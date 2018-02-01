Тонкая дипломатическая химия. СовБез ООН вновь озабочен сирийским зарином и ипритом

10:13 03.02.2018 Тонкая дипломатическая химия. На заседании Совбеза ООН поспорят о сирийском химоружии



Совет Безопасности ООН, как ожидается, обсудит в понедельник вопрос о том, осталось ли в распоряжении сирийских властей химическое оружие, об уничтожении которого было объявлено еще летом 2014 года. В администрации президента США Дональда Трампа утверждают: сирийский режим продолжает применять химоружие и даже может разрабатывать новые его виды. Сомнения в том, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) и ООН полностью выполнили свою миссию в Сирии, высказали и в МИД Франции. Российские дипломаты между тем считают такие заявления частью "кампании по дискредитации президента Башара Асада". И продолжают добиваться создания нового, "независимого и профессионального" механизма расследования химических атак в охваченной войной стране.



Неполное разоружение



О том, что тема сирийского химического оружия будет вновь обсуждаться в Совбезе ООН, рассказал постпред Кувейта в этой организации Мансур Айяд аль-Утейби (эмират сейчас председательствует в СБ). По его словам, запланированы три встречи по Сирии - они будут посвящены вопросу применения химоружия (5 февраля), политическому урегулированию (14 февраля) и гуманитарной ситуации (28 февраля).



Особую остроту первому из этих мероприятий придает целый ряд заявлений, с которыми в последние дни выступили - официально и "под источник" - представители Вашингтона. Так, в ночь на пятницу по московскому времени агентства Reuters и AP со ссылкой на неназванных собеседников в Белом доме сообщили: власти Сирии могут разрабатывать новые виды химического оружия и при этом скрывают его старые хранилища, тем самым нарушая взятые на себя обязательства.



Напомним, в 2013 году Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) получила Нобелевскую премию мира "за важный вклад в дело уничтожения химического оружия". В первую очередь премия была выдана за работу ОЗХО и ООН в рамках совместной миссии по ликвидации химоружия в Сирии. В день получения премии гендиректор ОЗХО Ахмет Узюмджю отметил, что никогда в истории своего существования его организация не видела уничтожения крупного арсенала химического оружия в столь сжатые сроки, причем в условиях гражданской войны.



Между тем в Вашингтоне уверены: президент Сирии Башар Асад не только пренебрег договоренностями, но и продолжает использовать запасы отравляющих веществ против мирных граждан. "США серьезно озабочены в связи с новым сообщением об использовании хлора сирийским режимом для устрашения невинных мирных жителей в восточной части Гуты. Мы работаем с нашими партнерами, на местах изучающими это сообщение",- заявила в четверг представитель Госдепартамента Хизер Науэрт.



При этом источники Reuters и AP отмечают: президент США Дональд Трамп рассматривает возможность военных действий в отношении Сирии, если это будет необходимо для предотвращения дальнейших химатак на мирных жителей. Напомним, что однажды такой сценарий уже был реализован: в апреле 2017 года США нанесли авиаудар по сирийской авиабазе Аль-Шайрат. Как заявил тогда президент Трамп, это был "пропорциональный ответ" на совершенную незадолго до этого химатаку на мирных жителей в Идлибе (по версии США, она была организована властями Сирии).



В пятницу обеспокоенность заявлениями относительно возможного наличия у властей Сирии химоружия выразил и МИД Франции. "Целый ряд докладов ОЗХО указывает на то, что организация не имеет возможности подтвердить, что заявление Сирии от 2013 года относительно переданных ею запасов является полным",- заявили в ведомстве, имея в виду звучавшие тогда заявления официального Дамаска о полном уничтожении отравляющих веществ.



Сломанный механизм



Комментируя тему с сирийским химоружием, в Вашингтоне неизменно возлагают немалую долю ответственности на Россию. Так, на прошлой неделе об этом вновь заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон: "Россия - союзник Асада. И она в очередной раз не смогла выполнить взятые на себя обязательства: ясно, что там (в Сирии.- "Ъ") есть химоружие, и его применяют против мирных граждан".



В Москве между тем считают подобные заявления безосновательными. "Это часть кампании по демонизации и дискредитации Башара Асада. США используют тему сирийского химоружия с тем, чтобы внести деструктивный элемент в процесс политического урегулирования сирийского кризиса",- заявил агентству "Интерфакс" источник в МИД РФ.



Опрошенные "Ъ" российские эксперты также не видят достаточно оснований для обвинений в адрес правительства Сирии. "По истории войны с Ираком, начатой американцами в 2003 году под похожими надуманными предлогами, нам известно, к чему это может привести",- заявила "Ъ" советник директора Российского института стратегических исследований (РИСИ) Елена Супонина. По ее словам, Дамаск "сейчас не в состоянии разрабатывать новые виды химоружия", а подобные заявления Вашингтона "свидетельствуют о том, что администрация Дональда Трампа, как и предыдущая, не сбрасывает со счетов задачу свержения правительства Сирии".



"Москва понимает, что обвинения в адрес правительства Сирии могут стать поводом для более активных действий США в этой стране, и поэтому пытается предотвратить негативный сценарий развития событий, действуя в Совбезе ООН",- отметила Елена Супонина. Напомним, на прошлой неделе США отвергли российскую инициативу по созданию нового механизма для расследования химатак в Сирии. Москва предложила создать комиссию, призванную заменить Совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию таких атак, который прекратил существование в ноябре 2017 года.



Постпред США при ООН Никки Хейли заверила: Вашингтон согласится лишь на возобновление работы механизма в его изначальном виде. И добавила: Россия пытается "политизировать то, что должно быть независимым и беспристрастным расследованием". Между тем постпред РФ при ООН Василий Небензя предъявил противоборствующей стороне аналогичные претензии, отметив: "США не нужен независимый, профессиональный механизм".



Так или иначе, крест на российской инициативе пока ставить рано - как рассказал постпред Кувейта при ООН Мансур Айяд аль-Утейби, сейчас она активно обсуждается на уровне экспертов.



Павел Тарасенко, Екатерина Мареева

3.1.18 Источник - kommersant.ru

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