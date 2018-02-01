Раскрыта тайна "трупа из Сомертона"? Поставившая в тупик детективов в 1948-м

00:13 03.02.2018 Кем был загадочный человек без личности, чье тело 70 лет назад нашли на пляже в Австралии



Журналисты "КП" при помощи уральского отставного КГБшника и австралийского ученого разгадывают тайну века

АНДРЕЙ ГОРБУНОВ

РОМАН ЛЯЛИН



Уже 70 лет люди по всему миру гадают, кем же на самом деле был загадочный человек из Сомертона Фото: полиция города АделаидаУже 70 лет люди по всему миру гадают, кем же на самом деле был загадочный человек из Сомертона Фото: полиция города Аделаида



Местные жители увидели тело на пляже Сомертон у залива Сент-Винсент вечером 30 ноября 1948 года. Сперва гуляющие парочки решили, что мужчина в дорогом костюме просто перепил и лежит, отдыхает. Однако когда и на следующее утро человек остался лежать на том же самом месте, прохожие вызвали полицию. Стражи порядка сразу констатировали смерть. В рапорте говорилось: "На вид мужчине 40-45 лет. Рост – 180 сантиметров. Глаза – карие. Волосы – рыжие с легкой сединой на висках. Лицо гладко выбрито. Одет в белую рубашку, красно-синий галстук, коричневые брюки, носки и туфли. Рядом лежал коричневый вязаный свитер и двубортный пиджак…"



Все. На этом логика и рациональные объяснения помахали ручкой и на пару удалились в закат на фоне залива Сент-Винсент. Дальше пошли вопросы без ответов. Они накапливались, как снежный ком, и сносили любого, кто пытался разгадать эту гигантскую головоломку.



10 ГЛАВНЫХ ПОЧЕМУ



1. Почему со всей одежды "человека из Сомертона" были срезаны этикетки?



Никаких документов, удостоверяющих личность, у мужчины с собой не было. Мало того, с одежды были аккуратно срезаны все этикетки.



2. Почему не удалось определить причину смерти?



Вскрытие показало, что загадочный незнакомец перед смертью был здоров. Правда, у него оказались две патологии. Верхняя полость ушной раковины была больше ее верхней части. Кроме того, мужчина страдал врожденным отсутствием обоих резцов. Но эти аномалии не могли привести к смерти.



3. Почему в желудке была кровь?



Единственный подозрительный факт, выявленный патологоанатомами, – в желудке погибшего оказалась кровь. Эксперты предположили, что бедолагу могли отравить. Но никаких следов ядов обнаружить не удалось.



4. Почему в сигаретной пачке Army Club были сигареты марки Kensitas?



Даже сигареты оказались у незнакомца странными. В пачке лежала другая марка курева. Полицейские выдвинули гипотезу, что мужчину могли отравить через сигареты. Мол, убийца положил в упаковку сигареты, пропитанные ядом. А настоящие Army Club выбросил. Но очередная экспертиза показала, что и в сигаретах никакого дополнительного яда не было, если не считать собственно никотина.



5. Почему незнакомец носил заточку?



14 января 1949 года работники железнодорожного вокзала Аделаиды обнаружили чемодан, который был сдан в камеру хранения 30 ноября 1948 года, то есть накануне смерти загадочного незнакомца. Внутри лежали светло-коричневые брюки, красный халат, красные тапочки 40-го размера, четыре пары трусов и пижама.



Со всей одежды тоже были срезаны этикетки. Благодаря этой детали, а также благодаря совпадающим размерам одежды, сыщики сделали вывод, что это багаж "человека из Сомертона". Кроме того в чемодане были бритвенные принадлежности, отвертка, ножницы, кисть для трафаретной печати и даже столовый нож, переделанный в заточку.



6. Почему никто не смог опознать мужчину?



По просьбе следователей фотографию лица погибшего опубликовали самые популярные газеты Австралии. Силовики просили откликнуться тех, кто узнал человека на снимке. Но его так никто и не опознал.



7. Почему хранил в потайном кармане цитату Омара Хайяма?



В апреле 1949 года, когда следствие зашло в тупик, полицейские еще раз очень тщательно осмотрели всю одежду "человека из Сомертона". И наткнулись на потайной кармашек, вшитый в карман брюк. Внутри лежала полоска бумаги, вырезанная из книги. На клочке было два странных слова "Тамам Шуд" (Tamam Shud). Сыщики отправили запрос в городскую библиотеку с просьбой перевести непонятную фразу. Оказалось, это цитата средневекового поэта Омара Хайяма. "Тамам Шуд" в переводе с персидского - "оконченный" или "завершенный". В сборнике "Рубайат", который как раз заканчивается этими словами, Хайям призывает не сожалеть о прожитых годах, когда жизнь подойдет к концу.



Узнав смысл "тамам шуд", полицейские выдвинули очередную версию – мужчина покончил с собой. Но доказать это опять не смогли.



8. Почему томик стихов с вырванной цитатой подбросили в машину хирургу?



Полицейские вновь обратились за помощью к журналистам – попросили опубликовать в газетах объявление, что они ищут книгу Омара Хайяма "Рубайат" с испорченной последней страницей. И такой сборник стихов нашелся! Через пару недель в участок приехал хирург из пригорода Аделаиды и протянул сыщикам "Рубайат". По словам врача, томик подбросили ему на заднее сиденье незапертой машины в ночь на 30 ноября 1948 года (за сутки до смерти мужчины на пляже, в 12 километрах от места обнаружения тела). Доктор утверждал, что ничего не знает о найденной книге и о "человеке из Сомертона".



Принесенный "Рубайат" оказался экземпляром очень редкого издания Хайяма в переводе английского поэта Эдварда Фитцджеральда. Последняя страница сборника, действительно, была вырвана. Экспертиза показала, что клочок бумаги, найденный в потайном кармашке, вырезали либо из этой самой книги, либо из книги того же тиража.



9. Почему никто не смог разгадать шифр с обложки книги?



На обороте поэтического сборника полицейские обнаружили 5 строчек заглавных букв, написанных карандашом (вторая строчка была зачеркнута):



"WRGOABABD

MLIAOI

WTBIMPANETP

MLIABOAIAQC

ITTMTSAMSTGAB"



В 1978 году эту абракадабру проанализировали даже в австралийском министерстве обороны.



"Набор символов в данном тексте недостаточен для того чтобы можно было создать полноценную комбинацию, несущую какой-либо смысл, - отрапортовали военные. - Данный текст может быть как крайне сложным шифром, так и абсолютно бессмысленным набором символов, взятых с потолка".



10. Почему на сборнике Хайяма оказался телефон медсестры из Аделаиды?



Помимо тарабарщины на заднике книги все тем же карандашом был накарябан номер телефона. Трубку взяла 28-летняя медсестра из Гленелга – того же пригорода Аделаиды, куда подбросили сборник Омара Хайяма. Долгое время полицейские не раскрывали личность дамы по ее просьбе, и женщина фигурировала в комментариях сыщиков под кодовым именем "Джестин". К Джестин немедленно отправились детективы и показали фотографию "человека из Сомертона". Увы, та заявила, что первый раз видит погибшего. Но и это еще не все. Медсестра призналась, что у нее был точно такой же сборник стихов. И что она после окончания Второй мировой подарила свой "Рубайат" лейтенанту Альфреду Боксоллу, с которым познакомилась в госпитале. Полицейские Аделаиды в надежде, что "человек из Сомертона" и есть лейтенант Боксолл (просто Джестин его не признала), отправились домой к военному. Но Боксолл оказался жив-здоров. И да – он все еще хранил "Рубайат". Последняя страница Хайяма была в целости и сохранности…



"РАЗГАДКА КРОЕТСЯ В ИГОЛКЕ ЛЕТЧИКА-ШПИОНА ПАУЭРСА"



- Я помогу вам узнать, как погиб этот загадочный человек из Сомертона! – с порога своей квартиры в Екатеринбурге заявляет нам легендарный чекист Александр Коротких. Казалось бы, где Урал, а где Австралия. Но когда дело касается полковника КГБ Коротких, весь земной шар – его вотчина. Наш собеседник 40 лет проработал в Комитете, 20 из них – начальником следственного отдела. В частности, в его должностные обязанности входило вычислять иностранных шпионов на территории Свердловской области. Самая громкая история Александра Григорьевича – дело американского летчика-шпиона Фрэнсиса Гэри Пауэрса. Лазутчика 1 мая 1960 года сбили наши артиллеристы над Уралом. Янки фотографировал секретные военные объекты.



- Я клоню вовсе не к тому, что Пауэрс и этот австралиец были связаны между собой, - улыбается Коротких. – Но одна общая деталь между ними есть. Во время третьего допроса Фрэнсиса я заметил, что он постоянно косится на свою правую ногу. Смотрю – там приколота обычная булавка. Когда надавили на Пауэрса, он признался, что кончик иглы обработан ядом кураре. Чтобы или себя нейтрализовать, или противника. Один укол, и человек мертв. В то время шпионы по всему мира использовали в качестве оружия подобную булавку.



Ходят слухи, что рядом с Аделаидой располагался полигон для испытаний секретных ракет. И если это так, то незнакомец мог оказаться шпионом, который направлялся к закрытой зоне. Но его нейтрализовала контрразведка.



По мнению чекиста, в конце 40-х годов об использовании иголок с ядом еще мало кто знал. Патологоанатомы решили, что если их "клиента" отравили, то через пищу. Они пытались обнаружить отраву в желудке. А нужно было сосредоточиться на поиске следа от укола.



Допустим, это так, но разве нельзя было обнаружить яд в крови погибшего?



- Через двое суток яд кураре полностью исчезает из крови (кровь на анализ отдали только 3 декабря. - Авт.), -поясняет главный токсиколог Свердловской области Андрей Чекмарев. - Но даже если бы яд еще оставался в крови, его бы не нашли. В 40-50-е годы возможности гражданских лабораторий еще не позволяли выявлять кураре. Это могли сделать лишь в оснащенных дополнительной техникой военных лабораториях.



МЕСТО ВСТРЕЧИ НАЗНАЧИТ "РУБАЙАТ"



- У всех шпионов и разведчиков есть секретные коды. Будь-то зашифрованные координаты полета пилота Пауэрса, которые у него изъяли, или сборник поэзии Омара Хайяма у "человека из Сомертона", - рассказывает бывший коллега Александра Коротких. Экс-представитель КГБ попросил не называть его имени. – Разумеется, детально восстановить картину того, что произошло в 48 году в Аделаиде, уже не удастся. Но можно предположить, основываясь на шаблонах работы разведслужб того времени. После Второй мировой ходили слухи, что советская разведка получает секретную информацию о деятельности США через Министерство иностранных дел Австралии. Не исключено, что медсестра "Джестин" была советским шпионом-вербовщиком. А сборник Хайяма при наличии ключа к шифру превращался в шпионский разговорник.



К слову, пару лет назад компьютерные энтузиасты из Австралии оцифровали текст "Рубайата" в переводе Эдварда Фитцджеральда. Они предположили, что шифр кроется в четверостишиях сборника по принципу частоты упоминания гласных и согласных букв. С тех пор парни пытаются раскусить хитрую систему паролей и явок. Но пока не шибко успешно.



- Предположим, в 45-м году "Джестин" хотела завербовать лейтенанта Боксолла, поэтому и дала ему сборник Хайяма. Но почему-то не успела рекрутировать его, и тот уехал с книгой, - продолжает наш собеседник. – В 1948 году утечки информации о работе американской разведки через Австралию оказались настолько серьезными, что Соединенные Штаты объявили запрет на передачу каких-либо данных на зеленый континент. Я предполагаю, что после этого "Джестин" могла стать ненужной пешкой, и к ней послали "человека из Сомретона", чтобы ликвидировать. То есть загадочный незнакомец, приехав в Аделаиду, узнал телефон медсестры и записал его на обратной стороне книги Омара Хайяма, которую привез с собой. Потом позвонил ей, чтобы договориться о встрече. Медсестра продиктовала ему шифр, который мужчина также записал на заднике сборника. Не исключаю, что фраза "Тамам Шуд" - закодированные координаты пляжа. Поэтому незнакомец вырвал фрагмент страницы. А на пляже Сомертон "Джестин" поняла, что с ней хотят не поговорить, а убить, и сама разобралась с незваным гостем. Осталось понять, как книга оказалась на заднем сидении машины хирурга.



"ДЖЕСТИН ЗНАЛА ГОРАЗДО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ГОВОРИЛА"



- Да никакой он не шпион! Просто оказался не в том месте и не в то время. А военная база на самом деле находится в 500 километрах от пляжа, - раздается уверенный голос из колонки. С нами на связи по "Скайпу" Австралия, город Аделаида. Спустя 70 лет после того, как на Сомертоне нашли тело неизвестного, там до сих пор прекрасно помнят эту историю. И даже регулярно приносят цветы на могилу незнакомцу (его похоронили 14 июня 1949 года).



Но больше всех здесь увлечен делом "человека из Сомертона" профессор местного университета Дерек Эббот. С ним мы и общаемся (конечно, по-английски).



- Я занялся этой историей 10 лет назад, когда меня пригласили в Аделаиду преподавать на кафедре биоинжиниринга, - вспоминает ученый. – До этого я лишь вскользь слышал о загадке Сомертона. Но здесь так увлекся, что начал собственное расследование. Было понятно, что медсестра, чей номер записан на книге Омара Хайяма, - ключ к разгадке. Мне удалось пообщаться с полицейским Джерри Фелтусом. Он в 70-е занимался расследованием этого странного случая. Так что у детектива был доступ ко всем протоколам и допросам 49-го года. Фелтус назвал мне настоящее имя "Джестин". Ее зовут Джессика Пауэлл.



- Вы думаете, Джессика на самом деле знала "человека из Сомертона"?



- Конечно! Когда в январе 49-го года к ней прибыла полиция, Пауэлл уверяла, что не знает человека на фотографии. Но детективы были убеждены, что она просто не хочет говорить. Следователи не стали ее прессовать, потому что у них не было доказательств криминального характера смерти человека на пляже. "Джестин" сослалась на то, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого. Но по тому, как медсестра отвечала, полиция сделала вывод, что она знает гораздо больше.



- Например…



- О, это самое интересное. Я считаю, что у медсестры и "человека из Сомертона" был общий сын Робин. Когда я занялся этим делом, он, как и его мать, уже умер. Но мне удалось выяснить, что у Робина были две врожденные патологии. Верхняя полость ушной раковины больше ее верхней части. Плюс отсутствовали оба резца. Точно такие же особенности, как у "человека из Сомертона". А ведь они встречаются лишь у двух процентов населения Земли!



ПРИЕХАЛ К СЫНУ?



От разговора с русскими журналистами Эббота отвлекают дети. Трое мальчишек начинают наматывать круги вокруг отца.



- Извините, сейчас я их выпровожу, - смущается Деррек. Когда подрастающее поколение оказывается за дверью кабинета, профессор добавляет. – Это, кстати, правнуки "человека из Сомертона". Я ведь женился на внучке "Джестин"!



9 лет назад, когда упертый профессор узнал, что возможный сын "человека из Сомертона" скончался, он умудрился разыскать дочку Робина Рейчел Иган.



- Я рассказал Рейчел, что она, вероятно, внучка "человека из Сомертона". Я планировал, что она напишет заявление в мэрию на эксгумацию тела дедушки. Сравнив ее образцы ДНК с образцами таинственного мужчины, удалось бы распутать загадку – приезжал тот человек к "Джестин" или нет. По моей версии, у замужней медсестры был роман на стороне, с тем самым загадочным незнакомцем. И в 1947 году у них родился Робин. Но Джессика Пауэлл выдала этого малыша за ребенка своего мужа. 30 декабря 1948 года настоящий отец Робина приехал в Аделаиду, чтобы увидеться с сыном. Он нагрянул к бывшей любовнице домой. Возможно, захватил с собой любимую книгу "Джестин" - "Рубайят". А когда женщина не пустила его на порог, "человек из Сомертона" в сердцах вырвал последнюю страницу, а саму книгу бросил на землю. Может, это произошло у машины хирурга. Они ведь с "Джестин" жили по соседству. Какой-нибудь случайный прохожий заметил, что рядом с автомобилем лежит Хайям, и решил, что владелец легковушки просто выронил книгу. А раз машина была не заперта, открыл заднюю дверь и положил томик стихов на сиденье.



РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ



Удивительно, но от разговоров про эксгумацию могут возникать романтические чувства. После нескольких встреч у Эббота и Рейчел Иган закрутился роман. Через год они поженились. Теперь у них трое детей.



После свадьбы Деррек уже на правах родственника сам написал заявление в мэрию с требованием эксгумировать "человека из Сомертона".



- Мне ответили отказом! – негодует профессор. – Глава города и прокурор считают: у меня нет достаточных доказательств, что моя супруга – внучка мужчины с пляжа. Через пару лет я отправил второй запрос. Но мне опять в ответ пришла отписка.



Тогда настырный ученый пошел другим путем.



- В конце 2017 года я тщательно исследовал посмертную гипсовую маску, которую сделали с лица "человека из Сомертона" перед захоронением. В ней сохранилось около 50 волосков погибшего. Три из них в прекрасном состоянии! – радуется Эббот – Я сотрудничаю с первоклассной лабораторией в Америке. Я отправил туда волосы погибшего и образцы своей жены. Результаты должны быть уже в течение месяца! Я обязательно поделюсь информацией с вами.



- А все-таки, от чего, по вашему мнению, умер "человек из Сомертона"?



Профессор университета Аделаиды Дерек Эббот рассказал журналистам "Комсомольской правды" о своем расследовании.



- Это еще предстоит выяснить. Может, расстроенный он пошел на пляж. И там с ним случился удар, тип которого медики того времени просто не смогли определить. Жизнь показывает, что



самые простые объяснения – самые верные. То же самое касается и срезанных этикеток на одежде. Может, лейбочки просто кололись. Поэтому мужчина их срезал. А люди настроили конспирологчиеских теорий.



"Комсомолка" будет следить за результатами исследования Деррека Эббота Источник - КП

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1517605980

Новости Казахстана

