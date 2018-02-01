Мужская сборная Казахстана по теннису одолела швейцарцев и впервые в истории вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса

13:55 03.02.2018 Сборная Казахстана по теннису досрочно стала победительницей 1/8 финала Мировой группы Кубка Дэвиса в Астане. Третье очко нашей команде принесли Александр Недовесов и Тимур Хабибулин, которые в парной встрече обыграли Марка-Андреа Хуслера и Луку Маргароли, сообщает СИА "SPORTINFORM".



К завершившемуся только что парному противостоянию хозяева корта уже победили в двух предыдущих встречах, когда Дмитрий Попко одолел лидера швейцарской команды Генри Лааксонена, а первая ракетка Казахстана Михаил Кукушкин взял верх над Адрианом Бодмером.



Недовесов и Хабибулин прекрасно понимали, что исход противостояния нужно решать именно им, не откладывая решение задачи на воскресенье. Поддерживаемые трибунами НТЦ Астаны казахстанцы играли с воодушевлением и взяли первый сет - 6:4.



Во второй партии Маргароли, как довольно опытный участник парных матчей, и Хуслер прибавили, сделали брейк и повели в счете - 4:1. Казалось бы, сет останется за ними, однако наши соотечественники ответили на это тем, что выиграли пять геймов кряду. В неудачно складывавшейся ситуации задать тон необходимо было кубковому бойцу Недовесову, и он это сделал. Напомним, четыре года назад в Женеве Александр на пару с Андреем Голубевым в выдающемся матче победили Роджера Федерера и Стэна

Вавринку.



Так называемая "командная химия" у Недовесова и Хабибулина уже давно есть, они не только переворачивали на 180 градусов ход матчей, но и брали титулы в парных соревнованиях. Вторая партия осталась за казахстанцами - 6:4.



Болельщики ожидали "сухарь", однако, швейцарцы сумели выиграть третий сет - 3:6.



Хуслер с Маргароли взяли верх и в четвертой партии. Сет гости начали с выигрыша чужой подачи, казахстанцы ответили на это своим брейком. Далее противники "шли по своим" и довели дело до тай-брейка. Там нервы оказались крепче у швейцарцев - 6:7 (5:7).



Пятого сета избежать не удалось. На четвертом часе противостояния не до изысков вроде техничной игры у сетки, участники матча уже просто били на силу. Эйсы следовали один за другим. Ну, а при счете 3:3 казахстанцы сделали брейк, взяв, тем самым, гейм. Это предполагало и победу в сете, матче и во всем противостоянии. Александр и Тимур совершили еще один брейк и выиграли - 6:3.



На завтра, 4-го февраля, запланированы встречи Кукушкин - Лааксонен, Попко - Бодмер. Турнирного значения они уже не имеют. Источник - inform.kz

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1517655300

Новости Казахстана

