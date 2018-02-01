47 ронинов. Как выступят на Олимпиаде спортсмены из Центральной Азии

00:43 03.02.2018 На следующей неделе в южнокорейском Пхенчхане стартуют зимние Олимпийские игры. Для молодых республик с постсоветского пространства это, безусловно, отличный повод и людей посмотреть, и себя показать. Кого из спортсменов и в каких видах спорта готовы выставить центральноазиатские республики? И чего ждать от спортсменов на "Белой Олимпиаде"?



Туркмения. Зимняя Олимпиада как лыжи в пустыне



Мы решили начать в обратном алфавитном порядке, поскольку именно Туркмения из всех центральноазиатских государств никогда не участвовала в зимних Олимпийских играх. Олимпиада в Пхенчхане не станет исключением. И ее, по всей видимости, не покажут по спортивному каналу Туркменистана, хотя развитие спорта в стране позиционируется как одна из первостепенных целей в воспитании молодежи. Для зимних видов спорта в Туркмении делается крайне мало. По большому счету, они ассоциируются исключительно с единственным в стране ледовым дворцом в Ашхабаде.



Еще со времен правления Сапармурата Ниязова идут разговоры о создании горнолыжных баз на территории страны. Сам Ниязов в 2005 году предлагал создать рукотворное "чудо в пустыне" - горнолыжный комплекс "Алтын Асыр" (Золотой век), однако проект по естественным природным причинам так и остался в мечтах Туркменбаши. В 2010 году совместно с российскими компаниями в туристической зоне "Аваза" планировалось построить лыжный центр и ледовый каток. Позже, в 2012 году, Гурбангулы Бердымухамедов давал указание построить на высокогорных склонах Копетдагского массива современный горнолыжный курорт с искусственным снежным покровом. Все эти рационализаторские предложения так и лежат где-то в столах чиновников. И это несмотря на шумиху, поднятую туркменскими СМИ, вокруг поездки Бердымухамедова на церемонию открытия Олимпиады в Сочи в 2014 году.



Из зимних дисциплин, где Туркменистан участвует в международных соревнованиях на высоком уровне, можно выделить хоккей. Ледовый дворец принимал не одно международное соревнование. Кроме того, существует внутренний чемпионат из восьми команд, подконтрольных различным государственным ведомствам, и национальная сборная страны, на данный момент выступающая в низшем дивизионе Чемпионата мира.



Также во дворце есть школа фигурного катания, которую даже оценили заслуженные тренеры России Елена Чайковская и Ирина Роднина. Молодые фигуристы периодически выступают на соревнованиях и даже выигрывали несколько конкурсов на детском уровне, однако говорить об успехах в большом спорте крайне преждевременно.



Хоть какой-нибудь прогресс в зимних видах спорта, возможно, следует ожидать к следующей "Белой Олимпиаде". Если в Туркмении все-таки построят горнолыжную базу, то в заявке на Олимпиаду от этой страны болельщики смогут увидеть ее представителей в таких дисциплинах, как скоростной спуск или слалом. Именно в этих видах первостепенной является отменная физическая подготовка, в отличие, например, от фигурного катания, где важна техническая составляющая, которую фигуристу ставят с раннего детства. Соответственно, и на воспитание горного лыжника, при наличии у него прекрасных физических данных, уйдет гораздо меньше времени.



Таджикистан. Российский депутат не помог



Впервые с начала XXI века от Таджикистана на зимней Олимпиаде не будет ни одного спортсмена. Команда таджикистанских горнолыжников из шести человек не смогла набрать необходимых баллов для получения путевок на Олимпиаду.



"По плану они должны были принять участие в 50 соревнованиях, но из-за погодных условий они пропустили 20 турниров в Пакистане, Индии и Иране, в связи с чем не набрали необходимых баллов", - написали на сайте Олимпийского комитета Таджикистана.



Закончилась эпоха горнолыжника Андрея Дрыгина, натурализованного красноярского спортсмена, который с 2002 по 2010 год был единственным представителем Таджикистана на зимних Олимпиадах. Он участвовал сразу в нескольких дисциплинах: супергиганте, слаломе, гигантском слаломе и скоростном спуске. Результаты были невысоки. Лучший результат Дрыгина – 44 позиция в супергиганте. Спортсмену были благодарны даже за само попадание на Олимпийские игры, за флаг на церемонии открытия, ведь для этого нужно проходить длинный путь на различных турнирах.



В 2014 году сразу два горнолыжника выиграли путевки на Олимпиаду в Сочи: Дрыгин и Алишер Кудратов. Однако по правилам Международного олимпийского комитета поехать пришлось лишь одному, поскольку лыжники сдали "норматив Б", а для участия двух спортсменов необходимо, чтобы хоть у одного лыжника был сдан "норматив А" (попадание в топ-500). Федерация горнолыжного спорта выбрала более молодого Алишера Кудратова, злые языки говорили, что сыграло роль таджикское происхождение. Дрыгин переквалифицировался в тренера. Кудратов принял участие только в слаломе, но совершил ошибку, и результат не был засчитан.



Соревнования ознаменовались еще одним неприятным событием. В составе делегации Таджикистана на Олимпиаде в Сочи был замечен известный ресторатор и депутат горсовета Красноярска россиянин Владимир Владимиров. У журналистов возник совершенно логичный вопрос: почему российский депутат шествовал на церемонии открытия с флагом иностранного государства в руках?



Оказалось все банально и просто: Владимиров финансировал подготовку таджикистанских горнолыжников, в частности, Андрея Дрыгина. Как объяснил сам спортсмен, Федерация помогала только в год Олимпиады, а тренироваться нужно постоянно. Не дождался он помощи и от таджикистанских бизнесменов, пришлось искать спонсоров самостоятельно, а чтобы отблагодарить покровителя, Дрыгин пригласил его на открытие Олимпиады, и по правилам МОК, как заявили в Олимпийском комитете Таджикистана, имел на это полное право.



Горнолыжный спорт – единственный из всех зимних видов более или менее адаптирован для подготовки в Таджикистане. Горнолыжная база в Сафед-Даре функционирует. Кудратов сейчас работает тренером и надеется, что воспитает участников следующих Олимпийских игр.



Что же касается остальных видов спорта, то ледового дворца в Таджикистане нет, потому и рассуждать о конькобежных видах спорта, фигурном катании или хоккее бессмысленно. Также погода в республике не располагает к занятиям лыжными гонками или биатлоном. Хотя вполне реально было бы готовить спортсменов в летнем биатлоне, положить начало развитию, ведь большинство лучших спортсменов зимних соревнований участвуют и в этом виде спорта. Тем более, в Сафед-Даре есть люди, знакомые с лыжами не понаслышке.



Узбекистан. И их осталось двое



На Олимпиаде в Пхенчхане будет лишь двое узбекистанских спортсменов в двух видах спорта, что является антирекордом за всю историю участий независимого Узбекистана на зимних Олимпийских играх. На прошлой Олимпиаде в Сочи в заявке сборной Узбекистана было три спортсмена, раньше приезжало 4, 6, 7.



Как всегда, узбекистанские спортсмены выступят в горнолыжном спорте (за исключением 1994 года) – Комилджон Тухтаев примет участие в соревнованиях по гигантскому слалому. Молодой спортсмен уже большой молодец, что завоевал лицензию на соревнования, но ожидать от него успехов не стоит. Собственно, узбекистанские горнолыжники никогда не показывали отличных результатов.



Чего не скажешь о фигуристе Мише Ге. На прошлой Олимпиаде натурализованный китаец с московской пропиской финишировал на 17-й строчке, однако осенью, вылечив неприятную травму колена, Миша как заново родился. Он принял участие в трех турнирах, где соревновался с самыми сильными соперниками, такими как японцы Юдзуру Ханью и Шома Уно, канадец Патрик Чан или испанец Хавьер Фернандес; дважды занял четвертое место, а один раз надел бронзовую медаль. Однако на Чемпионате четырех континентов, прошедшем в феврале, от Миши ожидали гораздо большего, чем шестая, пусть и рекордная для него, строчка на этом турнире. Дело в том, что соревнования пропустили много классных спортсменов, в том числе Юдзуру Ханью и Патрик Чан, потому была надежда, что Миша зацепит "бронзу". Не случилось. Соревнования выиграл китайский вундеркинд Джин Боянг, на втором месте оказался Шома Уно, на третьем – американец Джейсон Браун, которому Миша должен был составить конкуренцию, как и еще одному американцу Максу Брауну, и уж тем более молодому японцу Кейджи Танаке. В любом случае, от Миши можно ожидать выстрела на Олимпиаде, определенный ресурс у спортсмена имеется.



Да и вообще, в фигурном катании узбекистанские спортсмены были представлены на всех Олимпиадах, начиная с 1994 года. Это выглядит еще более удивительным, когда узнаешь, что Федерация фигурного катания появилась в Узбекистане только в прошлом году. Рекордом является 8-е место Татьяны Малининой в одиночном женском катании на Олимпиаде 1998 года в Нагано. Также можно вспомнить танцевальную пару Алики Сергааду/Юриса Разгуляева, занявших 13-ю строчку на Олимпийских играх в Лиллехаммере в 1994 году. Затем с каждым годом число узбекистанских фигуристов уменьшалось – в 2010 году впервые не приехали узбекистанские танцевальные пары. С уходом Анастасии Гимазетдиновой в 2010-м году на Олимпиадах узбекистанских фигуристок больше нет.



Однако самым главным зимним видом спорта остается фристайл, уже 20 лет как не представленный узбекистанскими спортсменами. Именно в фристайле у Узбекистана единственная золотая медаль на зимних Олимпиадах, завоевала ее лыжная акробатка Лина Черязова. После ее ухода в стране не смогли подготовить ни одного спортсмена даже не высокого, а среднего уровня.



Сейчас в Узбекистане спортивный бум: строятся новые спортивные объекты, чиновники говорят об улучшении финансирования подготовки спортсменов, появляются федерации. Создали Федерацию хоккея Узбекистана, собираются провести чемпионат страны. Подключили руководство местного хоккейного клуба "Бинокор". Интересно посмотреть, что из этого получится.



Горнолыжных баз в стране достаточно, если построить катки в регионах и улучшить финансирование, останется дело за малым – найти хороших тренеров и спокойно готовить молодежь, если не к следующим Олимпийским играм в 2022 году, то к 2026-му – точно.



Киргизия. Главное - участие



Киргизия отправила в Южную Корею двоих: слаломиста Евгения Тимофеева и лыжного гонщика Тариэля Жаркымбаева. Для Тимофеева это уже вторая "белая Олимпиада", он участвовал в Сочи, Жаркымбаев на олимпиаде впервые.



В Киргизии существуют горнолыжные курорты, потому странно, что в этом виде спорта республика принимает участие лишь с Олимпиады-2006, когда Иван Борисов занял 41-е место в гигантском слаломе. Звезд киргизские спортсмены на зимних Олимпиадах никогда не хватали, потому и результатов особых не было. Зато можно отметить резкую смену приоритетов в киргизском зимнем спорте в начале 2000-х.



Киргизский флаг присутствовал на всех зимних Олимпиадах с 1994 года. В том году на Олимпиаде в Лиллехаммере знамя несла единственная представительница республики, биатлонистка Евгения Роппель, финишировала она неважно - на 67-м месте. На следующей Олимпиаде в Нагано флаг доверили другому одинокому биатлонисту - Александру Тропникову, он выступил чуть лучше Роппель, 36-е место. В 2002 году Тропников вновь отправился на Олимпиаду, но с ним был еще один спортсмен – прыгун с трамплина Дмитрий Чвыков. Тропников старты провалил, заняв 73-е место. Чвыков занял 39-место на К-90 (нормальный холм) и 41-е – на К-120 (высокий холм). Ничего примечательного, но о себе заявил.



На Олимпиаде-2006 в Турине уже не было ни биатлонистов, ни прыгунов - началась эпоха горнолыжного спорта.



Следует отметить школу фигурного катания "Локомотив" Елены Швеймер, девочки которой выигрывают молодежные международные соревнования. По Бишкеку достаточно катков и ледовых арен, просто, как кажется, необходим толчок для поднятия массового интереса болельщика. Допустим, появление сильного фигуриста или фигуристки, а, может быть, пары, которые попадут на Чемпионат четырех континентов, причем не в качестве статистов. Также неплохо было бы заявить сборную в низший дивизион Чемпионата мира. Приезд иностранных команд для встреч на официальном уровне, безусловно, привлечет интересующихся кыргызстанцев, и они обязательно придут поболеть за национальную команду, а позже, возможно, решат отдать сына на хоккей, а дочь отправят заниматься фигурным катанием.



С 2007 года проходит внутреннее первенство Киргизии по хоккею, в нем принимают участие семь-восемь команд. Это, конечно, замечательно, в более успешном Узбекистане и этого нет. В 2011 году Киргизия вступила в Международную федерацию хоккея на льду. Выиграла второй дивизион на Азиатских играх и получила право на участие в третьем по силе дивизионе Чемпионата мира. Однако у правительства не оказалось на это денег, и успехи отложили на потом. В прошлом году сборная Киргизии заняла 12-е место на зимних Азиатских играх (по сути, 2-е в дивизионе), уступив туркменской дружине со счетом 3:7. Надежды на попадание на Чемпионат мира остаются, но опять все упирается в финансирование. Можно сделать вывод, что зимние виды спорта в большей степени находятся на любительском уровне, и занимаются ими в основном энтузиасты.



Казахстан. Олимпийский лифт



Самая многочисленная делегация из всех центральноазиатских республик будет именно у Казахстана – 46 спортсменов в четырех видах спорта (правда, только что их было 43, поэтому мы и дали такой заголовок: от пяти стран Центральной Азии на Олимпиаду ехали 47 спортсменов. Теперь спортсменов 50, но заголовок мы оставляем, он нам очень нравится. - Прим. "Ферганы"). Традиционная многочисленность казахстанской делегации на зимней Олимпиаде связана с тем, что в республике сохранилось спортивное наследие советских времен, кроме того, климат в республике благоприятен для развития зимних видов спорта. Так что строить с нуля ничего не пришлось, достаточно было сохранить старое. Насколько это получилось?



Казахстану повезло, что один из величайших лыжников в истории Владимир Смирнов выбрал эту страну. Именно он принес единственную золотую медаль в копилку Казахстана за всю историю на Олимпиаде-1994 на дистанции 50 км классическим стилем. А еще завоевал два "серебра" (10 км классическим и 15 км вольным стилем). Была близка в 1994-ом к "бронзе" и биатлонистка Инна Шешкиль, занявшая 4-е место. Немного не повезло конькобежке Людмиле Прокашевой, также остановившейся в шаге от медали. На следующей Олимпиаде в Нагано Владимир Смирнов завоевал "дежурную" "бронзу" на 15 км свободным стилем, еще одна медаль такого же достоинства оказалась у Людмилы Прокашевой на 5.000 м. Смирнов мог принести еще одну медаль, но пришел лишь 4-м на дистанции 10 км. Впервые на турнире приняла участие хоккейная сборная, которая состояла из воспитанников усть-каменогорского "Торпедо", занявшая на групповом этапе предварительного турнира первое место, обыграв очень серьезную команду Словакии. Однако на основном турнире казахстанцы проиграли все три матча: Чехии, России и Финляндии. По итогам турнира Казахстан занял 8-е место.



В 2002 году в Солт-Лейк-Сити Казахстан остался без медалей. Все спортсмены выступили посредственно. Двукратная олимпийская медалистка Людмила Прокашева показала в лучшем прокате лишь 16-й результат. Да лыжники Андрей Невзоров и Оксана Яцкая не дали совсем упасть в грязь лицом, зацепив места в двадцатках. Советские спортсмены завершали карьеры. Пришло время проверять, чего добился спортивный Казахстан за время независимости. Может быть, проходила смена поколений?



В Турине в 2006 году медалей не было вновь. Спортсмены стабильно зарабатывали лицензии, принимая участие в различных турнирах, но на Олимпиадах все было печально. Фристайл и горнолыжный спорт, биатлон, прыжки с трамплина, конькобежный спорт – нигде не было достойных результатов. Даже хоккейная сборная за весь турнир обыграла лишь латышей и заняла предпоследнее место в группе. Можно выделить только лыжные гонки, где Николай Чеботко и Евгений Кошевой пришли 6-ми в командном спринте. Девушки Оксана Яцкая и Елена Коломина в этой же дисциплине оказались 9-ми. Неплохо выступила Светлана Малахова-Шишкина, финишировавшая 12-й (15 км) и 14-й (10 км). Максим Одноворцев пришел 9-м на 30 км. В остальном – тушите свет. Все это подогревалось заявлениями чиновников о развитии спорта в республике.



Наконец появилась биатлонистка Елена Хрусталева, завоевавшая долгожданную медаль для Казахстана. Произошло это в 2010 году на Олимпиаде в Ванкувере. Хрусталева чисто отстрелялась в индивидуальной гонке и завоевала "серебро", уступив золотую награду норвежке Туре Бергер. Немного Елене не хватило в спринте, она финишировала 5-й и попала лишь на цветочную церемонию. Неплохо себя проявил лыжник Алексей Полторанин, пришедший 5-м в спринте и в командном спринте в паре с Николаем Чеботко. Поправили свои позиции конькобежцы – почти все попали в топ-30, трое – в топ-20. Наладились дела в фристайле – молодые могулисты Дарья Рыбалова и Дмитрий Рейхерд заняли 14 и 18 места соответственно, а Юлия Галышева и вовсе пришла 11-й. Появился фигурист Денис Тэн, хорошо откатавший программу и занявший 11-е место. Все это после 40-50-х мест на предыдущей Олимпиаде.



На последней Олимпиаде в Сочи в 2014 году ждали медаль от Полторанина, Галышевой, Рейхерда или конькобежцев, но мало кто мог представить, что произойдет волна ошибок лидеров в мужском фигурном катании, и Денис Тэн, шедший 9-м после короткой программы, обойдет чемпионов мира Хавьера Фернандеса, Брайана Жубера, Дайсуке Такахаши и завоюет "бронзу".



В остальных видах спорта неплохо выступил Дмитрий Рейхерд, взяв 5-е место в могуле; команда шорт-трекистов также стала 5-й; в десятку попали конькобежцы Роман Креч и Денис Кузин, да лыжник Полторанин выступил на привычном уровне – также в числе десяти лучших. В остальном все вернулось на уровень 2006 года.



Рассчитывать на медаль в фигурном катании казахстанцам не приходится по двум причинам: во-первых, у Тэна спад, во-вторых такая удача, как на прошлой Олимпиаде, случается раз в жизни.



Кандидатами на медали, как и в Сочи, остаются могулисты Юлия Галышева и Дмитрий Рейхерд, всегда и все чего-то ждут от лыжника Алексея Полторанина. Может быть, недаром знаменосцем назначили шорт-трекиста Абзала Ажгалиева? Набрались опыта конькобежцы Роман Креч и Денис Кузин. Возможно, зацепит медаль биатлонистка Галина Вишневская.



В любом случае, сравнивать нынешний казахстанский спорт с советским, как оказалось, нельзя. В мире повышается уровень подготовки спортсменов, и на каком месте сейчас находится Казахстан, сказать невозможно. Вроде бы небедные, есть хорошие школы, неплохая молодежь, а стабильный результат все равно отсутствует. Приличные выступления чередуются с провалами. Та же хоккейная сборная, которая по составу и по игре, как кажется, просто обязана выступать на Олимпиаде, балансирует между высшим и первым дивизионами Чемпионата мира. Для таких коллективов в футболе даже придумали термин - команда-лифт. Наверное, так можно охарактеризовать не только хоккейную сборную, но и весь зимний спорт Казахстана.



Алишер Каюмов, Александр Троицкий Источник - Фергана

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