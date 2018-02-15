 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 03.02.2018
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Пятница, 02.02.2018
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Четверг, 01.02.2018
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В Свердловской области дотла сгорел родной дом ЕльцинаВ Свердловской области дотла сгорел родной дом Ельцина
00:39 03.02.2018

В Свердловской области дотла сгорел ельцинский дом

Алексей Иванов

На протяжении долгих лет местом рождения Бориса Ельцина значится, как известно, село Бутка. Теперь же многие биографы склоняются к версии, согласно которой он родился в близлежащем (17 км) селе Басмановское. Другой вариант: родился он все-таки в Бутке, но первые месяцы жизни провел с родителями в Басмановском.

Заместитель исполнительного директора Ельцин-центра Людмила Телень пояснила РБК, что ельцинский дом (точнее, дом его деда) в Басмановском сгорел еще 26 января - за несколько дней до 87-летия со дня рождения Ельцина, которое немногочисленные адепты ельцинщины отмечали 1 февраля.

МЧС списывает пожар на замыкание проводки от перепадов температуры. Сообщение о пожаре поступило в 6:40 утра. Местные СМИ уверяют, что дежурная смена из Бутки приехала через час, но тушить начала только к десяти утра, когда дом уже фактически сгорел.

Природа все чаще неблагосклонна к объектам, связанным с именем экс-президента. Так, екатеринбургский Ельцин-центр в сентябре атаковала стая ворон. По невыясненным причинам птицы пошли на бомбардировку здания, с высоты полета скидывая камни на стеклянную крышу атриума и музея. Было разбито несколько стекол. По словам руководителя пресс-службы Ельцин-центра Елены Волковой, дело осложнилось тем, что стекла атриума и музея имеют изогнутую форму, и не каждая компания готова их изготовить.

Источник - Завтра
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