КазСуд запретил актюбинским школьницам приходить на занятия в платках

14:40 03.02.2018 В Казахстане директора семи актюбинских школ выиграли суды, начатые после обращений родителей, которые не пускали дочерей на занятия без платков. Также суд постановил штрафовать тех, кто не соблюдает правила ношения школьной формы. Об этом "Казинформу" сообщила руководитель областного управления образования Ляззат Уразбаева.



Теперь на занятия будут пускать только тех школьниц, чья форма не нарушает соответствующий закон (от 14 января 2016 года). За ношение платка первый раз полагается штраф в 12 тысяч тенге ($37), если инцидент повторится через 30 дней, то уже 24 тысяч тенге ($74).



После решения судов родители 15 детей забрали документы из актюбинских школ, а еще несколько человек решили, что их дети будут обучаться в московских школах дистанционно. Однако, по словам Уразбаевой, удаленно получить среднее образование в Казахстане нельзя.



Напомним, в начале текущего учебного года 37 семей в Казахстане подали в суд на министерство образования из-за того, что их дочерей не пустили на занятия в платках. Тогда Духовное управление мусульман Казахстана призвало родителей и мусульманскую общину отнестись с пониманием к требованиям к школьной форме. До конца календарного года вопрос не удалось решить.



В начале января несколько женщин, которые требовали разрешения на ношение хиджаба в школе, совершили намаз перед забором одного из образовательных учреждений. Полиция, наблюдавшая за этим, никак не отреагировала, а бывший имам Болатбек Нурманов назвал это "бунтом".



По данным управления по делам религий Актюбинской области на 31 января, в регионе занятия пропускали около 180 школьниц, носящих хиджаб.



Согласно статье 3 "Закона об образовании" Казахстана, система образования в этой стране носит светский характер, а прямая пропаганда той или иной религии недопустима. Закон от 14 января 2016 года устанавливает следующие требования к школьной форме. Она может включать в себя пиджак, жилет, брюки, рубашку, юбку, брюки, блузу, зимой - трикотажный жилет, сарафан, водолазку. Брюки для мальчиков и девочек должны закрывать щиколотки. Ношение религиозной атрибутики, демонстрирующих принадлежность к какой-либо конфессии головных уборов и одежды запрещено. Источник - Казинформ

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