Итальянец Салини обещает подарить Рахмону на следующую "днюху" ... первый агрегат Рогунской ГЭС

10:03 03.02.2018 Первый агрегат Рогунской ГЭС, которую возводят в Таджикистане, будет сдан в эксплуатацию 16 ноября. Об этом после встречи с президентом республики Эмомали Рахмоном заявил глава компании-подрядчика "Salini Impregilo" Пиетро Салини, передает национальной информагентство "Ховар". Запуск приурочат ко Дню президента, который считается в стране государственным праздником.



31 января Салини лично побывал на строительной площадке станции. Он отметил, что "работы идут хорошо" и что "все строители ГЭС гордятся тем, что участвуют в возведении этого исторического сооружения". За день до этого министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Усмонали Усмонзода обмолвился о "некоторых проблемах" в данном проекте, не уточнив, впрочем, о чем идет речь, передает Asia-Plus. При этом, министр выразил уверенность, что "поручение руководства страны о своевременной реализации проекта будет выполнено".



Строительство Рогунской ГЭС началось в 1976 году, в 1990-ом из-за обострения политической обстановки в Таджикистане оно было приостановлено и возобновилось лишь в сентябре 2007 года, что не понравилось властям соседнего Узбекистана. Вплоть до смерти президента Ислама Каримова официальный Ташкент выступал категорически против этого проекта. Salini Impregilo занимается возведением Рогунской ГЭС с 2016 года.



Станция, расположенная в 110 километрах от Душанбе, станет девятой по счету в каскаде гидроэлектростанций на реке Вахш. Она будет состоять из 6 агрегатов мощностью 600 МВт каждый. По завершении строительства Рогунская ГЭС будет иметь самую высокую в мире плотину, которая образует водохранилище объемом 13,3 кубических километров. Проектная мощность Рогуна – 3600 мегаватт. Среднегодовая выработка составит 13,1 млрд киловатт-часов. Станция призвана полностью обеспечить спрос на электроэнергию в Таджикистане, а ее излишки Душанбе намерен продавать на внешних рынках.



День президента Таджикистана ежегодно отмечается 16 ноября. В этот день в 1992 году в Худжанде открылась XVI сессия Верховного Совета республики. В ходе этой сессии нынешний президент Эмомали Рахмон был избран председателем Верховного Совета Таджикистана, а спустя два года он стал бессменным президентом. Источник - fergananews.com

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