна, причем не потому, что кем-то запрещено это обсуждать, а потому, что те, кто это понимает, очень не склонны своим знанием делиться. Ибо оно само по себе позволяет повышать свой социальный статус.



Но сейчас я про другое.



Как написано в "Лестнице…", настоящая элита всегда построена по рода-племенному принципу. То есть войти в нее можно (за исключением крайне редких моментов, один из которых, кстати, сейчас предстоит нашей стране) только через рождение в правильной семье или через брак, причем в случае расторжения последнего можно и вылететь (кто сказал Шамалов?). А вот выйти из элиты почти невозможно, тут нужно очень постараться. Достаточно посмотреть, сколько вышло диссидентов из детей высокопоставленных партийных работников. Причем они-то как раз почему-то не страдали, а просто тихо отъезжали на ПМЖ (если было такое желание). Некоторые, впрочем, и возвращались обратно во Власть (особенно это хорошо видно на примере "детей-цветов" образца 1968 года в США и Западной Европе).



И по этой причине, за редкими исключениями (патологии бывают всегда с некоторой вероятностью), настоящие представители элиты не бывают клептоманами, которые тащат все, до чего могут дотянуться. Это, собственно, один из внутренних опорных признаков принадлежности к настоящей элите: равнодушие к деньгам. Причем и когда они есть, и когда их особо нет. Настоящую элиту эта часть жизни волнует мало, поскольку они понимают, что если понадобится, то они получат столько, сколько нужно. Они - про Власть. А Власть всегда влечет за собой деньги. Но не наоборот, примеров тому тьма.



Так вот, судя по тому, с какой интенсивностью наши олигархи и чиновники "хомячат" то, до чего только могут дотянуться, можно сделать вывод, что они - не элита. Они ее только изображают, сами при этом понимая, что в любую минуту может прийти некий серьезный дядя и показать на выход. И при этом есть шанс сохранить только то, что ты уже утащил. Потому что обратно входа не будет.



Именно по этой причине я с большим интересом смотрю на многих наших прихватизаторов. И на тех, которых сегодня активничают на Западе, и на тех, которые еще при делах здесь. И чем больше смотрю (особенно это хорошо видно по тем, которые "там"), тем больше мне кажется, что это не реальные представители элиты, а скорее марионетки, которых кто-то дергает за ниточки. И стоит начать играть не по правилам, как лишился и места, и большей части нахомяченных денег.



Вопрос. А есть ли у нас вообще элита в стране? Ответ: да, конечно есть, Сравните Лужкова и Шаймиева. Какова сегодня политическая роль Лужкова или, прости Господи, Батуриной? Вот они - не элита. А Шаймиев - как раз элита, пусть и региональная. И ненависть к Путину, во многом, связана как раз с тем, что, будучи призванным как наемный менеджер, он постепенно перешел в разряд реальной элиты страны, его нельзя просто уволить, это будет вселенская катастрофа. Нет, он может уйти со своего поста, но при этом он останется. В отличие от многих других персонажей. Кстати, тот же Волошин тоже остался, пока, во всяком случае. Хотя постов у него и нет.



Так вот, проблема тех, кто попадет в списки Вашингтона в том, что большая их часть не элита, они своим положением и своими деньгами обязаны тому самому Вашингтону (не будем вдаваться в детали, кто-то и сейчас там сидит). И сколько на них не дави, они политические решения (типа снятия Путина) принять не могут. Потому и было принято решение их убрать и деньги "их" отобрать. Кавычки - потому что стали они олигархами по воле Вашингтона и деньги эти, реально, принадлежат Вашингтону. И если правила игры меняются, то негодных игроков нужно с доски убрать.



Возвращаясь к цитате из Бжезинского. Правильная ее интерпретация такая: мы посадили вам в качестве элиты своих людей и не надейтесь, что они будут защищать интересы вашей страны. А реальность состоит в том, что внутри этой, фиктивной элиты, все-таки, выросла элита наша, национальная. К ней можно предъявить массу претензий, но я, все-таки, рекомендую посмотреть, как она будет себя вести, когда установленные "старой элитой" по указке Вашингтона "правила игры" будут меняться. Может оказаться, что они выглядят несколько получше того образа, который создается сегодня. В том числе на деньги того самого Вашингтона, который контролирует значительное количество наших СМИ через "своих" олигархов.



Отмечу, что изменение правил игры в условиях доминирования одного игрока дело сложное и предъявлять нашей (без кавычек) элите претензии, что она это не сделала давным давно сложно. Я, во всяком случае, не берусь, слишком много тут факторов, которые я не знаю совсем. Но сейчас-то ситуация точно меняется и нужно понимать, что описывать ситуацию нужно исходя из этого.

29.01.2018 )



Михаил Хазин Источник - khazin.ru

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