 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Премьеры сверили цифры в Алматы. ЕАЭС обсуждает планы IT-интеграции, - "Къ"
10:11 03.02.2018

Объединение цифровой инфраструктуры стран ЕАЭС, сближение регулирования и создание единого цифрового пространства - такие масштабные планы обсудили вчера в Алматы премьер-министры стран "пятерки". Пока, впрочем, до интеграции в этой сфере далеко: страны союза движутся по пути освоения технологий с разной скоростью и часто по несовпадающим траекториям. Отметив, что полномасштабное продвижение цифровой повестки невозможно до тех пор, пока не преодолено цифровое неравенство между странами, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал коллег "копить деньги" на такие дорогие технологии, как интернет вещей, связь пятого поколения и цифровая инфраструктура.

Несмотря на усилия, предпринимаемые странами ЕАЭС на национальном уровне, практическая реализация цифровой повестки союза идет "крайне тяжело", признал на заседании проходящего в Алматы форума "Цифровая повестка в эпоху глобализации" премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков. Для ускорения процесса белорусская сторона предлагает интегрировать цифровую инфраструктуру стран - на уровне не только стандартов, но и общего управления физической инфраструктурой. "Это позволит создать полноценные цифровые транспортные коридоры в направлении Восток-Запад",- полагает белорусский премьер. Единства, по его мнению, требуют и цифровые стратегии государств "пятерки". "Сейчас страны имеют не только разную скорость, но и разные направления преобразований экономики и законодательства. В лучшем случае мы движемся параллельными курсами",- отметил Андрей Кобяков. Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев добавил, что надо предусмотреть возможность интеграции национальных цифровых систем: "В рамках ЕАЭС нам нужно заранее думать, как мы будем все это объединять". Необходимо создавать и единую систему кибербезопасности, полагает господин Сагинтаев.

Российский премьер Дмитрий Медведев внес, по его словам, "ложку дегтя" в подобные планы, заявив, что полномасштабное продвижение цифровой повестки невозможно, пока не преодолено цифровое неравенство, причем не только в масштабах "пятерки" ЕАЭС, но и всей планеты. В то же время усилия международных корпораций, накапливающих массивы данных и использующих их в коммерческих интересах, должны подталкивать страны двигаться быстрее, отметил он. Ключевой задачей Дмитрий Медведев назвал выработку единого понятийного аппарата и создание наднациональных инфраструктурных решений.

Среди конкретных предложений Москвы - формирование единой "шины" для обмена данными в электронном машиночитаемом виде (ЕАЭС Data Х), единого пространства электронного доверия (ЕАЭС ID) и единой геоинформационной системы (ЕАЭС Geo). Первая платформа будет включать в себя сервисы нормативно-справочной информации и в перспективе должна позволить частным компаниям обмениваться юридически значимыми протоколами. Вторая объединит функции идентификации личности и авторизации, а также цифрового архива: это позволит выдавать цифровые справки гражданам одной страны на территории другой, причем для этого может использоваться технология блокчейн. Наконец, третья платформа должна обеспечить контроль за транспортировкой и отслеживанием товаров в рамках союза. По словам Дмитрия Медведева, единая платформенная инфраструктура должна быть открыта как для стран ЕАЭС, так и для потенциальных партнеров.

Цифровой форум не обошелся без обсуждения темы регулирования криптоактивов. Андрей Кобяков рассказал о создании "регуляторной песочницы" на базе белорусского технопарка, в рамках которого все блокчейн-компании освобождаются от налогов, добавив, что о допуске криптовалюты во внутренний оборот речь не идет. В Москве такой подход считают слишком радикальным и призывают "не замыкаться в рамках национальной модели", а сближать практику регулирования на уровне союза. Дмитрий Медведев сказал, что в отличие от технологии блокчейн, которая имеет "колоссальное будущее", к "крипте" у него пессимистичное отношение. По словам премьера, регулирование криптоактивов должно стать предметом международных конвенций, иначе "все это будет выглядеть не вполне понятным и законным".

Подводя итог дискуссии, российский премьер призвал своих коллег по ЕАЭС "вернуться на реальную почву". "Интернет вещей, связь пятого поколения и инфраструктура - это все очень дорогие технологии. Копите деньги",- посоветовал он. Впрочем, собственные компетенции РФ готова предоставить партнерам "практически на безвозмездной основе", отметил он.

Надежда Краснушкина, Алматы
3.1.18

Источник - коммерсант
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