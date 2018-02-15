Узб-власти решили не сносить, а отреставрировать Самаркандский дом классика таджикской литературы и гос-деятеля С.Айни

00:37 03.02.2018 В Самарканде отреставрируют дом-музей таджикского писателя Садриддина Айни



Власти Узбекистана решили отреставрировать дом-музей известного таджикского писателя Садриддина Айни в городе Самарканд. Правительство страны выделило для его ремонта и реставрации 300 миллионов сумов ($37 тыс.).



"Мы надеемся, что дом-музей будет полностью отреставрирован накануне 140-ой годовщины со дня рождения великого Айни", сказала Амина Шарофиддинова, активистка Общества таджиков Узбекистана.



По ее словам, власти могли бы вернуть на прежнее место и бюст Садриддина Айни. Бюст долгое время находился на улице, около дома Айни, однако позже был перемещен во внутрь двора.



Дом-музей Садриддина Айни расположен в центре старого города, недалеко от площади и ансамбля Регистан. В этом доме, знаменитый писатель поселился в 1917 году, когда он скрывался от гонений со стороны эмира Бухары Сейид Алим-хана.



В общей сложности, Айни жил в этом доме почти 35 лет, вплоть до начала 50-х годов. Дом делится на две части, первая часть была построена в конце XVIII-начала XIX веков, а вторая часть построена в 1930-е годы самим Айни и его друзьями.



В 2009 году власти Узбекистана заявили, что намерены снести дом-музей из-за его ветхости. Это заявление возмутило интеллигенцию Самарканда. Они говорили, что такой шаг властей нанесет урон таджикско-узбекским отношениям, кроме того, обидит многих таджиков, проживающих в Самарканде, Бухаре и других регионах Узбекистана. Источник - CA-NEWS

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