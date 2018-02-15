Была ли президент Литвы Грибаускайте агентом КГБ под псевдонимом "Магнолия"

00:31 03.02.2018 В биографии Дали Грибаускайте много темных пятен. Похоже, что своей нынешней русофобской политикой она пытается прикрыть свое тайное прошлое



АЛЕКСАНДР ГРИШИН



Начало года в Литве ознаменовалось тем, что некий Центр исследований геноцида и сопротивления жителей Литвы опубликовал сведения, что знаменитый советский актер Донатас Банионис якобы был агентом КГБ и снабжал Комитет информацией о литовцах, проживающих в США. Вкупе с Банионисом, умершим в 2014-м обвинили еще несколько деятелей культуры масштабом поменьше, но главный удар был направлен против него. Удивительное дело, завершающаяся сейчас публикация сведений началась шесть лет назад, когда местные журналисты и историки подняли вопрос о прошлом нынешнего президента республики Дали Грибаускайте, обвиняя ее в связях с КГБ.



ПОЛУДАМА ПОЛУСВЕТА – "МЕДОВАЯ ЛОВУШКА"?



Нет, наверное, на балтийском пространстве человека, открыто более ненавидящего и Россию, и СССР. Именно в Литве проходят устраиваемые Гарри Каспаровым собрания "Свободной России". Именно Грибаускайте призывала обследовать президента России на предмет психических отклонений. Она же называла Россию "террористическим государством", призывала сделать Россию страной-изгоем, намеревалась объявить Москве дипломатическую блокаду и даже пыталась собрать Совет НАТО, чтобы обсудить применения статьи 5 Устава НАТО для отражения уже якобы проходящей агрессии России против Литвы. И вот такая упоротая русофобка и антикоммунистка – агент КГБ, хоть и бывший? На первый взгляд это кажется чушью. Но это лишь на первый.



Пару лет назад по сети начал ходить некий скан "сообщения" Главного управления внутренних дел Ленинграда в адрес ректора Ленинградского госуниверситета о задержании студентки вечернего отделения экономического факультета ЛГУ Дали Грибаускайте в баре гостиницы "Прибалтийская" в составе группы девушек с пониженной социальной ответственностью, скрашивавших досуг заезжим финнам. В "подвале" бумажного листа от руки было написано: "По указанию куратора от КГБ разбирательство прекращено". Горячие головы сделали однозначный вывод – в молодости Даля была не просто валютной проституткой, а тайным агентом КГБ, не зря же "куратор" спас ее от отчисления (а просто отчисление было бы минимальным наказанием за такой образ жизни) и прекратил разбирательство.



Тогда, помнится, Литва опровергла приведенные в бумаге сведения, а "Центр исследований геноцида и сопротивления жителей Литвы" сообщил, что факт присутствия Грибаускайте под псевдонимом "Магнолия" в списке агентов КГБ "не соответствует реальности и вводит общественность в заблуждение". Уклончиво на вопрос о КГБ-шном прошлом Дали ответил и российский посол в Литве, сообщив, что раскрывать личные данные посторонним лицам запрещает российское законодательство, и персональные данные Грибаускайте могут быть запрошены только ей самой.



Тогда литовский политик Зигмас Вайшвила, много лет обвиняющий Грибаускайте в работе на КГБ в прошлом, обратился напрямую в администрацию президента Литвы с просьбой дать разрешение на публикацию ее личных данных. Но получил отказ. Даже не отказ, а самый настоящий отлуп, без всяких объяснений и мотивировок.



Так что получается - была?



- Полная чушь, - отрезал в ответ на этот вопрос ну очень компетентный товарищ (и мой товарищ также) из органов. – Контора никогда бы не стала так палиться, раскрывая своего агента. Тем более, оставляя письменные свидетельства. Надо совсем не знать КГБ, чтобы делать допущения о таких действиях органов.



Тогда что: оболгана? Не проститутка? Не агентесса? Проститутку президенту Дале в Литве могли бы и простить, мало ли по молодости, тем более, что балтийские республики давно стали зонами секс-туризма для более богатых "старых" европейцев. Но вот работу на КГБ, да кого - самой ярой русофобки и пламенной антикоммунистки – это вряд ли.



Дым без огня? Или пламя есть, но не видно? Так сразу и не разберешься. Но - попробуем.



ПИОНЕРКА, КОМСОМОЛКА, НО НЕ КРАСАВИЦА



Детство и отрочество Дали были спокойными и ничем не омраченными, и прошли в хорошей семье. Сама она утверждает, что ее отец, Поликарпас Грибаускас работал водителем на оптовой торговой базе. Но официальная биография Дали переписывалась несколько раз, поэтому надо восстановить справедливость. Даля родилась не просто в обычной советской семье. Ее отец Поликарпас Грибаускас еще подростком, в 15 лет, ушел в партизанский отряд "Бирутес-4" и громил фашистов в Паневежском уезде, приближая освобождение Литвы Красной армией. А после освобождения, в 17-летнем возрасте стал милиционером в Гринкишской волости Кедайняйского уезда и очищал леса и хутора от "лесных братьев".



Затем сотрудник НКВД Поликарпас Грибаускас осенью 1945 года оказался в Вильнюсе, где устроился в военизированную противопожарную охрану (ВПО). Которая являлась структурным подразделением НКВД. В 1947 году Грибаускас был уже старшим сержантом, командиром отделения. А личное дело сотрудника НКВД Грибаускаса №2052/4 было закрыто лишь 5 июля 1958 года после того, как его изъяли по требованию контрразведки МВД ЛССР. То есть он пережил на этом месте и сокращение штатной численности ВПО в 1956 году.



Кстати, в 1985 году отец Дали Грибаускайте был награжден вместе с остальными участниками ВОВ орденом Отечественной войны.



В общем, Даля жила и воспитывалась в обычной патриотической советской литовской семье. Звезд в школе с неба не хватала, но в обычные сроки вступила в пионеры, а затем и в комсомол.



Правда, сама госпожа президент сейчас оценивает свое детство совсем иначе. В октябре 2017-го на государственном телеканале LRT показали документальный фильм, в котором Даля рассказала о своей жизни. Оказывается, детство у нее было тяжелое и даже голодное и нищенское. Но как удалось нищенствовать семье, проживавшей в престижном доме элитного района Вильнюса и обучавшей дочь в самой элитной средней школе имени поэтессы Саломеи Нярис? Нищенствующей семье,в которой папа был сотрудником структуры НКВД (МВД), а мама работала старшим продавцом республиканского магазина "Детский мир". Кто повзрослее, тот помнит, как "нищенствовали" продавцы в СССР, особенно те, кто работали в ГУМах, ЦУМах, "Детском мире" и т.д.



Принято считать, что она закончила школу в 1975-м, хотя в заявлении о допуске к экзаменам в ЛГУ на экономический факультет ее рукой указан 1974 год. Исследователи ее биографии пишут также, что она поступила в Вильнюсский университет, хотя в том же заявлении Даля пишет, что закончила подготовительные курсы при нем. Так или иначе, продолжать обучение в столице Литовской ССР она не стала, а 6 сентября 1975-го открыла трудовой стаж, поступив на работу инспектором по кадрам в литовскую Государственную филармонию. Скажем сразу, во времена СССР на подготовительные курсы вузов зачисляли, как правило, тех, кто был где-то трудоустроен, и даже если Даля начала заниматься на них еще в 1974-м, то где она проводила время с утра и до начала вечерних занятий – тайна, не отраженная в ее Трудовой книжке. Многие связывают работу инспектором по кадрам с сотрудничеством Дали с КГБ – дескать, кадровики всегда были связаны с чекистами. Но это смотря где. В каком-нибудь колхозе работали просто ответственные люди, имеющие красивый почерк. А вот Госфилармония с ее артистами, гастролями, концертами в стране и за рубежом – это как раз тот объект, где подобное правило могло иметь место. Тем более, что культурно-богемная публика зачастую сама была готова распространять о своих коллегах или конкурентах любые сплетни, лишь бы самих не отодвинули от кормушки. В общем и целом, где Даля и что Даля делает после школы и до начала трудовой деятельности – белое пятно или черная дыра.



Уволившись из филармонии, комсомолка Даля поехала поступать в ЛГУ, но в первой попытке потерпела фиаско. Видимо, знаний для поступления на обычных основаниях не хватило, а для прохода "вне конкурса" еще не наработала необходимый стаж. Была в СССР такая льгота для передовиков производства, по которой можно было поступить вне конкурса, сдав экзамены просто на любую положительную оценку. И 19 октября 1976 года Даля Грибаускайте была принята на работу на Ленинградское производственное меховое объединение "Рот Фронт". Официально – приемщицей-сдатчицей на меховой фабрике №1, но люди, работавшие в то время на этих должностях, ее припомнить не смогли, зато вспомнили литовку, которая приходила из "главного офиса" проводить политинформации и делала стенгазеты. Для чего оформление на должность рабочей? Ответ прост - льготы на поступление распространялись только на рабочие профессии.



КАРЬЕРА – НА ЗАВИСТЬ И НЕ ПО ЗАСЛУГАМ



В 1977-м вторая попытка поступить на экономический факультет ЛГУ оказалась успешной. В общежитии Даля Грибаускайте не нуждалась (его студентам вечернего отделения и не предоставляли), но и жила она не абы где, а в центре Ленинграда, на Малом проспекте Васильевского острова. И, что характерно, в доме №13, который в то время стоял на балансе в ХОЗУ Управления КГБ по Ленинграду и Ленинградской области.



Студентов даже идеологических факультетов в Советском Союзе в партию принимали неохотно, но Даля стала членом КПСС на фабрике "Рот-Фронт", обретя в 1983 году практически вместе с дипломом о высшем образовании заветный партбилет.



Кстати, тема диплома Дали была очень "идеологически выраженной": "Общие закономерности и национальные особенности становления социализма (на примере Польской Народной Республики)". Стоит ли уточнять, что член КПСС Грибаускайте закончила ЛГУ с "красным" дипломом, сдав госэкзамены по политэкономии и научному коммунизму на "отлично" и на такую же оценку защитив дипломную работу.



Если из Вильнюса уезжала скромная, не очень хорошо говорящая по-русски литовская комсомолка, то из Ленинграда домой вернулся ценный партийный кадр, которого тут же сделали работником республиканского уровня, устроив Далю ученым секретарем общества "Знание" при Академии наук Литовской ССР. Впрочем, тут она задержалась всего-то на каких-то пару месяцев. Специалист республиканского уровня уже осенью 1983-го стала заведующей кабинетом сельского хозяйства Вильнюсской высшей партийной школы (ВВПШ). При этом ни дня до того не преподавала и не работала на селе.



Скажите, только у меня складывается ощущение, что после школы Далю Грибаускайте взяла под опеку и стала вести чья-то твердая, жесткая и очень заботливая по отношению к ней рука? Не лишним будет заметить, что ректором ВВПШ при трудоустройстве туда товарища Грибаускайте был Сигизмунд Шимкус, работавший до того завотделом науки ЦК Компартии Литвы, награжденный знаком "Почетный сотрудник госбезопасности" - высшей ведомственной наградой для штатных сотрудников КГБ СССР, имевших воинские звания.



БОЕЦ ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ФРОНТА



И эта рука, кстати, обеспечив великолепный старт девушки во взрослой жизни, не бросила ее и после того, а начала выстраивать карьеру Дали с очень дальним прицелом. Академия общественных наук (АОН) при ЦК КПСС была в то время высшей партийной образовательной структурой. Попасть туда было равносильно зачислению в высший отряд элиты страны. Все равно, что летчику попасть в основной состав отряда космонавтов. А вот Даля Грибаускайте поступила в аспирантуру АОН, пусть и заочную, и спустя каких-то пять лет после окончания ЛГУ защитила в АОН кандидатскую диссертацию на тему "Взаимосвязь общественной и личной собственности в функционировании личного подсобного хозяйства". В своей рукописи Даля Грибаускайте не стеснялась в оценках и выражениях, описывая послевоенную Литву: "Советская власть победила в стране буржуазной с ярко выраженной националистической политикой и традиционными отрицательными взглядами на СССР. Пропаганда буржуазного руководства проводила клеветническую работу". Это ведь речь не девушки, а зрелой коммунистки, 32 лет от роду: "Классовые враги пытались остановить социалистические преобразования в республике жестким террором, угрозами, шантажом, уничтожением советского и партийного актива, организаторов колхозного движения. От рук классового врага в послевоенные годы погибло свыше 13 тыс. человек". А уж про цитирование Ленина лучше промолчу. Диссертация открыла Дале путь ко второй по значимости должности в ВВПШ – научного руководителя, второго человека после ректора.



Пройдет немного времени, и та же Даля станет называть "классовых врагов" и убийц "борцами за независимость" и чтить их память. Но от диссертации при этом она не отказалась, а провела ее через так называемую процедуру нострификации (признания), став в результате доктором социальных наук уже в постсоветской Литве.



А тогда, в 1988-м, впереди у нее была завидная карьера, место в ЦК Компартии Литвы, а то и повыше, но … наступили 90-е. И Дале Грибаускайте пришлось срочно "переобуваться в воздухе во время исполнения прыжка".



ОТКУДА ЖЕЛЕЗКИ?



11 марта 1990 года Литва объявила о своей независимости. 18 апреля того же года Москва объявила экономическую блокаду Литвы. Грибаускайте, по ее словам, в то время уже вовсю работала на благо независимой Литвы в МИД: "В то время я уже работала в МИД и помню, как я сидела в перчатках, пальто и вела переговоры с представителями западных стран. Последние не понимали, как мы выживали без горячей воды, а мы чувствовали себя героями… Были ситуации, когда нужно было уносить с собой компьютеры: прятали их дома, чтобы их никто не отобрал в случае оккупации, утром, возвращаясь на работу, снова несли их с собой".



А вот это уже очень интересно. Кто-то может себе представить, чтобы IBM-286 можно было сложить в сумку? И еще один нюанс: ваш покорный слуга в МИДе не работал и в ВПШ не учился и не преподавал, но могу вам с полностью уверенностью сказать, что не только у секретаря ГК ВЛКСМ, но и у секретаря ГК КПСС в том году на столе не было даже самого захудалого компьютера. Первые компьютеры появились лишь в коммерческих структурах и еще в одном очень серьезном госучреждении...



- Ни у нас в Верховном Совете, ни в правительстве ни в МИД никаких компьютеров не было. Компьютеры тогда были только в одной структуре – Комитете государственной безопасности, - солидарен со мной Зигмас Вайшвила, подписант Акта независимости Литвы. – Наша президент лжет и не моргает. Хотя бы потому, что 20 апреля 1990 года она была по другую сторону баррикад – работала в Вильнюсской высшей партийной школе ЦК КПСС.



И ведь прав Зигмас, хоть и антикоммунист не хуже Дали. Потому что ректор ВВПШ Валентин Лазутка, сменивший "почетного работника госбезопасности", в августе 1990-го подписал распоряжении о премировании работников ВВПШ за работу в июле 1990-го, где в списке сотрудников, удостоенных премии, есть и Даля Грибаускайте.



- В 2009 году она заполняла анкету кандидата в президенты. Она открыто написала, что тогда осталась в Компартии Советского Союза, не перешла в самостоятельную Компартию Литвы. 5 лет спустя она предоставила другую анкету. Пишет, что перешла в самостоятельную Компартию Литвы. В то время, когда у нас есть ответ Компартии Литвы (сейчас они называются социал-демократами), что такого не было, - комментирует Вайшвила. А он был не только вице-премьером, но и главой литовской госбезопасности.



- Зигмас, как продвигается сбор информации по Грибаускайте? Есть ли новые доказательства ее сотрудничества с КГБ?



- Это надо спрашивать у ваших спецслужб. У меня на руках лишь ответ МИД России, что Грибаускайте против разглашения ее персональных данных.



- Да, у нас есть такой закон.



- Там еще говорится не только про этот закон, но про разглашение данных, составляющих государственную тайну. Но, понимаете, документы вряд ли появятся, а вот свидетельства людей мелькают: то тут кто что скажет, то там капля какая-то просочится.



Почти 14 лет тому назад от власти по лживому обвинению был отрешен от должности президент Литвы Роландас Паксас. В его собственной стране он был пожизненно лишен права быть избранным в парламент и на другие государственные должности. Позже он был оправдан и признан невиновным по всем предъявленным ему обвинениям. Но запрет остался. И с тех пор он борется за свои права. Пока безуспешно.



На его стороне и ЕСПЧ, и Комитет ООН по правам человека. А противники - Конституционный суд Литвы, политические конкуренты и...



- Президент Даля Грибаускайте? - спрашиваю я его.



- Саша, я предпочитаю не называть имена, - отвечает Паксас. - В марте в Европейских структурах будет рассматриваться вопрос о выполнении в Литве решений ЕСПЧ, и я могу сказать, что для Литвы последствия могут быть очень неприятными. Я мог бы назвать много имен, не только Грибаускайте, но предпочитаю ориентироваться на результат.



- А все-таки, была Даля Грибаускайте агентом КГБ или нет?



- Александр, я вот внутри Литвы могу говорить, что думаю, но поймите, за границы Литвы я всегда буду говорить в защиту любого литовца, чтобы я там не думал.



- Да вы знаете, после того, как у вас в Литве стали такую чушь говорить о Банионисе, который был моральным авторитетом для многих людей долгие годы...



- Это гнусно и отвратительно, и я уверен, что кому-то очень надо было развязать эту кампанию, чтобы прикрыть что-то другое.



- И, по странному совпадению, Баниониса облили грязью, когда вопрос о КГБшном прошлом Дали снова возник.



- Да, Донатас был большим моральным авторитетом.



У КОГО КОМПРОМАТ, У ТОГО И РЕЗУЛЬТАТ



На этом, собственно, можно поставить и точку. Конечно, в биографии госпожи Грибаускайте еще очень и очень темных пятен. Например, никто пока так и не дал ответа, куда делись 17 изъятых страниц из ее личного дела, хранившегося в ВВПШ.



Или почему чуть ли не официально уже признанный агентом КГБ "отец нации" Витаутас Ландсбергис в 1991-м взял шефство над Далей Грибаускайте и в те годы, когда любой партийный функционер КПСС мог рассчитывать в независимой Литве разве что на пособие по безработице. Причем не только обеспечил ей блестящий карьерный взлет, но даже начал и реализовал проект "Далю Грибаускайте – Литве", в результате которого она стала главой государства. И фактическом началом этого проекта стало ее обучение в Институте международных экономических отношений Джорджтаунского университета, на которое она была направлена в 1991-м году.



И есть еще один нюанс. Даля Грибаускайте производит впечатление очень целеустремленного человека, который не привык разбрасываться или шарахаться из стороны в сторону. Но с конца 1990-го по начало 1991-го в ней произошла коренная перемена мировоззрения и идеологии. Повторюсь, не у юной Золушки, а у успешной взрослой женщины, кандидата наук. Как будто та рука, что настойчиво, но мягко вела ее по жизни до той поры, отпустила ее, но была сменена на другую, гораздо более жесткую, не просто обеспечивавшую блага, но схватившую ее жестко за шею, не позволяя не то что шагнуть влево-вправо, но и вздохнуть не по команде.



- Зигмас, а Вы не допускаете, что вместо руки КГБ Далей стала управлять другая рука, гораздо более жесткая? - опять я спрашиваю Вайшвила.



- Знаете, она ведь недавно выступила против решения США.



- В Вашем регионе всегда, насколько я помню, были сильны позиции не США, которые работала с бандподпольем и т.д., а Великобритании, особенно среди местной элиты, - возражаю я. - А Британия сейчас не испытывает гармонии в отношениях с США.



- Ха-ха, только и отвечает Зигмас.



И здесь очень к месту возникает вопрос, что же было в тех 17 страницах, выдранных из ее личного дела, и где эти листы сейчас находятся.



Давно известно – предателей нигде не любят, но почти везде ими пользуются. И пользуются тем жестче и максимальней, чем весомее компромат на них. В 2016-м Грибаускайте запретила публикацию ее персональных данных, хранящихся в архивах. В последние годы журналисты, интересующиеся историей ее жизни, становятся персонами нон-грата, лишаются работы, подвергаются преследованиям. Но рано или поздно правда все равно выйдет на свет, и тогда литовцы узнают, действительно ли ими правила экс-агент КГБ "Магнолия", и чьи приказы выполняла она, когда КГБ остался в прошлом. Источник - КП

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